Python – это змея? «Отец» Linux сознался в неумении программировать на самом популярном языке в мире и призвал на помощь нейросеть

Линус Торвальдс признался, что не умеет программировать на Python – самом популярном языке программирования в мире. Раньше он просто искал нужные ему части кода в Google, а теперь начал генерировать его при помощи искусственного интеллекта. Ранее Торвальдс открыто поддержал программистов, которые не пишут код, а генерируют его в нейросетях.

Зачем программировать, когда можно не программировать

Создатель Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) оказался полным профаном во всем, что связано с языком Python. Он открыто признался, что не умеет программировать на этом языке, и что делегирует задачи по написанию Python-кода нейросетям.

«Каминг-аут» Торвальдс совершил в Readme-файле к своему новому проекту AudioNoise, представляющему собой небольшой сборник цифровых эффектов для гитары, код которого Торвальдс выложил в открытом доступе на GitHub. AudioNoise предназначен для эмуляции различных аналоговых эффектов для гитары посредством цифровых IIR-фильтров.

«Следует отметить, что инструмент визуализации на Python был в основном написан vibe-coding. Я знаю больше об аналоговых фильтрах – и это не так уж много значит – чем о Python. Начиналось все с моего типичного подхода «гугли и делай, обезьяна видит – обезьяна делает», но потом я убрал посредника – себя – и просто использовал Google Antigravity для визуализации аудиосэмплов», – написал Торвальдс.

Вайб-кодинг – направление, при котором программисты больше не пишут программы вручную, с использованием языков программирования. Вместо этого они просто отправляют нейросетям запросы на обычном, естественном языке, без нудного прописывания всех технических условий и задач.

Признание Торвальдса

Сам термин «вайб-кодинг» придумал Андрей Карпатый (Andrej Karpathy). Это бывший исследователь компании OpenAI, разработчика самой известной в мире нейросети ChatGPT.

Слишком просто для Торвальдса?

Линус Торвальдс не уточнил, почему он не пишет на Python и в целом не разбирается в этом языке. У Python крайне низкий порог входа – этот язык программирования очень прост в освоении, особенно на фоне С и С++, на которых написана основная часть кода ядра Linux, и в которых Торвальдс явно разбирается.

Вокруг Python, как и вокруг Linux, существует огромное общемировое сообщество с десятками тысяч разработчиков. В октябре 2021 г. Python стал самым популярным языком программирования в мире (по версии Tiobe) и остается таковым по сей день.

Уборщик для Торвальдса

Насколько качественным и оптимизированным получился нейросетевой код, который Торвальдс интегрировал в свой новый проект, создатель Linux не уточняет. Однако общемировая практика показывает, что сгенирированный искусственным интеллектом программный код очень далек от совершенства. А тот факт, что Торвальдс не пишет на Python, редко повышает шансы того, что качество его ИИ-кода тоже будет низким.

Krd / WIkipedia Python - почти ровесник Linux. Торвальдс до сих пор не выучил его

Как сообщал CNews, в 2025 г. в мире появилась профессия «уборщика кода». Настоящие программисты, пишущие именно код, а не запросы нейросетям, стали массово предлагать свои услуги по очистке сгенерированного кода от мусора и заодно по его оптимизации.

Латте на кокосовом

Торвальдс явно пытается не отставать от современных трендов в программировании. Не так давно он перестал прилюдно унижать сторонников нового языка программирования Rust и даже начал защищать их.

В середине ноября 2025 г. Торвальдс открыто поддержал программистов, использующих вайб-кодинг в своей работе, хотя и подчеркнул, что применять его в ответственных проектах пока рановато. Тогда же Торвальдс добавил, что сам он пока ни разу не прибегал к вайб-кодингу. С того момента и до публикации кода проекта AudioNoise, в котором создатель Linux использовал сгенерированный код, прошло около полутора месяцев – файлы AudioNoise были размещены на GitHub в первых числах января 2026 г.

Музыка вместо кода

Новый проект Торвальдса AudioNoise не просто так связан именно с гитарами. У Линуса есть ряд хобби, относящиеся к этому музыкальному инструменту и далеко не всегда связанные с программированием.

К примеру, вначале 2025 г. выяснилось, что Торвальдс любит паять гитарные педали – устройства, позволяющие изменять звучание гитары. Их существуют десятки видов, и купить можно как готовое изделие крупного или малоизвестного бренда, так и комплект для самостоятельной сборки. Последние – это как раз выбор Торвальдса.