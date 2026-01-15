VK пошла войной на блогера из «лиги поп-ММА». Корпорация требует 40 миллионов за несостоявшийся «хайп»

Суд взыскал с блогера, связанного с промоушеном лиги поп-ММА Hype Fighting Championship, Ахмеда Закарьяева 40 миллионов в пользу корпорации VK. Она собиралась заполучить лицензии на ролики, размещенные на ресурсах лиги, пропагандировавшей потешные бои и называвшей себя самой хайповой в MMA, и выдала блогеру огромный аванс. В итоге корпорация осталась без роликов и денег. Эксперты считают, что между сторонами могли сложиться доверительные отношения, но в какой-то момент что-то пошло не так.

Суд над совладельцем лиги ММА

Как стало известно CNews, Арбитражный суд Москвы решил взыскать с индивидуального предпринимателя Ахмеда Закарьяева из Дагестана 40 млн руб. в пользу ООО «Вконтакте» (с 12 декабря 2025 г. преобразовано в ООО «Вк», бренд VK).

Блогера Закарьяева в профильных сообществах называли совладельцем промоушена (организатора боев) лиги поп-ММА Hype Fighting Championship (Hype FC), которая еще два года назад считалась основным игроком рынка поп-MMA по версии Forbes. Это же издание называло сферу поп-ММА в России «бойцовским цирком». Hype FC характеризует себя в сети как «место, где вы можете получить свою долю Хайпа и Славы». Во всяком случае, так указано на официальном канале промоушена в VK на 500 тыс. подписчиков. 3 июня 2024 г. Закарьяев заключил с VK лицензионный договор на передачу прав на эксклюзивное распространение части видеороликов и другого контента, размещенного на этом канале, цена договора — 49,5 млн руб.

1 июля 2024 г. VK выдала блогеру Закарьяеву аванс на 34,6 млн руб. на размещение контента на страницах Hype Fighting. Согласно заключенному договору и приложению к нему, перед передачей лицензии Закарьяев должен был разместить контент в социальной сети «Вконтакте» по адресу группы Hype Fighting, а также опубликовать анонсы на контент в виде 20 роликов, 20 фотопостов на Youtube, 20 сторис в неназванной социальной сети, 20 фотопостов в Telegram.

После размещения Закарьяев обязался передать лицензию на контент в адрес VK, которая собиралась использовать его для распространения любыми способами, в том числе с целью создания заставок, рекламных, имиджевых и/или анонсирующих роликов.

Провальный план

Как следует из материалов суда, контент так и не был опубликован в нужном виде, а VK не получила на него лицензию, договор оказался нарушен. Спустя примерно месяц после отправки аванса, 12 августа 2024 г., стороны заключили соглашение о расторжении лицензионного договора, а блогер поообещал вернуть корпорации 34,5 млн руб., но не сделал это. На отправленную в марте 2025 г. претензию не отреагировал. VK обратилась с иском в суд.

Суд постановил, что Ахмед Закарьяев должен вернуть VK весь аванс на 34,6 млн руб. а также неустойку и судебные расходы, всего около 40 млн руб. Пресс-служба VK отказалась комментировать суть спора, а также не ответили на вопрос, возвращены ли уже средства. Блогер на момент публикации также не ответил на запрос CNews. Арбитражный суд Москвы выдал исполнительный лист. Операции по некоторым счетам Ахмеда Закарьяева в настоящее время приостановлены из-за долга в 2 млн руб. перед налоговой, свидетельствуют данные «Контур.фокуса».

Что такое поп-MMA

Поп-ММА — это направление боев смешанных единоборств, где участниками зачастую являются не профессиональные спортсмены, а медийные личности, блогеры, рэперы и тиктокеры, стремящиеся к зрелищности, хайпу и эмоциям, а не к титулам. В боях используются правила, приближенные к ММА и боксу. Явление зародилось в России в конце 2010-х годов и быстро завоевало аудиторию благодаря Youtube и соцсетям.

Forbes в 2023 г. называл поп-ММА — «бойцовским цирком», а также заявлял, что промоушены, развивающие эти бои, имеют небывалый успех в России. Родоначальником издание называло блогера Амирана Сардарова, а Hype FC упоминало среди главных участников этого рынка. Эта лига для продвижения использовала агрессивные пиар-компании. Например, обявила о проведении поединка «маленьких бойцов» — Хасбика и Абдурозика. Видео с одной лишь пресс-конференции этого мероприятия собрало более миллиона просмотров. Права на данный бой были проданы американской UFC за 30 млн руб., писал портал PopMMA.

Тогда же интрес к поп-ММА начало проявлять «Газпром-медиа», совладелец VK, писал Forbes. Компания даже устроила трансляцию некоторых поединков по НТВ. Некоторые транслировались на Rutube, на ринге иногда дрались такие интернет-фрики, как «Иришка Чики-Пики» и «Безумный Паша». Одна из трансляций побила рекорд единовременного онлайна на «VK видео»: за турниром в прямом эфире наблюдали 273 тыс. человек.

