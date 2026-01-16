За полгода компании заплатили 7,8 миллиардов нового сбора за интернет-рекламу

Сбор за услуги по распространению рекламы в интернете в размере 3% от квартального дохода за первые полгода действия принес федеральному бюджету 7,8 млрд руб. По мнению опрошенных РБК экспертов, рынок адаптировался к новым условиям. В 2026 г. рынок интернет-рекламы, согласно прогнозам экспертов, продолжит расти, однако темпы будут более сдержанными.

Первые сборы

Сбор за услуги по распространению рекламы в интернете в размере 3% от квартального дохода за первые полгода действия принес федеральному бюджету 7,8 млрд руб., пишет РБК. Собранная сумма составляет 99,2% от общего объема начисленных с 1 апреля 2025 г.

С апреля 2025 г. вступили новые поправки в закон «О рекламе», согласно которым рекламораспространители и операторы рекламных систем должны перечислять в бюджет 3% от дохода за квартал, полученного за интернет-рекламу для российской аудитории. Данные о рекламных компаниях участники рынка должны предоставлять в Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) самостоятельно еще с 2022 г. На их основе затем и начисляются обязательные отчисления.

В Роскомнадзоре уточнили, что собранная сумма составляет 99,2% от общего объема начисленных за этот период обязательных выплат. Расчет основывается на данных, которые рекламные операторы самостоятельно передают в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР).

При этом от сбора освобождена реклама на сайтах теле- и радиоканалов и информационных агентств. Также к исключениям относится продвижение в сетевых изданиях, учредителями которых выступают государственные или муниципальные органы.

«Рынок интернет-рекламы, безусловно, растет. Мы это видим в нашей специализированной системе ЕРИР - Едином реестре интернет-рекламы, в котором представлена вся отрасль. По итогам года это почти 1,3 млн рекламодателей, порядка 80 тыс. рекламораспространителей и 1,5 млн площадок, которые разместили рекламу», — сказал заместитель руководителя Роскомнадзора Владимир Логунов.

По словам директора по работе с клиентами Digital Twiga Сергея Васильева, влияние сбора оказалось более сдержанным, чем опасались многие участники рынка на старте. Рост цен на рекламный инвентарь в 2025 г. продолжился в рамках общего тренда последних лет, отметил он.

Финансирование российских ИТ-компаний

Как обещали в Роскомнадзоре средства, полученные благодаря трехпроцентному сбору, пойдут на финансирование российских ИТ-компаний. По информации источников Forbes, в перечень бенефициаров вошли, например, «Яндекс», «Дзен», 2ГИС, «VK Видео» и ряд других крупных сервисов.

В Роскомнадзоре оценивают рынок в 858,6 млрд руб., а в целом рынок рекламы плюс информационное продвижение — это где-то 1,3 трлн руб. Такая разница возникает, потому что много информации, за распространение которой платят деньги, но она по законодательству рекламой не является. Например, блог про автомобили: блогеру дали покататься на автомобиле, он показал авто — это рекламой не является, потому что считается частью профессионального блога. Но там существенная аудитория, деньги, каналы распространения. Остается ненаблюдаемым пространством, и разработанные с рекламной отраслью правила там перестают действовать т.е. остается непрозрачной, серой зоной, которой предстоит заняться и этот охват включить, в том числе в ЕРИР для того, чтобы все работали по единым правилам.

Штрафы за отсутствие маркировки

Штрафовать можно за отсутствие токена, за непредоставление данных, в том числе по бюджетам — за недостоверность. Основная часть нарушений связана с отсутствием идентификатора рекламы.

Всего выписано более 700 штрафов на сумму 42 млн руб. (из них с начала 2025 г. 230). Но нужно отметить, что число штрафов растет не из-за того, что нарушений становится больше. Для рекламодателя важно соблюсти все законные процедуры, чтобы в глазах потребителя его деятельность оставалась честной и прозрачной. Для Роскомнадзора и рекламодателей важно добиться маркировки без штрафов т.е. обеспечить в этом вопросе добросовестность и ответственность бизнеса, распространяющего рекламу.

Решение по запрещенным ИТ-площадках

Ассоциация блогеров и агентств (АБА) в 2025 г. направила в Роскомнадзор и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России письма с предложением пересмотреть позицию по рекламе, размещенной на запрещенных площадках до 1 сентября 2025 г.

Блогеры обращают внимание, что удалить такую рекламу будет сложно даже технически — эти ресурсы заблокированы, доступ к ним из России невозможен. Кроме того, речь идет об интеграциях, размещенных и три, и пять лет назад — это огромный массив данных, удаление которого, даже если удастся решить проблему с доступом к таким площадкам, потребует времени и во многих случаях выделения специальных людей.