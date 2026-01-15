CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разработчики ChatGPT запустили «убийцу» Google Translate с поддержкой русского языка

Компания OpenAI незаметно в январе 2026 г. представила новую функцию ChatGPT под названием ChatGPT Translate, которая очень напоминает Google Translate. С помощью функции можно переводить любой контент. Опция доступна всем пользователям и не требует платной подписки.

Запуск ИТ-сервиса

Американская компания OpenAI, которая создала чат-бот ChatGPT, в январе 2026 г. запустила бесплатный переводчик ChatGPT Translate без пресс-релизов и сценических демо, пишет Neowin. ИТ-инструмент поддерживает более 50 языков, в том числе русский.

Переводчик существует только в веб-версии, но на странице диалога с ChatGPT он не виден. Его можно найти по ссылке, например, www.chatgpt.com/en-EN/translate.

Хотя чат-бот и раньше можно было использовать для переводов, отдельный онлайн-сервис позиционируется как прямой конкурент Google Translate. ИТ-инструмент сосредоточен на тоне и контексте, но не поддерживает изображения, документы и веб-сайты.

zac-wolff-rv2oodqunui-unsplash_1.jpg

Unsplash - Zac Wolff
На первый взгляд интерфейс очень знаком пользователям Google Translate: два текстовых поля — одно для ввода, другое для результата, автоматическое определение. Иными словами, сервис делает почти все, чего пользователи ожидают от базового переводчика. Разработчики OpenAI не раскрывают, какая именно модель искусственного интеллекта (ИИ) используется в ChatGPT Translate.

Но настоящее отличие ChatGPT Translate от Google Translate заключается не в самом переводе, а в том, что можно сделать после его появления. В нижней части интерфейса пользователям предлагаются несколько вариантов промптов в одно касание, которые позволяют переформатировать переведенный текст.

Сервис понимает контекст, тон и идиомы, благодаря чему точнее переводит текст. Пользователи также могут перевести текст в определенном стиле. Например, сделать его проще или придать ему формальный вид. Выбор любого из них мгновенно перенаправляет пользователя к основному интерфейсу ChatGPT с уже сформированным промптом, открывающим возможности более глубокой настройки. Вместо простого перевода с одного языка на другой онлайн-сервис позволяет учитывать контекст, тон и аудиторию — то, чего традиционные ИТ-инструменты по переводу до января 2026 г. не предлагали.

Запуск Translate хорошо вписывается в текущую стратегию OpenAI. Компания все больше уходит в массовые потребительские продукты, в то время как Anthropic концентрируется на корпоративных клиентах и разработчиках.

Есть куда расти

Впрочем, отставание от Google Translate по функциональности остается существенным. На странице ChatGPT Translate хоть и указано, что онлайн-сервис поддерживает перевод загруженных изображений, но пока нет возможности добавить изображение в поле перевода.

zulfugar-karimov-l_abvr0kxgu-unsplash.jpg

Unsplash - Zulfugar Karimov
Серьезные конкуренты

15 января 2026 г. ИТ-инструмент поддерживает только текстовый перевод на персональном компьютере (ПК). Если открыть онлайн-сервис в браузере на смартфоне, можно воспользоваться микрофоном и продиктовать текст для перевода. Также отсутствует поддержка документов, рукописного текста, веб-сайтов и перевода разговоров в реальном времени — во всех этих сферах Google Translate уже много лет имеет сильные позиции. Кроме того, сервис Google поддерживает значительно больше языков, чем ChatGPT Translate.

Однако ChatGPT Translate намекает на другое будущее — такое, где перевод будет не только точным, но и адаптированным к тому, с кем пользователь общается. Если OpenAI расширит языковую поддержку и добавит мультимодальные возможности, этот тихий запуск может стать началом значительно более масштабного продуктового противостояния с Google.

В январе 2026 г. Google явно лидирует на рынке перевода и между тем ИТ-компания не стоит на месте. В декабре 2025 г. Google анонсировала масштабные обновления перевода на базе Gemini, в частности улучшенную обработку нюансированных выражений — идиом, сленга и локальных оборотов. Также Google представила бета-версию живого перевода речи «из голоса в голос» с использованием наушников, а также новые языки, ориентированные на обучение и развитие навыков.

Антон Денисенко

