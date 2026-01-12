СДЭК сломался по всей России. Сайт недоступен, приложение не работает

Логистический сервис СДЭК перестал работать по всей России. Пользователям недоступны ни сайт, ни приложение, отследить посылку тоже невозможно. В компании ссылаются на технические работы. Два года назад СДЭК пережил крупномасштабную хакерскую атаку – сервис был полностью выведен из строя на несколько дней.

СДЭК сбоит

Пользователи службы доставки СДЭК начали массово жаловаться на его работу. Отечественные сервисы, фиксирующие «падение» различных ресурсов, фиксируют сотни жалоб по всей России.

Больше всего уведомлений о неработающем СДЭК поступает от жителей Москвы и Санкт-Петербурга, согласно сайту Detector404. Аналогичную статистику приводит и портал «Сбой.рф». Пользователи отмечают недоступность сайта и мобильного приложения СДЭК, а вместе с этим и невозможность отслеживания отправления.

Также в списке лидеров по числу жалоб на сбоящий СДЭК: Ярославская область, Хабаровский край, Калужская, Челябинская, Свердловская и Новосибирская области. Тем временем у находящегося на момент выхода материала на юге России сотрудника CNews приложение СДЭК работало корректно, тогда как сайт не открывался или открывался, но лишь частично.

Кто виноват

Как сообщили CNews представители СДЭК, причиной того, что сервис перестал работать по всей стране, были технические работы, притом заранее запланированные. «Во время плановых технических работ на инфраструктуре наблюдалась кратковременная недоступность сайта», – заявили представители СДЭК.

Количество жалоб растет

Подчеркнем, что в официальном комментарии СДЭК упоминается исключительно сайт сервиса. Но пользователи указывают, что мобильное приложение тоже недоступно

Как долго продлятся сбои, на момент выхода материала известно не было. «Работы находятся в завершающей стадии и не повлияли на обслуживание клиентов и обработку отправлений», – сказали CNews представители СДЭК.

Слишком часто

Для СДЭК это как минимум второй крупный сбой менее чем за полгода. 4 августа 2025 г. пользователи сервиса тоже массово жаловались на его недоступность, но тогда все было немного иначе.

Приложение тогда работало корректно – оно открывалось и даже корректно отображало данные пользователя, хотя сейчас многие говорят, что не могут зайти в личный кабинет. Однако отследить посылку было невозможно, равно как и получить ее – приложение не генерировало необходимый для этого четырехзначный код. При обращении в пункт выдачи получить уже поступившее отправление было нельзя.

СДЭК СДЭК регулярно переживает масштабные сбои

Тогда представители СДЭК не стали раскрывать причины сбоя, сроки устранения, масштабы – тоже. «В настоящий момент у небольшой части пользователей могут возникать кратковременные сложности с доступом к личному кабинету. Штатная работа будет восстановлена в ближайшее время», – сообщили тогда CNews представители СДЭК.

За несколько дней до этого, 1 августа 2025 г., СДЭК тоже ломался, и притом не менее крупномасштабно. Пользователи потеряли возможность авторизоваться в личном кабинете и проверить статус отправлений. Однако тогда представители СДЭК все же решили озвучить причину происходившего. Официальный комментарий компании гласил, проблема крылась в неких «технических работах».

А точно виноваты техники?

Пользователи СДЭК надолго запомнили май 2024 г., когда сервис вышел из строя на несколько дней. На тот раз дело было вовсе не в технических работах – всю инфраструктуру СДЭК уничтожили хакеры из группировки Head Mare. Поначалу о взломе не говорилось официально – лишь спустя некоторое время в СДЭК подтвердили факт атаки.

Последствия действий киберпреступников были катастрофическими. СДЭК не выдавал поступившие посылки, не принимал к отправлению новые, сайт и приложение сервиса не работали, и даже нельзя было отследить груз.