Softline вложила миллионы в нейросеть для дешевого найма курьеров и продавцов

Softline Venture Partners вместе с партнерами инвестировал в платформу HR Rocket, занимающейся разработкой нейросети, удешевляющей привлечение линейного персонала. Проект фокусируется на ИИ-оптимизации HR-рекламы, снижая стоимость отклика и увеличивая количество кандидатов при взаимодействии с HeadHunter и «Авито Работа».

Покупка нейросети

Как стало известно CNews, ООО «Софтлайн инвест» и АО «Интернет проекты» инвестировали миллионы в стартап HR Rocket (ООО «Эйчар рокет»), предлагающий программное обеспечение, автоматизирующее размещение рекламы для привлечения массового линейного персонала с помощью нейросетей.

Стороны получили по 7,14% в проекте. Одновременно в проект вошли предприниматели Андрей Пантелеев, ему досталось 4,29%, и Алексей Ефремов, у него 2,23%. Всего новые инвесторы, с учетом миноритариев Пантелеева и Ефремова, которые не аффилированы с Softline Venture Partners, получили 20,8% в проекте. Запись об этом в ЕГРЮЛ была внесена 29 декабря 2025 г.

Freepik.com Текучка кадров приводит к росту затрат на привлечение новых членов команды

Сделка прошла на фоне увеличения уставного капитала «Эйчар рокет» и снижения долей других участников. Так, доля основателя Дмитрия Саушкина сократилась с 28,93% до 22,82%, стоявшего у истоков компании ООО «Ханилидс» с 24,98% до 19,7%.

Доля ООО «Фрии инвест» сократилась с 4%, до 3,22%. Доля ООО «Стартех», совладельцем которого является УК «РВМ Капитал», который возглавляет бывший советник экс-президента РЖД Владимира Якунина — Сергей Орлов, снизилась с 10,66% до 8,58%. Также с 26,05% до 20,55% сократилась доля Константина Вечкаева. Доли Саушкина, Вечкаева и «Ханилидс» находятся в залоге у «Московского венчурного фонда».

Как пояснила CNews управляющий директор Softline Venture Partners Елена Волотовская, сделка позволит HR Rocket ускорить масштабирование бизнеса и укрепить позиции на рынке. За счет полученных средств планируется расширить функционал платформы, увеличить темпы роста выручки и внедрить новые алгоритмы искусственного интеллекта.

Волотовская не раскрыла объем инвестиций и финансовые параметры, сославшись на коммерческую тайну, но пояснила, что сроки окупаемости зависят от темпов роста бизнеса и ситуации на рынке. «Обычно говорим о трех-пяти годах», — добавила Волотовская.

Чем занимается HR Rocket

По словам Волотовской, HR Rocket разрабатывает платформу для интеллектуального управления HR-рекламой. Ключевая особенность проекта — использование ML и LLM-алгоритмов для принятия решений, ориентированных на повышение эффективности рекламных кампаний. Это помогает снижать стоимость отклика, увеличивать количество откликов кандидатов и сокращать ручную работу рекрутеров, превращая HR-рекламу из интуитивного процесса в управляемый и масштабируемый инструмент.

«Проект интересен сочетанием понятного прикладного кейса применения искусственного интеллекта (автоматизация и повышение эффективности HR-рекламы и привлечения кандидатов), потенциалом масштабирования. Он ориентирован на растущий спрос на performance-подход в HR и на инструменты оптимизации стоимости найма», — сказала Волотовская.

На сайте HR Rocket указано, что компания ориентирована на удешевление найма массового линейного персонала. Это курьеры, грузчики, водители, строители, операционисты, работники торгового зала. Основные клиенты — компании, которые нанимают от 3000 линейных сотрудников в год, используя для этого работные сайта. У них стоимость привлечения кандидатов может ежегодно увеличиваться на 15-30%. HR Rocket так же применим для найма сотрудников с квалификацией: бухгалтеры и ИТ-аналитики.

