Ozon обижает продавцов – возвраты товара оформляются без из согласия. Жалоба направлена властям

Продавцы на Ozon обвиняют сервис в одобрении возвратов на товары без предварительного согласования с ними. Чтобы пресечь практику, они направили жалобу сразу в несколько ведомств, включая Генпрокуратуру.

Виновного наказать

Россияне, продающие свои товары на маркетплейсах, ополчились против Ozon. Как пишут «Ведомости», они обвиняют эту площадку в одобрении возвратов покупателям без согласования с продавцами.

Жалоба на такое «нововведение» направлена в Минпромторг, Федеральную антимонопольную службу и заодно в Генеральную прокуратуру. В ней сказано, что Ozon принимает решение о возврате товара в одностороннем порядке, не отправляя продавцам запрос.

Авторы документа требуют провести проверку действий Ozon, притом сразу межведомственную. Под этим подразумевается, что продавцы хотят, чтобы проверка была проведена несколькими российскими госведомствами сразу. Помимо этого, отправители хотят, чтобы власти рассмотрели вопрос о применении к Ozon «мер антимонопольного реагирования», подчеркивает издание.

Напомним, Ozon – это один из старейших российских маркетплейсов, он работает с 1998 г. На момент публикации материала входил в топ-3 крупнейших торговых площадок России наряду с Wildberries и «Яндекс Маркетом».

Как все работает

Подавляющее большинство россиян как минимум единожды покупали что-либо на любом из ныне действующих российских маркетплейсов. Некоторые из их по той или иной причине оформляли возврат – не тот размер одежды, брак, некомплект, приехал не тот товар и пр.

Ozon Продавцы ополчились на Ozon

Речь именно об этих возвратах. Сейчас Ozon одобряет или отклоняет их, не учитывая мнение продавцов. И именно с этим продавцы и борются.

Претензии продавцов также касаются и действующей оферты Ozon. В ней есть пункт 2.3 («Ограничения премодерации»), который дозволяет маркетплейсу оформлять возвраты товаров в одностороннем порядке. Авторы жалобы призывают привести логистику Ozon «в соответствие с принципами прозрачного рынка».

Власти слышат

В ФАС сообщили «Ведомостям», жалобы на работу Ozon с возвратами действительно поступают. Продавцы указывают, что площадка нарушает их права. Представители ведомства подчеркнули, что все эти обращения рассматриваются «в установленном порядке, и при наличии оснований ведомство примет меры антимонопольного реагирования».

В Минпромторге изданию ничего конкретного не сказали. По словам представителей министерства, идет совместная работа по «выработке решений по регулированию рынка электронной торговли». Также Минпромторг «уделяет особое внимание» жалобам на недобросовестные практики со стороны участников рынка, сообщили «Ведомостям» в ведомстве.

Отметим, что в России есть закон «О платформенной экономике», но он вступит в силу с 1 октября 2026 г. Сейчас идет подготовка дополнительных подзаконных актов, о чем изданию сообщил представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко

Проблема действительно есть

На то, что Ozon на самом деле принимает решение о возвратах без привлечения продавцов, изданию указала и председатель Ассоциации участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) Евгения Черницкая. По ее словам, это еще и один из факторов «потребительского экстремизма», когда покупатели эксплуатируют закон «О защите прав потребителей» и, к примеру, могут вернуть бывший в употреблении товар – скажем, инструмент или мобильное устройство.

Черницкая подчеркивает, что если решение о возврате не имеет реальных обоснований, то все убытки, ложатся на плечи продавца. Это не только потери в случае возврата испорченного товара, но и расходы на логистику. Она добавила, что о происходящем многократно говорилось в докладах министру экономического развития Максиму Решетникову.

Распоряжение чужим имуществом

Любой товар, представленный на маркетплейсах и еще не выкупленный потребителем, является собственностью продавца – площадки выполняют роль посредника, упрощающего процесс взаимодействия продавца и покупателя и получающего свой процент с продаж.

Как отмечает владелица фабрики детской одежды «Дашенька» Галина Ворожбит, то, что Ozon сам принимает решение о возврате товара – является прямым нарушением гражданского законодательства – как раз потому, что маркетплейс распоряжается имуществом продавцов, не имея к нему никакого отношения. Ворожбит, настаивает на том, что у площадки нет права оценивать состояние и качество возвращаемого товара вместо продавца, пишут «Ведомости».

Также Ворожбит недовольна тем, что Ozon «вводит потребителей в заблуждение "бесплатной доставкой"». Покупатели действительно не платят за нее, но на деле она все же не бесплатная – ее оплачивает продавец, утверждает Ворожбит. В жалобе, направленной в Минпромторг, ФАС и Генпрокуратуру, указано, что это создает для продавцов «прямые убытки» и попутно «формирует неравные условия конкуренции».

С жалобами в корне не согласен глава совета по электронной коммерции ТПП РФ Алексей Федоров. Он прямо назвал жалобы продавцов обоснованными, пишут «Ведомости». Он также сказал, что здесь нет распоряжения чужим имуществом, есть только действия Ozon в рамках своей же публичной оферты. Федоров добавил также, что подобные практики есть не только у Ozon, но и у других площадок – в качестве примера он привел Wildberries и «Яндекс маркет».

Что же делать

В жалобе приведен пример возможного решения проблемы. Он заключается в перекладывании части расходов на потребителя – в частности, оплату логистики возвращаемого товара.

«Продавец должен быть полностью освобожден от расходов на логистику, что исключит манипуляции ценами и необоснованное обогащение маркетплейса за счет штрафов и тарифов за возврат», – говорится в письме.

Мнение Ozon

В Ozon рассказали изданию, что продавцам предоставляется возможность самостоятельно выбирать, какие услуги оплачивать – это, по словам представителей площадки, касается и логистики, и хранения. Обязательной, подчеркнули они, является только комиссия с продаж.

В качестве аргумента за быстроту оформления возврата в Ozon указали то, что это «повышает доверие покупателей и частоту покупок», а это со своей стороны «способствует росту оборота продавцов». Также они отметили, что «для большинства возвратов селлеры могут самостоятельно принимать решения, а сохранность товара проверяется на складах и в пунктах выдачи». Также в Ozon напомнили о сокращении сроков возврата товара – до 15 дней с прежних 21.