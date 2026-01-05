Экс-министр связи России скупает электростанции для майнинга криптовалют

Компания экс-министра связи Николая Никифорова приобрела Дорогобужскую ТЭЦ в Смоленской области. Ранее структуры Никифорова стали владельцами Тутаевской ПГУ в Ярославской области. Приобретаемые мощности будут использоваться для майнинга криптовалют. Никифоров хочет занять на этом рынке долю в 1,3%.

Экс-министр связи приобрел ТЭЦ в Смоленской области

Компания ООО «Иннополис Тех» стала единственным владельцем «Дорогобужской ТЭЦ» - тепловой электростанции в Смоленской области. Это следует из данных базы «Контур.Фокус». Первым внимание на это обратило агентство «Интерфакс».

Прежним владельцем «Дорогобужской ТЭЦ» было предприятие «Смоленскрегионтеплоэнерго».

ООО «Иннополис Тех» на 67% принадлежит Николаю Никифорову, в 2012-2018 гг. занимавшему пост министра связи.

Вывод из эксплуатации Дорогобужской ТЭЦ

Дорогобужская ТЭЦ работает с 1957 г. До недавнего времени ее мощность составляла 90 МВт. Дорогобужская ТЭЦ была основным источником теплоснабжения для поселка Верхнеднепровский. Также станция поставляла электрическую энергию и мощность на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) а тепловую энергию – в город Дорогобуж.

К началу 2025 г. генерирующее оборудование Дорогобужской ТЭЦ должно быть выведено из эксплуатации, следует из сообщения Системного оператора единой энергетической системы. В феврале 2025 г. Дорогобужская ТЭЦ лишилась права на участие в торговле электроэнергией на оптовом рынке, а также статуса субъекта оптового рынка, следует из данных «Центр финансовых расчетов» (структура «Совета рынка»).

Покупка старых электростанций для майнинга

Как рассказал Николай Никифоров изданию татарстанскому «Бизнес.Online», на базе Дорогобужской ТЭЦ планируется создать новую площадку мощностью до 160 МВт.

В 2023 г. «Иннополис Тех» приобрел имущественный комплекс «Тутаевской ПГУ» - обанкротившейся парогазовой теплоэлектростанции в Ярославской области. Мощность станции составляет 52 МВт. Имущество было приобретено на торгах, сумма сделки составила 1,4 млрд руб. С помощью покупки Дорогобужской ТЭЦ и после ее модернизации общая мощность площадок «Иннополис Тех» вырастит до 210 МВт.

На «Тутаевской ПГУ» была разработана схема использования избыточного тепла от охлаждения оборудования энерговычислений: электроэнергия идет на майнинг, а тепло от оборудования с водяным охлаждением догревается выхлопом турбин и направляется в теплосети, снижая себестоимость биткоина и выбросы углекислого газа.

ПГУ использует оборудование с водяным охлаждением: теплая вода (около 50 градусов) от майнеров проходит через котел-утилизатор выхлопа турбины (около 500 градусов), вследствие чего получается перегретый пар для дополнительной выработки электроэнергии и горячая вода (около 100 градусов) для теплоснабжения.

Летом недостающая энергия докупается из сети. В результате генерация мощностью 30 МВт успешно отапливает 40 тыс. жителей г. Тутаев.

Планы Николая Никифорова на рынке майнинга

В 2024 г. Николай Никифоров сообщал в своем Telegram-канале, что «Иннополис Тех» заключил договор с азиатским производителем серверов для майнинга криптовалют Bitmain контракт на поставку оборудования общей мощностью 3 EH (экзахэш) и энергопотреблением 48 МВт.

Также Никифоров писал, что по состоянию на ноябрь 2024 г. на балансе «Иннополис Тех» находится более 200 производственных биткоинов, благодаря чему компания занимает около 0,45% мирового рынка и каждый день производит около двух новых биткоинов. Сейчас Никифоров заявил, что доля его компании на мировом рынке составляет 2%, однако это «фактор везения конкретного дня». «Честную долю» компании на мировом рынке он оценивает в 0,3%, после же покупки и модернизации Дорогобужской ТЭЦ эта доля должна увеличится до 1,3%.

Ранее «Иннополис Тех» планировал создать электростанцию для майнинга и по месту своей регистрации в городе Иннополис (Республика Татарстан).

В феврале 2025 г. в город для этих целей было завезен электрический генератор для газовой турбины мощностью 25 МВт и весом 86 т, но затем от данных планов было решено отказаться из-за отсутствия специализированной инфраструктуры, а турбину планируется перевести на север России.

Николай Никифоров в 2010-2012 гг. был министром связи Татарстана, затем - в 2012-2018 гг. - министром связи и массовых коммуникаций России. В том числе по его инициативе в 2015 г. был построен город Иннополис в Татарстане, ставший первым новым городом в современной России. Город ориентирован на развитие высоких технологий.