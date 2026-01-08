Миллионы мышей и клавиатур по всему миру поломались из-за плохой памяти программистов

В компании Logitech забыли продлить сертификат разработчика Apple, в результате чего на компьютерах под управлением macOS отключилось приложение Options+, а также перестали работать пользовательские настройки у мышей MX Master и клавиатур. Приложение для устройств просто крутило бесконечную загрузку и не реагировало, а некоторые макбуки при этом перегревались из-за зависшего процесса Options+, жравшего батарею в фоне.

Нарушение работы ИТ-системы

В Logitech забыла продлить сертификат разработчика — и миллионы мышек на Mac превратились в кирпичи, пишет The Verge. Локальное приложение для настройки кнопок на устройствах перестало работать из-за внешних причин.

6 января 2026 г. в 22:39 по Москве у Logitech истек сертификат разработчика Apple. Одномоментно по всему миру у пользователей Mac перестало работать приложение Options+ — а вместе с ним пропали все кастомные настройки мышек MX Master и клавиатур.

Основные симптомы у большинства пользователей на Mac проявлялись в бесконечной и безуспешной загрузки приложения Logitech; в некоторых случаях зависшее Options+ оставалось в фоновом режиме, вызывая перегрев ноутбуков и ускоренный разряд аккумулятора.

Старые же модели мышей Logitech (Logitech M280, Logitech G102, Logitech M100) работают в штатном режиме, но новые Logitech MX Master 3S и Logitech MX Master 4 в обязательном порядке требуют установки Options+, вместе с которым из строя вышло игровое приложение G HUB.

В компания Logitech официально подтвердили факт проблемы и сообщили о подготовке исправления, которое планируется выпустить в ближайшее время. Однако на момент написания сбой сохраняется.

Logitech — швейцарский бренд, известный своими компьютерными периферийными устройствами. Основанный в 1981 г., он стал лидером в производстве мышей, клавиатур, веб-камер и аудиоустройств. С фокусом на инновации, эргономику и экологичность, бренд предлагает продукты для работы, гейминга и творчества.

Попытки все иcправить

8 января 2026 г. отсутствует надежный самостоятельный способ полного устранения возникшей проблемы. Временное восстановление работоспособности приложения возможно двумя способами, однако оба имеют существенные ограничения.

Во-первых, это изменение системной даты на компьютере macOS на несколько дней назад — приводит к корректному запуску приложения, но одновременно нарушает работу SSL-соединений и полностью блокирует доступ к облачным сервисам iCloud.

Во-вторых, это установка одной из предыдущих (устаревших) версий приложения через менеджер пакетов Homebrew — позволяет временно вернуть функциональность, однако не рекомендуется для длительного использования ввиду отсутствия обновлений безопасности.

Избыточная функциональность приложения

Корневая причина нестабильности, по оценке экспертов McRunner, заключается в избыточной функциональности приложения Logi Options+, которое: требует постоянного активного интернет-соединения для периодической валидации лицензии и синхронизации настроек с серверами производителя; реализует расширенный набор возможностей, включая интеграцию с ChatGPT, поддержку плагинов из встроенного маркетплейса и сложные сценарии кастомизации.

При этом без установленного и работающего приложения Options+ значительная часть функционала современной премиальной периферии Logitech (в частности, кастомизация дополнительных кнопок, жестовые команды, продвинутые настройки колесика прокрутки и профили под разные приложения) становится недоступной.

«В 2012 г. настройки мыши были простым системным приложением: ткнул в кнопку, выбрал действие, закрыл. В 2026 г. Options+ — это медиакомбайн с какими-то кнопками действий, различными макросами, интеграцией с ChatGPT и какими-то плагинами из маркетплейсов», — возмутился один из пользователей.

Таким образом, для пользователей, зависящих от расширенных возможностей устройств Logitech на macOS, ситуация остается вынужденно компромиссной до момента выпуска официального обновления. Рекомендуется отслеживать официальные каналы поддержки Logitech и обновления в Mac App Store или на сайте производителя.