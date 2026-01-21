CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Ростелеком» купил поставщика ТВ-услуг для региональных интернет-провайдеров

Принадлежащий «Ростелекому» онлайн-кинотеатр Wink поглотил OTT-сервис «Смотрешка». Данный сервис работает по модели B2B2C и позволяет региональным интернет-провайдерам предоставлять услуги IPTV.

Wink поглотил «Смотрешку»

«Ростелеком» сообщил о покупке подконтрольным ему онлайн-кинотеатром Win OTT-сервиса «Смотрелка». Сумма сделки не разглашается. Юридически сделка выглядит как покупка юридическим лицом Wink ООО «Регстрим Медиа» 100% доли в ООО «ЛайсСтрим» (юридическое лицо «Смотрелка»).

Чем известна «Смотрешка»

«Смотрешка» работает в B2B2C-сегменте: она позволяет интернет-провайдерам предоставлять своим абонентам услуги IP-телевидения. По данным «Ростелекома» компания в этом сегменте занимает долю 60%. Кроме того «Смотрешка» сотрудничает с интернет-провайдерами по модели White Label. Также Сбербанк интегрировал решение от «Смотрешка» в свои продукты SberBox и SperPortal.

rostelekom700.jpg

«Ростелеком»
Принадлежащий «Ростелекому» онлайн-кинотеатр Wink поглотил OTT-сервис «Смотрешка»

Приложение «Смотрешка» работает на SmartTV, приставках IPTV и мобильных устройствах. Через приложение доступны 430 телеканалов и несколько онлайн-кинотеатров.

Интеграция двух сервисов

По словам гендиректора Wink Антона Володькина, данная сделка даст ощутимый синкретический эффект обоим сторонам. «Для нас это выход в новый перспективный и растущий сегмент рынка: мы получаем игрока с выстроенным бизнесом и лояльной клиентской базой. - заявил гендиректор Wink, - Клиенты «Смотрешка» - это прежде всего операторы регионального уровня, но в совокупности на их долю приходится более трети российского рынка домашнего интернета с перспективными дальнейшего роста».

По словам Володькина, пользователи «Смотрешки», благодаря сделке, получат доступ к библиотеке эксклюзивного контента от Wink, а также дополнительные сервисы (музыку, книги и др.).

В фокусе внимания объединенной компании будет развитие ИТ-инфраструктуру, CDN и технологий для повышения качества пользовательского опыта. При этом бренд «Смотрешка», ее команда и модель взаимодействия с провайдерами сохраняться.

Кому принадлежала «Смотрешка»

Согласно данным базы «Контур.Фокус», ООО «ЛайфСтрим» было создано в 2014 г. Первоначально совладельцами сервиса были Жаркын Турсунов, Петр Волков и Юрий Черняк. Вскоре единоличным владельцем компании стал кипрский оффшор Fayred Holdings.

С начала 2025 г. 89% доля в «Лайфстрим» принадлежит гендиректору компании Александру Киселевич. 7,25% принадлежит Тимуру Родионову, 3,75% - Георгию Юфа, Выручка компании в 2024 г. составила 2,5 млрд руб., чистая прибыль - 225,6 млн руб.

Как появился и развивался Wink

Wink был создан «Ростелекомом» в 2017 г. как платформа для трансляции телеканалов и кино. Сервис работает по модели OTT. Также Wink занимается производством собственного контента.

В 2023 г. «Ростелеком» договорился с «Национальной МедиаГруппой» (НМГ) об объединении Wink с принадлежавшим НМГ онлайн-кинотеатром More.tv. В объединенной компании «Ростелеком» получил 70%, НМГ - 30%.

Российский рынок онлайн-кинотеатров

По данным исследовательской компании ICMR за III квартал 2025 г., лидером среди российских онлайн-кинотеатров - как по общему числу подписчиков, так и по количеству жителей городов с платной подпиской - является «Кинопоиск» (проект «Яндекса»). На втором месте находится Okko (до 2022 г. принадлежал «Сбербанку»), на третьем - Wink, на четвертом - Ivi, на пятом - Kino (принадлежит МТС). Весь рынок онлайн-кинотеатров в 2025 г. исследовательская компания «Ромир» оценивала в 170 млрд руб.

Игорь Королев

