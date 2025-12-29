Путин подписал закон о введении электронных зачеток и студенческих билетов

Президент России подписал закон о введении электронных студенческих билетов и зачетных книжек, доступных через портал «Госуслуги». Соответствующий документ 29 декабря 2025 г. опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Бумажный вариант двух документов останутся у студентов, чьи программы обучения касаются обороны и безопасности страны.

Студентов переведут на электронные зачетки и студенческие билеты, которые будут доступны на портале «Госуслуги», пишут РИА «Новости». Закон вступает в силу со дня его официального опубликования 29 декабря 2025 г.

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении электронного студенческого билета и зачетной книжки, которые будут доступны на портале «Госуслуги», соответствующий документ был размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Студенческий билет — документ, который подтверждает, что вы учитесь в университете или колледже. Его выдают первокурсникам всех форм обучения в первые две недели учебного года.

Студенты организаций высшего образования, научных организаций, а также ординаторы, ассистенты-стажеры и аспиранты смогут получать сведения о студенческом билете в электронном виде следующими способами: в электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) своей образовательной организации; на Едином портале государственных и муниципальных услуг («Госуслуги»); через многофункциональный ИТ-сервис обмена информацией (мессенджер Мах).

Сведения о зачетной книжке будут доступны в двух каналах: в электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) организации, в которой осуществляется обучение; «Госуслуги».

Внедрение указанных механизмов направлено на обеспечение удобного, оперативного и безопасного доступа обучающихся к основным документам, подтверждающим статус и результаты обучения, в цифровом формате.

Бумажные зачетки и студенческие билеты можно будет получить только по личному заявлению. Закон вступает в силу с момента его официального опубликования т.е. 29 декабря 2025 г.

Согласно положениям закона, форма зачетной книжки и студенческого билета для обучающихся в ведомственных образовательных организациях, осуществляющих подготовку кадров для нужд обороны и безопасности государства, а также в интересах обеспечения законности и правопорядка, утверждается федеральными государственными органами, в чьем ведении находятся соответствующие федеральные государственные образовательные организации.

Таким образом, установление единых образцов указанных документов отнесено к компетенции профильных федеральных органов исполнительной власти Министерству обороны (Минобороны) России, Министерству внутренних дел (МВД), Федеральной службы безопасности (ФСБ), Министерству по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС), Федеральной службы войск национальной гвардии ́ (Росгвардии) и др. т.е. в зависимости от ведомственной принадлежности конкретной образовательной организации. Для указанной категории обучающихся студенческий билет и зачетная книжка будут выдаваться на бумажном носителе.

Невинномысский химико-технологический колледж Студенческий билет

Правительство России установит порядок, в соответствии с которым образовательными организациями высшего образования и научными организациями будут представляться в федеральную информационную систему сведения о студенческих билетах и сведения о зачетных книжках студентов.



В 2024 г. Правительство России запустило эксперимент по внедрению электронных студенческих билетов и зачетных книжек, которые станут доступны на портале государственных услуг.

Согласно постановлению, подписанному председателем правительства Михаилом Мишустиным, с 25 апреля 2024 г. по 31 декабря 2025 г. студенты вузов, колледжей, аспиранты и ординаторы смогут на добровольной основе использовать электронные версии своих учебных документов. Эти документы будут представлены в виде quick response (QR)-кода в личном кабинете на сайте госуслуг и в мобильном приложении.

В рамках эксперимента студенты могли выбирать между использованием традиционных бумажных и новых электронных документов. Ответственность за проведение эксперимента была возложена на Министерство образования и науки (Минобрнауки) России, Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры), Министерство транспорта (Минтранс) и Министерство культуры (Минукульт).