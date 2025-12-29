GitHub заблокировал за плагиат репозиторий разработчика чипов для популярных одноплатных компьютеров

GitHub наказал Rockchip

Хостинг ИТ-проектов GitHub заблокировал репозиторий чипмейкера Rockchip Electronics из Китая. Решение об этом было принято в соответствии с законом США об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA) на основании жалобы, поданной проектом FFmpeg.

FFmpeg – это кроссплатформенный набор свободных библиотек и утилит, которые позволяют записывать, воспроизводить, преобразовывать и передавать цифровые аудио- и видеозаписи в различных форматах.

Код проекта распространяется на условиях лицензий GPL и LGPL. На его основе построено множество известных инструментов для работы с мультимедиа, к примеру, ПО для трехмерного моделирования Blender и медиаплеер VLC.

MichaelVi / Фотобанк «Фотодженика» GitHub заблокировал репозиторий Rockchip на основании DMCA-жалобы разработчиков FFmpeg

В феврале 2024 г. разработчики FFmpeg обнаружили, что Rockchip задействует код одной из библиотек FFmpeg в проекте модуля Media Process Platform (MPP) в нарушение лицензии LGPL. Rockchip якобы присвоила себе авторство кода и перелицензировала с LGPL 2.1 на Apache, куда менее строгую и несовместимую с выбранной разработчиками FFmpeg лицензию.

У FFmpeg лопнуло терпение

Представитель Rockchip Герман Чэнь (Herman Chen), ответственный за развитие проекта MPP, тогда признал ошибку и принес извинения разработчикам FFmpeg, объяснив, что нарушение было допущено ввиду недопонимания особенностей лицензий Apache и LGPL. Кроме того, он пообещал, что проблема будет устранена в одном из будущих обновлений MPP.

Однако спустя почти два года с того момента нарушения так и не были устранены. Поэтому разработчики FFmpeg приняли решение прибегнуть к другим мерам воздействия на Rockchip, подав DMCA-жалобу на китайскую компанию.

Rockchip имеет право на апелляцию. Если компания воспользуется этим правом и попытается оспорить решение, она имеет определенные шансы добиться разблокировки репозитория. Кроме того, чипмейкер имеет возможность устранить нарушения, после чего репозиторий, вероятно, тоже будет разблокирован.

Реакции со стороны Rockchip пока не последовало.

Известный разработчик чипов из Китая

Rockchip – китайский бесфабричный разработчик интегральных микросхем. Компания известна своими однокристальными системами (SoC) на базе ядер архитектуры ARM.

Так, китайская Shenzhen Xunlong выпускает одноплатные компьютеры семейства Orange Pi, «клоны» знаменитого Raspberry Pi, «сердцем» которых являются SoC Rockchip. К примеру, в Orange Pi 5 Plus, который производится с мая 2023 г., задействован Rockchip RK3588. Микросхема имеет четыре высокопроизводительных ядра Cortex-A76, которые работают на частоте до 2,4 ГГц, и четыре энергоэффективных ядра Cortex-A55 (1,8 ГГц).

За графические функции отвечает интегрированный GPU Mali-G610 MP4. Он поддерживает технологии OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.2 и Vulkan 1.1. Видеопроцессор системы способен декодировать видеосигнал в разрешении 8K (7680x4320) при 60 кадрах в секунду (кодеки H.265/AVS2/VP9/H.264/AV1). Ускорение алгоритмов искусственного интеллекта возложено на нейропроцессорный блок с производительностью 6 Топс.

GitHub теряет независимость

GitHub – самый известный и популярный хостинг для ИТ-проектов, предлагающий частные и публичные репозитории для исходного кода ПО, а также инструменты для его генерации.

Хотя GitHub с 2018 г. и принадлежит корпорации Microsoft, до недавнего времени он сохранял самостоятельность. В августе 2025 г. в отставку ушел генеральный директор сервиса Томас Домке (Thomas Dohmke), но замену ему искать не стали. Как ранее писал CNews, GitHub стал частью команды CoreAI, ведущей разработку ИИ-инструментов в Microsoft. Кроме того, сервис откажется от собственной серверной инфраструктуры в пользу облака Microsoft Azure.