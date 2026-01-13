Apple призналась в бессилии. Она не может сделать нормальную нейросеть – руку помощи протянет Google

Apple официально признала, что ее ИИ-помощника Siri будет развивать Google – компании объявили о партнерстве. Siri построят на базе успешной нейросети Gemini за авторством Google. Сама Apple провалилась на этом поприще – ее собственные ИИ-решения очень сильно отстали от большинства конкурентов.

Google, помоги!

Компания Apple фактически признала свою неспособность создать полноценную современную нейросеть без посторонней помощи. Как пишет CNBC, она подтвердила это, заключив многолетнее соглашение с интернет-гигантом Google.

Одно из условий договора – это интеграция нейросети Gemini в голосового помощника Siri, который работает с 2011 г. Сеть Gemini – одна из новейших в мире, ее запуск состоялся в 2023 г., на 12 лет позже Siri.

Первая информация о возможном внедрении Gemini в состав Siri появилась в конце 2025 г. На тот момент ни Apple, ни Google не подтверждали и не опровергали ее.

Сколько Google заработает на неумении Apple создавать собственные современные ИИ-продукты, на момент выпуска материала доподлинно известно не было. По информации издания Bloomberg, Apple будет платить за Gemini $1 млрд в год.

Все пошло не по плану

Искусственный интеллект – одна из немногих областей, в которых у Apple годами ничего не получается. За неполные 15 лет своего существования Siri так и не стала самым лучшим ИИ-ассистентом – ее очень быстро обошли почти все основные конкуренты.

Medhat Dawoud / Unsplash Сотрудничество Apple с Google едва ли затянется на долгие годы

Apple собиралась выпустить новую версию Siri в 2025 г, но в итоге пока отказалась от этих планов и перенесла премьеру сначала на 2026 г, а затем еще на год позже. А запуск ИИ-сервисов Apple Intelligence осенью 2024 г. оказался абсолютно провальным – аналогичные решения конкурентов работают заметно лучше, и у них, что очень немаловажно, нет ограничений ни по географии распространения, ни по поддерживаемым языкам.

Для сравнения, нейросеть Apple использует около 150 млрд параметров, а Gemini в версии для Siri – 1,2 трлн

Не Apple Way

Подписание соглашения с Google – это, вероятнее всего, совершенно не то, чего добивалась Apple, выходя на рынок нейросетей. Компания стремится полностью отказаться от сторонних решений, как аппаратных, так и программных – у нее только свои ОС, собственные мобильные процессоры, а с недавних пор из ее компьютеров исчезли процессоры Intel.

Также Apple постепенно переходит на сотовые модемы собственной разработки. Браузер у нее тоже свой. Но с искусственным интеллектом все пошло не по плану.

Однако это не единственное, в чем Apple не преуспела. Компания на протяжении последних двух десятилетий пыталась выйти на рынок поисковых систем, однако никаких успехов в этом направлении она не добилась. Впрочем, для нее это выгодно – выплачивая Google по $1 млрд в год за Gemini, она получает от нее около $20 млрд только лишь за то, чтобы ее поисковик был установлен по умолчанию в браузере Safari.

Запас должен быть всегда

Сроки действия соглашения Google и Apple не раскрывают. Существует вероятность, что продлится оно недолго, потому что, по информации Bloomberg, Apple не прекращает разработку собственной ИИ-модели, гораздо более развитой, нежели нынешняя.

По предварительным данным, она будет состоять из 1 трлн параметров, что все еще меньше, чем у Gemini.

Также Apple явно не намерена целиком и полностью зависеть от ИИ-технологий Google, покуда своих решений у нее нет. Ранее она заключила договор с компанией OpenAI, автором знаменитой нейросети ChatGPT, которую в итоге встроили в Siri. Новое соглашение с Google не предполагает отказ Apple от решений OpenAI.

Важно отметить, что Apple не только усвоила урок от провала Apple Intelligence, но и пытается не допустить повтора ситуации в будущем. Как сообщал CNews, она начала избавляться от топ-менеджеров, ответственных за случившееся – сначала в августе 2025 г. стало известно об уходе руководителя отдела искусственного интеллекта и нейросетевого поиска Apple Робби Уокера (Robby Walker), а позже появилась информация о скором увольнении другого директора Apple, ответственного за развитие ИИ – Джона Джаннандреа (John Giannandrea). Он покинет компанию весной 2026 г.

Преемник Джаннандреа был найден в декабре 2025 г. – им стал очень опытный в своем деле специалист – Амар Субраманья (Amar Subramanya). Это в прошлом один из топ-менеджеров Microsoft, а также у него за спиной 16 лет работы в Google.