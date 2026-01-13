Китай запустит 200 тысяч интернет-спутников, чтобы обыграть Starlink и занять место на орбите

В 2026 г. многие китайские компании подали заявки на запуск интернет-спутников в космос на фоне ожесточенной конкуренции между Пекином и Вашингтоном в гонке за создание суперкластеров спутников. Ведь успехи американской компании SpaceX по созданию масштабной сети интернет-спутников Starlink пугают и раздражают соперников как внутри США, так и на международной арене.

Создание разработчиков

В Китае планирует запустить рекордное количество аппаратов, в январе 2026 г. уже есть заявки на 200 тыс. интернет-спутников, пишет South China Morning Post (SCMP). Ведь когда у конкурентов появятся достаточные финансовые, технологические и производственные ресурсы для оперативного развертывания собственных альтернативных спутниковых группировок, то мест на орбите и рабочих частот для них попросту не будет.

По информации SCMP, накануне Нового 2026 года китайские компании подали заявки в Международный союз электросвязи (ITU), предполагая разместить на низкой околоземной орбите более 200 тыс. интернет-спутников. Этот шаг отражает намерение Пекина значительно расширить свое присутствие в космической связной инфраструктуре, одновременно усилив конкуренцию с другими странами, прежде всего с США.

Основные проекты, это CTC-1 и CTC-2, каждый из которых включает по 96 714 спутников. Они были представлены созданным 31 декабря 2025 г. Институтом использования радиочастотного спектра и технологических инноваций, а сама регистрация института состоялась 30 декабря 2025 г.

Новый Институтом использования радиочастотного спектра и технологических инноваций Китая создан с участием профильных государственных органов, научных организаций и коммерческих компаний. Он будет функционировать как междисциплинарный орган, отвечающий за координацию, исследования и разработку решений в сфере связи.

Кроме того, компания China Mobile также подала заявку на участие в проекте L1 с 2520 спутниками, а компания Shanghai Spacecom Satellite Technology Company — разработчик интернет-суперкластера Qianfan — предложила план запуска еще 1296 спутников.

13 января 2026 г. китайские власти продвигают несколько крупномасштабных программ спутникового интернета. Среди них сеть «Гован» планирует развернуть около 13 тыс. спутников, а система «Цяньфань» — запустить более 15 тыс. спутников к 2030 г.

Конкуренция на рынке

Этот шаг предпринят в то время, когда Пекин обвиняет компанию SpaceX Илона Маска (Elon Musk) в чрезмерном присвоении общих орбитальных ресурсов, о чем предупреждал CNews. Американской компании SpaceX принадлежит группировка из нескольких тысяч аппаратов и она будет расширена до 15 тыс. спутников к 2031 г. и до 30 тыс. в последующие годы, если последнее расширение будет одобрено Федеральной комиссией по связи США.

С 2022 г. Соединенные Штаты и Китай вступили в ожесточенную конкуренцию за создание суперкластеров интернет-спутников. Гонка за спутниками настолько ожесточенная, потому что радиочастотный диапазон и низкая околоземная орбита являются ограниченными ресурсами. Страны, которые первыми зарегистрируют и развернут спутники, получат значительное преимущество в долгосрочной перспективе. Мнения экспертов SCMP схоже, и понять ход мыслей китайских властей можно: не застолбишь орбиты и частоты сегодня, завтра останешься ни с чем.

Wikipedia Первый спутник в мире «Мо-цзы», предназначенный для квантовой передачи информации на Землю

Китайские власти хотят обогнать не только SpaceX, но и другие государства. Ведь когда у конкурентов появятся достаточные финансовые, технологические и производственные ресурсы для оперативного развертывания собственных альтернативных спутниковых группировок к 2030 г., конкуренты могут столкнуться с ситуацией, при которой ни первая т.е. место на орбите, ни вторая по значимости позиция т.е. частоты уже не будут доступны. К этому моменту доминирующие игроки лишь нарастят свое преимущество за счет недостижимого для остальных технологического и орбитального отрыва.

Выживания любой ценой

Согласно опубликованному 9 января 2026 г. постановлению Федеральной комиссии по связи США, SpaceX разрешили увеличить число спутников Starlink до 19400, а также опустить их пониже. Следует отметить, что в запросе SpaceX было указано изначально 22 тыс. спутников Starlink.

Пекин в декабре 2025 г. обвинил систему Starlink в чрезмерном использовании космических ресурсов и повышении риска столкновений на орбите. В тот же месяце компания SpaceX объявила о необычной неисправности одного из своих спутников, в результате которой он вышел с орбиты. После этого инцидента, руководство SpaceX объявило о планах снизить высоту около 4,4 тыс. спутников с 550 км до 480 км в 2026 г., чтобы минимизировать риск столкновений.

Таким образом, низкая околоземная орбита становится все более переполненной, поскольку страны и компании ускоряют запуски спутников, чтобы получить доступ к частотам и орбитальным позициям.