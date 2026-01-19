Поисковик по пиратским библиотекам с российскими корнями лишился доменов и заочно проиграл в суде. Теперь хостинг-провайдеров заставят его блокировать

Новый удар по Anna’s Archive

Суд в США удовлетворил требование американской организации OCLC, которое предписывает метапоисковику по крупнейшим теневым библиотекам интернета Anna’s Archive прекратить нарушение авторских прав OCLC на интеллектуальную собственность в лице базы данных WorldCat, пишет TorrentFreak.

WorldCat – крупнейшая в мире библиографическая база данных, развивающаяся с 1967 г. и насчитывающая свыше 240 млн записей обо всех видах произведений на 470 языках мира. База пополняется в рамках американской некоммерческой организации Online Computer Library Center (OCLC).

Осенью 2023 г. портал Anna’s Archive создал копию WorldCat, что совершенно не понравилось OCLC. Организация обратилась в суд с требованием взыскать с администрации веб-ресурса несколько миллионов долларов в качестве компенсации нанесенного ущерба. Однако в конечном счете, решив, что шансы на взыскание суммы с неизвестных невелики, отказалась от требования и сосредоточила свои усилия на поиске способа добиться блокировки сайта.

Eliott Reyna / unsplash.com

Представители Anna’s Archive никак не отреагировали на поданный к ресурсу иск и с высокой вероятностью будут в дальнейшем игнорировать любые требования о компенсации за нарушение авторских прав OCLC, считает TorrentFreak.

«Вопиюще незаконные действия Anna’s Archive нанесли и продолжают наносить непоправимый ущерб OCLC. В связи с этим необходимо вынести постоянный судебный запрет, чтобы остановить дальнейший вред OCLC», – говорилось в обновленном требовании организации.

Судебное решение

В январе 2026 г. Федеральный суд в Огайо (США) вынес заочное решение в отношении оператора сайта, личность которого до сих пор не установлена, тем самым встав на сторону OCLC, частично удовлетворив ее требования.

Судья явным образом запретил на неопределенный срок администраторам портала и третьим лицам заниматься сбором, хранением и распространением набора данных WorldCat через веб-сайты Anna’s Archive, а также способствовать совершению подобных действий другими участниками рынка.

Последнее решение суда, как отмечает TorrentFreak, может позволить правообладателю добиваться блокировки Anna’s Archive посредством обращения к хостинг-провайдерам и регистраторам доменных имен, оказывающим услуги операторам портала.

В решении, вынесенном судьей окружного суда Майклом Уотсоном (Michael Watson), не упоминаются конкретные сервисы, которым OCLC имеет право предъявить претензии, – мишенью правообладателя может стать любая третья сторона, пойманная на «активном сотрудничестве и участии» в работе Anna’s Archive.

Суд не усмотрел в деятельности операторов Anna’s Archive признаков «неосновательного обогащения» и «противоправного вмешательства», зато зафиксировал факты «посягательства на чужое имущество» и «нарушения договора» с OCLC, стороной которого метапоисковик стал автоматически, с началом использования ресурса WorldCat.

Ожидается, что OCLC будет использовать судебный запрет для давления на посредников – регистраторов и хостеров, чтобы те принимали меры против попыток Anna’s Archive по распространению базы WorldCat. Ранее OCLC уже заявляла о своем намерении «донести до хостинг-провайдеров требование удалить данные WorldCat с веб-сайтов Anna’s Archive», отмечает TorrentFreak.

Портал теряет доменные имена

В начале января 2026 г. Американская НКО Public Interest Registry (PIR), управляющая доменом верхнего уровня .org, приостановила поддержку (статус “serverHold”) оригинального доменного имени Anna’s Archive – annas-archive.org.

Как правило, PIR принимает меры такого плана, основываясь на судебных решениях. Однако, когда TorrentFreak обратился в организацию за комментарием по поводу ситуации с доменным именем Anna’s Archive, ее представители заявили, что не могут предоставить какую-либо информацию на этот счет.

Затем перестал быть доступным (статус “clientHold” ) другой принадлежащий метапоисковику адрес в доменной зоне .se (национальный домен верхнего уровня, принадлежащий Швеции). Добиться объяснений от регистратора журналистам в данной ситуации также не удалось.

Проблемы с доменными именами у Anna’s Archive возникли вскоре после того, как ресурс объявил об успешном создании резервной копии метаданных коллекции музыкальных композиций, представленных на шведском стриминговом сервисе Spotify. Однако, не существует каких-либо твердых доказательств наличия связи между двумя этими событиями.

Что такое Anna’s Archive

Anna’s Archive – библиотека и метапоисковая система с открытым исходным кодом, выступающая агрегатором данных ряда теневых библиотек, включая Z-Library и подвергающуюся преследованию со стороны правообладателей Library Genesis. Проект ставит целью «каталогизацию всех существующих книг и отслеживание прогресса человечества на пути к тому, чтобы сделать все эти книги легкодоступными в цифровой форме»

Создателем Anna’s Archive, по информации TorrentFreak, является владелец учетной записи “@AnnaArchivist” в социальной сети X (ранее Twitter), который хранит свое настоящее имя в тайне, опасаясь преследования со стороны правообладателей.

Метапоисковик Anna’s Archive был запущен в 2022 г. на фоне атаки правоохранительных органов США на Z-Library, однако его создатель и ранее прилагал усилия по созданию свободного доступного архива всех представленных в Сети книг в рамках проекта PiLiMi (Pirate Library Mirror), остальные участники которого также предпочитают сохранять анонимность. При этом, как отмечает TorrentFreak, активисты PiLiMi с самого начала прекрасно осознавали тот факт, что их деятельность в ряде государств незаконна и целенаправленно шли на нарушение норм авторского права. В начале 2025 г. мессенджер Telegram уничтожил канал Anna's Archive.

В Сети предполагают, что к деятельности Anna’s Archive могут быть причастны выходцы из России или стран бывшего СССР. По некоторым данным, и к библиотекам Library Genesis и Z-Library свою руку приложили россияне.