В компании обещают, что рост эффективности найма на 30% и более в течение 3-6 месяцев после внедрения пилотного проекта

Сколько стоит стартап

Эксперты затруднились оценить точную стоимость ООО «Эйчар рокет». «Если прикидывать рыночным способом, то для ранних HRtech и martech-платформ в России типичный коридор постмани (стоимость компании с учетом вложенных средств инвесторов) часто укладывается в 8–20 годовых выручек, а при сверхросте верхняя граница достигается чаще, чем в зрелых сегментах, подсчитал аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

«От выручки 12,8 млн руб. это дает грубо 100–260 млн руб. постмани как "консервативный" ориентир. В "оптимистичном" варианте, если в 2025 г. выручка заметно ускорилась и продукт уже работает как повторяемая подписка, рынок может обсуждать 250–600 млн руб. постмани как ставку на масштабирование Таким образом доля в 20% может стоить при разных сценариях от 20 до 120 млн руб.», — добавил Владимир Чернов.



Основатель Dsight Арсений Даббах считает, что с учетом предыдущего раунда (ФРИИ) и текущих финансов HR Rocket, наиболее реалистичная оценка всей компании — 150 млн руб. 100%. В этом случае приобретенный пакет в 20% стоит около 30 млн руб.

Перспективная ниша

«Компания работает в растущем сегменте recruitment marketing, который в РФ увеличивается на 10% в год в год и подпитывается массовым наймом в ритейле, e-com, логистике, банках и колл-центрах. Их конкуренты — экосистемы job-бордов и HR-платформы HeadHunter, «Avito Работа» и другие), но ключевое отличие — фокус на ИИ-оптимизации рекламных бюджетов и измеримом ROI (коэффициент возврата инвестиций)», — говорит основатель Dsight Арсений Даббах. При этом в Softline Venture Partners подчеркнули, что проект фокусируется на ИИ-оптимизации HR-рекламы, помогая работодателям эффективнее использовать возможности HeadHunter и «Авито Работа», снижая стоимость отклика и увеличивая количество кандидатов.

Интерес крупных игроков к этому сегменту именно сейчас объясняется просто: HR-расходы оптимизируются и нужны эффективные решения с быстрыми эффектами, а для интеграторов вроде Softline такие продукты — быстрый способ усилить предложение в HR-контуре и масштабировать свои продажи в корпоративном сегменте (продавать вместе с HRM/ATS/аналитикой и инфраструктурой), считает Даббах.

По словам руководителя проекта Perforum Future hub (ГК Ancor) Дарьи Демьянюк, направление выглядит особенно перспективным в отраслях с массовым наймом — ритейле, логистике, производстве, сервисных сетях, колл-центрах. Там стоимость одного выхода сотрудника напрямую влияет на маржинальность бизнеса. К тому же в России уже сформировалась достаточная цифровая инфраструктура (доски объявлений, рекламные платформы, programmatic-решения), поверх которой можно выстраивать ИИ-оптимизацию.

По словам Владимира Чернова из Freedom Finance Global, рынок HRtech уже вышел из фазы взрывного роста и прибавляет порядка 7–12% в год по выручке лидеров, но сегменты, связанные с массовым наймом и performance-подходом к закупке откликов, продолжают расти быстрее среднего из-за острого дефицита кадров.

HR-реклама становится интересным направлением, потому что у компаний дорожает рекрутинг, добавляет Чернов. Например, в одном из последних исследований Ventra указано, что 74% работодателей отметили рост затрат на подбор персонала, а у четверти рост был в диапазоне 5–10%.

«Это подталкивает спрос на инструменты, которые превращают найм в управляемую воронку как в маркетинге, с медиапланом, атрибуцией и оптимизацией стоимости отклика и выхода, то есть ровно то, что HR Rocket и декларирует», — заключил эксперт.