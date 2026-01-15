Российский бизнес бросился проверять безопасность хранения и передачи данных. В 2025 г. рынок достиг 25 миллиардов

Регуляторное давление на российский бизнес в связи с растущем числом киберинцидентов и устаревшей ИТ-инфраструктуры формируют устойчивый спрос на контроль в сфере информационной безопасности. Основными драйверами рынка, который достиг в 2025 г. 25 млрд руб., в дальнейшем станут финансовый сектор, промышленность и телеком, а наиболее востребованными услугами — аудиты защиты данных, приложений и антифрод-систем.

Спрос на аудит по безопасности

Ужесточение регуляторных требований, рост числа киберинцидентов и изношенная ИТ-инфраструктура формируют устойчивый спрос на услуги в сфере аудита информационной безопасности (ИБ), пишет «Коммерсант». Наибольший спрос на ИБ-аудит в 2026 г. будет в финансовой отрасли, сфере промышленности и телекоммуникациях.

В 2025 г. компании все активней привлекали внешних ИБ-экспертов и ИБ-компании для оценки того, насколько надежно организовано хранение и передача данных, а также насколько эффективно работают их ИТ-системы киберзащиты от мошенничества и взлома хакеров.

Unsplash - Oleksandr Chumak В России вырос спрос на проверку безопасности хранения и передачи данных до 25 млрд руб. в 2025 г.

По оценкам экспертов интегратора «Кросс технолоджис», по итогам 2025 г. рынок ИБ-аудита вырос более чем на 25% по сравнению с 2024 г. и достиг объема около 25 млрд руб. В 2026 г. темпы роста могут ускориться и приблизиться к 30%. Ключевым фактором развития рынка называют усиление контроля со стороны регуляторов, которое во многом связано с внешнеполитическими и технологическими рисками.

По прогнозу аналитиков Центра стратегических разработок (ЦСР), 968 млрд руб. может составить объем рынка кибербезопасности в России к 2030 г.

Главные отрасли

В перечень отраслей, которые все чаще проявляют интерес к ИБ-аудитам, руководитель направления стратегии и рисков компании «Информзащита» Тарас Макаренко включает авиаперевозчиков, логистические и транспортные компании, а также крупные распределительные холдинги. Эксперт связывает это с тем, что киберинциденты приводят к наиболее заметным простоям и прямым бизнес-потерям. Также он отмечает отдельный интерес к аудитам со стороны ИТ-аутсорсеров, облачных и сервисных провайдеров, для которых верифицированная защищенность становится инструментом подтверждения надежности перед клиентами и конкурентным преимуществом.

Помимо предприятий, относящихся к критической информационной инфраструктуре (КИИ), ИБ-аудит в 2025 г. был особенно востребован в государственном секторе, медицине и ритейле, отмечает директор направления ИБ «Рексофт» Сергей Бабкин. Одновременно заказчики планируют увеличение бюджетов на ИБ в связи с растущей резонансностью киберинцидентов, добавляет он.

Какие заказывают услуги

Наиболее востребованными становятся ИТ-решения в области защиты приложений, данных и антифрод-системы, отмечают в «Кросс технолоджис». Специалисты интегратора также считают, что в январе 2026 г. доля инициативного аудита, то есть такого, который проводится по желанию компании, а не исходя из требований регуляторов, будет расти и может составить уже около 30-35% от общих запросов на реализацию подобных проектов.

Unsplash - Jose Vazquez Какие заказывают услуги

«Это связано с тем, что многие компании используют оборудование и программное обеспечение (ПО), которое не имеет технической поддержки или просто является устаревшим. Перед такими организациями остро стоит задача по модернизации ИТ-инфраструктуры, для чего первоначально требуется проведение ИБ-аудита»,— отмечает руководитель департамента аудита, консалтинга и оценки соответствия «Кросс технолоджис» Катерина Сашенко.

Ужесточение контроля

Наибольший спрос на ИБ-аудит в 2026 г., по оценкам аналитиков «Кросс технолоджис», будет в финансовой отрасли, сфере промышленности и телекоммуникациях. Все эти отрасли относятся к КИИ, для них сильнее всего ужесточаются требования регуляторов — Центрального Банка (Центробанк) России, Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК), Федеральной службы безопасности (ФСБ). Более того, эти отрасли относятся и к самым атакуемым хакерами, что также является драйвером спроса.

Цены на услуги

Стоимость базового аудита для типовой ИТ-инфраструктуры может начинаться от 50 тыс. руб. Для проведения аудита компании чаще всего привлекают юристов и консультантов, работающих с защитой персональных данных, а также специалистов по кибербезопасности, имеющих сертификацию в области защиты данных ФСТЭК и ФСБ России.

Автоматизация ИБ-аудитов

ИБ-аудит может стать обязательной процедурой для всего бизнеса на уровне цифровой гигиены, считает начальник ИБ-отдела компании MONS (входит в ГК «КОРУС Консалтинг») Татьяна Белоусова. При этом, по ее словам, сама процедура станет значительно проще технически за счет автоматизации типовых процессов и внедрения ИТ-инструментов с искусственным интеллектом (ИИ).

Если ранее аудит во многих случаях воспринимался исключительно как формальное выполнение регуляторных требований, то в 2026 г. он все чаще используется как прикладной ИТ-инструмент управления рисками, говорит ведущий ИБ-эксперт компании UDV Group Ольга Луценко.