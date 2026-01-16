В Android обнаружена ошибка: кнопки работают криво, плохо регулируют громкость, фото не делают. Google подтвердил проблему

В январе 2026 г. пользователи Android обнаружили баг, который проявляется в том, что физические кнопки громкости меняют уровень звука только в меню специальных возможностей, игнорируя основной аудиопоток — музыку, видео и игры. Пользователи также отмечают, что при попытке сделать фото с помощью кнопки громкости снимок не создается, как это обычно происходит.

Обнаружен баг

Пользователи Android в январе 2026 г. обнаружили наличие программной ошибки, из-за которой кнопки регулировки громкости работают некорректно на устройствах, пишет BleepingComputer. Пользователи также отмечают, что при попытке сделать фото с помощью кнопки громкости снимок не создается.

Согласно документу поддержки, опубликованному 16 января 2025 г., пользователи сообщают о сбоях в работе клавиш громкости при активированной функции Select to Speak («Выделить и озвучить»). Select to Speak — это сервис специальных возможностей Android, предназначенный для людей с нарушениями зрения или трудностями при чтении. Он зачитывает текст вслух и описывает элементы на экране, а также позволяет озвучивать текст и изображения с помощью камеры, если навести ее на документ или картинку.

Unsplash- Mohamed Nohassi В Android обнаружен баг, который вызывает проблемы в работе с кнопками громкости

Кнопки громкости вместо управления мультимедийной громкостью изменяют уровень громкости специальных возможностей. В результате, когда пользователь рассчитывает отрегулировать звук музыки, видео или другого аудиоконтента, кнопки изменяют уровень громкости специальных возможностей.

Кроме того, при использовании приложения «Камера» нажатие кнопок громкости не делает снимок, хотя этот способ съемки является распространенным и привычным для многих пользователей Android.

Рекомендации от разработчиков

Компания Google 16 января официально подтвердила наличие серьезного сбоя, влияющего на работу кнопок регулировки громкости на устройствах Android при активированной функции Select to Speak.

«Мы получили сообщения о том, что клавиши регулировки громкости не работают должным образом на устройствах Android, на которых включена функция Select to Speak — служба специальных возможностей для пользователей с плохим зрением или трудностями при чтении», — сказал представитель Google Аадил Шейх (Aadil Sheikh).

Unsplash - Sebastian Bednarek Рекомендации от разработчиков

Шейх не уточнил, сколько пользователей пострадало, какие версии Android затронуты и когда проблема будет решена. На данный момент Google работает над устранением ошибки в будущих обновлениях операционной системы (ОС) Android. Программисты Google советует отключить функцию Select to Speak, предназначенную для чтения текста с экрана и помощи людям с нарушениями зрения, чтобы вернуть нормальную работу кнопок.

Критические баги

В 2023 г. баг в Android заставлял некоторые смартфоны ложно сообщать о доступе мессенджера WhatsApp* к микрофону. В некоторых случаях приложение пыталось неоднократно активировать микрофон, причем продолжительность сеансов могла доходить до получаса, а в основном это происходило ночью. Помимо WhatsApp баг с ложным уведомлением при использовании микрофона также выдавалось и у приложения Amazon Shopping.

В своем заявлении разработчики WhatsApp предположили, что это проблема, связанная с Android, а не в результате ненадлежащего доступа к микрофону приложением для обмена сообщениями. «Мы считаем, что это ошибка в Android, которая неправильно атрибутирует информацию на панели конфиденциальности ОС. Google уже занимается расследованием этого бага и готовит патч для исправления», — говорилось в сообщении мессенджера.

Со слов разработчиков, получив разрешение на необходимые действия, WhatsApp получает доступ к микрофону только тогда, когда пользователь звонит или записывает голосовую заметку или видео, и даже в этом случае эти сообщения защищены сквозным шифрованием, поэтому WhatsApp не может их слышать.

*WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).