Несмотря на популярность и крупных спонсоров, структура владения промоушен-компаниями оставалась не всегда понятна. Так, промоушен Hype Fighting был основан видеоблогерами Асхабом Тамаевым и Альфредо Аудиторе (настоящее имя, по данным портала MetaMMA — Мухаммед Носаев), говорится на официальном канале лиги в Youtube. Юрлицо лиги нигде не упоминается в открытых источниках. Ее основатели — блогеры Тамаев и Носаев — представлены в ЕГРИП как индивидуальные предприниматели. Но оба уже открестились от проекта.

Тамаев в 2022 г. заявил, что продал 50% за 30 млн руб. как раз Закарьяеву, сообщал канал «Кимчи поп-ММА». Носаев указал, что вышел из проекта в начале 2025 г., просто передав некую долю своим партнерам, не назвав их. В лиге тогда прокомментировали уход второго основателя: «Пути промоушена и Альфредо разошлись. В скором времени мы объявим новое лицо Hype FC». При этом в паблике лиги в VK в декабре 2025 г. в основном анонсировались бои в Ереване. Также владельцем лиги Hype FC начали называть Арманда Мартиросяна, а на странице промоушена в VK появились заявления о профессиональном характере боев, без упоминания слова «поп». Какое отношение к лиге в настоящее время имеет Закарьяев, задолжавший VK, не известно.

Уходу второго основателя предшествовал скандалы. Так, в октябре 2024 г. сын главы Чечни Рамзана Кадырова — министр спорта Чечни Ахмат Кадыров —запретил чеченским бойцам участвовать в боях поп-ММА, пригрозив «конкретными мерами» в своем Telegram-канале. 12 ноября 2024 г. силовики сорвали бойцовский турнир Hype MMA. По информации «Рен ТВ», они увели с октагона основателя Альфредо Аудиторе на медосвидетельствование.

Согласно данным Роспатента, бренд Hype MMA пыталось зарегистрировать ООО «Эйчэфси интертейнмент», также владеющее торговыми марками другого промоушена Hardcore FC, но отозвало заявку, а в декабре 2025 г. ликвидировалось. До декабря 2024 г. эта компания принадлежала Юрию Сульянову.

Ситуация нетипичная

Юристы считают, что ситуация, сложившаяся вокруг этой истории, не типичная. Размер аванса слишком высок, что может говорить о доверительных отношениях сторон договора.

«Большая сумма аванса без обеспечения (во всяком случае в решении суда оно не упоминается) может иметь причиной особые лично доверительное отношения сторон договора, затем, видимо, что-то пошло не так. Необходимо проследить за тем, будет ли ответчик обжаловать решение и по каким основаниям», — говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит.

В практике взаимоотношений крупных компаний, например, «Вконтакте», с блогерами и инфлюенсерами такие условия не являются стандартными или распространенными, говорит адвокат Екатерина Бек. Обычно структура оплаты выглядит поэтапно: 30% аванс, 40% вносится после сдачи промежуточных материалов, 30% — после полного выполнения. Также применяется схема оплаты равными частями по факту выполнения заказа. Довольно частая история — постоплата, добавляет экспрет.

Вероятно, VK рассматривала ролики и площадку как очень выгодные для себя, поэтому пошла на подобный договор с крупным авансом, рассуждает руководитель коммуникационного агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина.

«Гонорары и размер аванса могут сильно отличаться в зависимости от масштаба аудитории контент-мейкера, его узнаваемости и направления работы. Но такой масштаб гонорара и даже больший — не редкость, если речь идет об авторах, интересных и выгодных самой площадке», — сказала эксперт.

Удастся ли вернуть средства

До того, как стороны оказались в суде, они пытались разрешить спор мирно — расторгли договор, говорят юристы. На основании соглашения о расторжении договора ответчик должен был возвратить выплаченный ему аванс, но так и не сделал этого. С учетом этого факта, а также неявки ответчика в суд вероятность возврата долга добровольно снижается, считает партнер и руководитель практики разрешения споров Semenov&Pevzner Екатерина Калиничева.

Реальность исполнения решения суда будет зависеть от наличия у ответчика денег на счетах и имущества, на которое можно обратить взыскание. При отсутствии первого или второго, возможно, истец будет инициировать банкротство ответчика, считает Юрий Пустовит.

В случае банкротства, имущество блогера могут выставить на торги. Есть ли оно у него - не известно.

На канале «Кимчи поп-ММА» в ноябре 2022 г. появился ролик о том, что один из основателей компании Асхаб Тамаев продал Закарьяеву долю в Hype Fighting за 30 млн руб. Комментируя продажу, Асхаб Тамаев написал в своей соцсетия: «Это я так радуюсь, что продал беспонтовую организацию», говорится в ролике.