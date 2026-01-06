Из Gmail уберут протокол, позволяющий собирать письма со сторонних адресов

Google собирается удалить из Gmail две функции в январе 2026 г. К ним относятся расширение Gmailify и поддержка протокола post office protocol для почты из других клиентов. Эти ИТ-инструменты позволяли пользователям получать письма с внешних сервисов, таких как Yahoo или Outlook, и применять к ним встроенные функции Gmail, включая фильтрацию спама и сортировку по категориям.

Отказ от поддержки некоторых функций

После изменений Gmail больше не сможет загружать письма с других адресов через протокол POP, а функция Gmailify перестанет добавлять расширенные возможности Gmail к сторонним аккаунтам. Пользователи Google потеряют доступ к защите от спама, удобной сортировке писем и ускоренному поиску в почтовом ящике.

Разработчики Google рекомендует перейти на стандартное подключение через internet message access protocol (IMAP) в мобильном приложении Gmail для операционных систем (ОС) Android и iOS, чтобы продолжать работать с другими почтовыми ИТ-сервисами. Кроме того, можно настроить автоматическую пересылку писем на Gmail через настройки основного почтового провайдера. Изменения в январе 2026 г. не затрагивают приложение Gmail на Android, iOS и iPadOS, поскольку эта версия использует IMAP-соединение для связи с аккаунтами, не принадлежащими Gmail.

По информации Google, ранее импортированные письма сохранятся в аккаунтах Gmail. Для корпоративных и образовательных пользователей Google предлагает использовать онлайн-сервис переноса данных в Workspace, также рекомендуется связаться со своими ИТ-администраторами для переноса данных. Другой вариант — задействовать приложение Gmail на телефоне.

Смена адреса

В декабре 2025 г. CNews сообщил о внедрении новой опции в Google, позволяющей пользователям изменять свой адрес электронной почты для учетной записи, даже если он имеет формат @gmail.com. После этого исходный электронная почта по-прежнему будет получать письма, как и новый, а также будет работать для входа в ИТ-систему. Пользователи не смогут изменять или удалять свой адрес электронной почты в течение 12 месяцев после его обновления.

Информация о новой опции появилась на одной из справочных страниц Google, в которой указано, что пользователь сможет заменить свой текущий адрес Gmail на новый, также оканчивающийся на Gmail. 25 декабря 2025 г. это уведомление видно только в версии страницы на хинди, что указывает на поэтапное развертывание программистами Google этой новой функции.

В Google официально пока не анонсировали изменение, но в справке подчеркивается, что функция станет доступна всем пользователям по мере завершения внедрения. Согласно описанию, смена адреса будет возможна не чаще одного раза в 12 месяцев т.е. раз в год.

Корпорация активно развивает технологии

Корпорация Google активно развивает технологии искусственного интеллекта (ИИ), формируя всеобъемлющую ИТ-инфраструктуру, которая охватывает самые разные сферы — от дата-центров и аппаратных решений до оптимизации поиска и автоматической генерации программного кода.

Со слов генерального директора Google Сундара Пичаи (Sundar Pichai), Google активно использует ИИ внутри ИТ-компании для улучшения процессов кодирования, что повышает производительность и эффективность. В частности, по состоянию на конец 2024 г. более четверти всего нового кода в Google генерируется с помощью ИИ. Затем результат проверяется и утверждается ИТ-специалистами. Такой подход позволяет снизить нагрузку на программистов и повысить производительность при создании ИТ-продуктов в целом.

Как отмечает Пичаи, ИТ-компания формирует надежную экосистему ИИ, которая объединяет центры обработки данных (ЦОД), специализированные ускорители т.е. тензорные процессоры и глобальную оптоволоконную сеть с высокой пропускной способностью. Важным направлением работ является исследовательская деятельность, направленная на создание передовых ИИ-моделей. Кроме того, Google стремится обеспечить широкий глобальный охват через ИТ-продукты и ИТ-платформы, которые затрагивают миллиарды людей и клиентов по всему миру.

Сундар Пичаи подчеркнул, что ИТ-компания сократила затраты на обработку каждого поискового запроса на 90% с момента внедрения AI Overviews — технологии на основе ИИ, которая обобщает результаты поиска. Уже летом 2025 г. Google запустила ИИ-помощника Project Astra — мультимодальную ИИ-модель, которая сможет анализировать звуки, изображения и текст в режиме реального времени, используя данные от камер и микрофонов. ИИ-помощник способен решать логические задачи, видя их условия, а также демонстрирует навыки ассоциативного мышления.