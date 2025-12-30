CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Безопасность Законодательство Телеком Интернет Веб-сервисы
|

Россиянам придется подтверждать «значимые» действия в интернете через Max или SMS

Для того, чтобы совершить некоторые так называемые «значимые» действия в интернете, список которых утвердит Правительство, сайты обяжут запрашивать у граждан подтверждение через мессенджер Мах или код в SMS, как, например, при подтверждении банковской операции.

Действия в интернете придется подтверждать

Правительство России внесло в Госдуму законопроект № 1110676-8, согласно которому сайты будут обязаны получать подтверждение так называемых значимых действий в интернете, сообщил «Интерфакс». Подтверждение будет осуществляться кодами из SMS. Одновременно будут отправляться сообщения в госмессенджере Max.

Перечень таких действий не указан. Его утвердит Правительство. Действия из финансовой и банковской сферы будут согласованы с Банком России.

Предполагается, что требование вступит в силу уже с 1 сентября 2026 г. Проект закона предусматривает еще несколько мер, касающихся идентификации пользователей, звонков и электронных платежей.

Другие требования закона

Правительство получит право запрещать в определенных случаях авторизацию по электронной почте с адресов, находящихся вне российской национальной доменной зоны.

moshenniki700.jpg

freepik
В России появится список «значимых» действий в интернете, которые нельзя будет совершать без дополнительного подтверждения

Операторы связи будут обязаны блокировать звонки с иностранных номеров, если абонент заранее не дал согласие на их получение.

Чтобы открыть банковский счет или карту, осуществить электронный платеж, нужно будет указывать ИНН (идентификационный номер налогоплательщика). Количество банковских карт, выдаваемых одному физическому лицу будет ограничено — не более 20 от всех операторов.

Все операторы переводов денежных средств обязуются использовать антифрод-защиту банковских приложений и переводов. Банки будут обязаны передавать в Банк России сведения о попытках переводов денежных средств без согласия клиентов, а также информацию об используемых абонентских номерах в государственную систему противодействия кибермошенничеству.

С 1 января 2027 г. планируется создать ГИС национального удостоверяющего центра, в которой будут создаваться, выдаваться и аннулироваться сертификаты безопасности, используемые для аутентификации сайтов и информационных систем, подтверждения владения ими, а также проверки целостности и подлинности программного обеспечения.

Такие сертификаты будут обязательны, например, для электронного взаимодействия с государственными органами.

Документ также вводит регулирование IP-телефонии — требования к размещению инфраструктуры, использованию сетевых адресов и ограничения на передачу идентификационных модулей и данных доступа.

Борьба с киберпреступностью

В пояснительной записке к законопроекту указано, что он направлен на «повышение эффективности предупреждения и пресечения правонарушений, совершаемых с использованием ИКТ, прежде всего, связанных с хищением денежных средств у граждан, в том числе относящихся к наиболее социально уязвимым группам населения».

Первый пакет из порядка 30 мер для защиты российских граждан от телефонного и интернет-мошенничества уже принят. В частности, с 1 августа 2026 г. россиянам предоставили возможность отказаться от SMS-рассылок, а с 1 сентября 2026 г. — отказаться от спам-звонков и устанавливать самозапрет на оформление SIM-карт на «Госуслугах».

Правовая комиссия по законопроектной деятельности Госдумы одобрила и второй пакет, в который вошли внесудебная блокировка фишинговых сайтов, создаваемых для кражи персональных данных, и интернет-ресурсов, распространяющих вредоносное программное обеспечение (ПО); усовершенствование процедуры авторизации на «Госуслугах», чтобы затруднить мошенникам получение доступа к учетной записи гражданина; возможность сообщить о факте кибермошенничества через «Госуслуги» и др.

В начале декабря 2025 г. Президент России Владимир Путин заявлял, что будет еще третий пакет мер против мошенников всех мастей. В числе новых инициатив он назвал блокировку вызовов с территории недружественных государств и маркировку звонков.

Анна Любавина

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Импортозамещение, AI и цифровые двойники: как российская промышленность меняет подходы к цифровизации

Браузер Chrome станет платным. Но только частично

Кабельная сеть GPON: как раздать интернет тысячам и не разориться на проводах

GitHub заблокировал за плагиат репозиторий разработчика чипов для популярных одноплатных компьютеров

Путин подписал закон о введении электронных зачеток и студенческих билетов

YouTube в России конец? Google отключит и заберет из России свои кэш-серверы

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса Dreame Matrix10 Ultra: самый умный профессионал в мире уборки

Где бесплатно смотреть новогодние фильмы и слушать праздничную музыку в 2025 году

Обзор HUAWEI WATCH Ultimate 2: ультимативные флагманские часы

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще