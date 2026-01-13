Интернет-сервисам закроют гигантский канал заработка на россиянах. Списывать деньги с удаленных карт будет нельзя

Интернет-сервисы больше не смогут списывать деньги за подписки с карт, отвязанных от личного кабинета – этим они занимались годами. Если карта удалена из аккаунта – она неприкосновенна, новый закон прямо запрещает сервисам трогать хранящиеся на них средства. Документ вступит в силу всего через два с половиной месяца.

Больше никаких списаний

В России с 1 марта 2026 г. заработает закон, который прямо запрещает всем действующим на территории страны интернет-сервисам списывать деньги за онлайн-подписки с отвязанных от аккаунта карт. Иными словами, если пользователь однажды привязал к своему профилю карту, а затем удалил ее, то сервис больше не будет вправе использовать ее в качестве источника денег для оплаты подписки.

Казалось бы, все логично – если клиент удалил карту из профиля, то и трогать ее больше не надо. Но многие сервисы так не считают и против воли пользователя продолжают хранить данные об этой карте в своей системе и время от времени списывать с нее деньги за подписку. То же проделывают и маркетплейсы – если на доступной в профиле карте не хватает средств для оплаты товара, то они берут их с ранее использовавшихся и ныне удаленных карт.

Бардаку конец

Чтобы избавить россиян от проблемы с внезапно списавшимися деньгами, был подготовлен законопроект о запрете использования удаленных из аккаунта карт в качестве инструмента оплаты. В октябре 2025 г. документ стал законом – он получил подпись Президента России Владимира Путина.

Nensuria / Freepik И все же не помешает подстраховаться и завести отдельную карту для оплаты онлайн-сервисов

Речь о бывшем законопроекте № 405607-8 «О внесении изменения в статью 16.1 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" (в части предоставления потребителям полной информации об условиях абонентского договора (услугах цифровых подписок), предусматривающих оплату периодическими платежами)». Он был внесен на рассмотрение в Госдуму в июле 2023 г. и прошел первое чтение лишь в феврале 2024 г. После этого про него забыли вплоть до конца сентября 2025 г., когда он всего за неделю прошел второе и третье чтения. Спустя две недели документ был одобрен Советом Федерации, и еще неделя потребовалась на получение подписи главы государства.

Закон станет управой для сервисов и избавит россиян от необходимости открывать отдельную карту специально для оплаты товаров и подписок. В современных реалиях это очень важно, поскольку в России теперь действует лимит на количество зарегистрированных на один паспорт банковских карт.

По мнению члена комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Немкина, новый закон «станет стимулом для всей отрасли двигаться к более зрелым и цивилизованным стандартам», пишет ТАСС.

«Рынок онлайн-подписок активно развивается, а значит, должна расти и культура ответственного обращения с клиентскими данными. Автоматические платежи не могут использоваться как инструмент удержания аудитории или скрытого влияния. Теперь компании обязаны прекращать использование платежных реквизитов по первому требованию клиента», – отметил Антон Немкин (цитата по ТАСС).

Лазеек не будет

Новый закон предусматривает не только запрет на списывание сервисами денег с удаленных пользовательских карт. Он также накладывает на них ряд новых обязательств.

В частности, каждый веб-сервис, предполагающий привязку банковской карты, будет обязан обеспечить пользователям удобную и понятную форму отказа от использования ранее предоставленных банковских реквизитов.

Почему это важно

Практика списывания сервисами денег с удаленных банковских карт к концу 2025 г. стала слишком уж массовой в России. Согласно проведенному в ноябре 2025 г. экспертами компании MAR Consult опросу, с подобным сталкивались 51% респондентов.

Сервисы идут на самые разные ухищрения, чтобы списать деньги с пользователей. К примеру, 45% от общего количества участников опроса (всего их было 1200, в возрасте 18-64 лет из всех российских округов) хотя бы раз испытывали на себе случайную активацию бесплатной пробной версии подписки, у которой всегда есть ограниченный период действия. После его завершения сервис начинал регулярно списывать деньги за полную версию этой подписки.