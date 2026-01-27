Интернет по домашнему телефону возвращается. Вместо жалких килобитов теперь солидные гигабиты

Найден способ использовать старые телефонные линии для современного быстрого интернета. В начале XXI века по ним при помощи модемов передавали лишь несколько килобит в секунду, теперь же из них можно выжать полноценный гигабит в секунду. В России это пока максимальная скорость, которую предлагают провайдеры выделенного проводного интернета.

Диалап здорового человека

Житель Великобритании придумал способ, как превратить древние телефонные линии, состоящие из всего двух кабелей, в полноценную линию высокоскоростного интернета. Издание The Register пишет, что ему удалось наладить передачу данных по ним на скорости до 1 Гбит/с (гигабит в секунду). Об этом он рассказал в своем блоге The HFT Guy.

Старые дома в Великобритании, в одном из которых живет автор блога The HFT Guy, не проектируются с учетом возможности подключения к Ethernet. В них есть только электропроводка и обычные телефонные линии. Ранее инженер использовал адаптеры Powerline, которые позволяют передавать сигнал интернета по электропроводке, но его качество было плохим. Это проблема большинства подобных решений – по этой причине в большинстве стран интернет по электропроводам так и не прижился, хотя технология далеко не новая.

Использование телефонной линии для интернета кажется логичным, ведь и в витой паре, и в телефонных кабелях используются обычные тонкие жилы, сделанные чаще всего из меди или, по крайней мере, просто омедненные (покрытые медью). Но внутри витой пары четыре или восемь проводов, тогда как в обычной телефонной линии – всего два, да и коннекторы используются разные – RJ45 в Ethernet и RJ11 в телефонной розетке. Они лишь немного похожи с виду, но отличаются даже по размерам.

Momentmal / Pixabay Телефонные линии по-прежнему могут приносить пользу

Эти базовые различия существенно усложнили задачу, которую поставил перед собой The HFT Guy. Помимо этого, в британских домохозяйствах, телефонные линии соединены последовательно, что означает одну центральную точку, от которой отходят несколько розеток. Ethernet же требуется топология «звезда», где каждый конец должен быть напрямую подключен к сети.

Выход есть всегда

The HFT Guy все же нашел решение. В его основу легло устройство под названием GIGA Copper G4201 – адаптер Ethernet G.hn Wave2, который использует существующие коаксиальные или телефонные кабели для расширения гигабитной сети Ethernet внутри помещения. Подобные устройства обладают низкой задержкой сигнала и, наоборот, высокой пропускной способностью, за счет чего очень часто выгоднее приобретать их, чем вкладываться в прокладку новых кабелей в здании.

Важно подчеркнуть – скорость работы интернета по-прежнему будет зависеть от тарифного плана провайдера. Если он 100 или 200 Мбит/с, то гигабит сам собой не появится.

The Register пишет, что GIGA Copper G4201 использует модуляцию G.hn для разложения сигнала на множество крошечных поднесущих, распределенных по широкому частотному диапазону. При этом у него есть алгоритмы коррекции ошибок сигнала.

The HFT Guy подключил GIGA Copper G4201 к своему роутеру при помощи стандартного Ethernet-кабеля, вывел из адаптера телефонный кабель с коннектором RJ11-BT631A (британская вариация обычного RJ11) и подключил его к домашней телефонной линии.

Но это не все, что нужно для работы интернета по телефонной линии в помещении. Чтобы сигнал пришел в комнаты, где есть телефонные розетки, нужно в каждой из них установить по такому адаптеру, подключить их к розетке телефонным кабелем, а к компьютеру или ноутбуку подключить кабель Ethernet. При необходимости таким кабелем можно подключить точку доступа, чтобы интернет в комнате стал беспроводным.

The HFT Guy провел несколько испытаний и убедился, что его система действительно позволяет передавать по домашним телефонным проводам гигабитный интернет. В России эта схема тоже может быть реализована – во многих старых квартирах до сих по сохранились проложенные при строительстве дома или первыми жильцами телефонные провода, которые давно не используются. Теперь им можно дать вторую жизнь. Также телефонную линию можно использовать и для домашней локальной сети – ее наличие позволит не прокладывать кабели Ethernet по комнатам

Экскурс в историю

В 2026 г. в России и в подавляющем большинстве других стран мира скорость интернета в 1 Гбит/с обеспечивает только выделенное подключение по оптике – GPON или Gigabit Passive Optical Network. Но телефонные линии действительно тоже можно использовать для интернета. В 2000-х годах для этого применялись древние модемы с максимальной скоростью 56 Кбит/с (килобит в секунду) при использовании протоколов V.90 или V.92. Для понимания, в 1 Гбит/с – это примерно 1 млн Кбит/с.

В реальной жизни скорость скачивания почти всегда была ниже – в лучшем случае 40-45 Кбит/с из-за низкого качества самих телефонных линий. Скорость исходящего трафика и вовсе почти никогда не превышала 33,6 кбит/с по той же причине.

К середине 2000-х в России началось распространение технологии Asymmetric Digital Subscriber Line или ADSL. Поддерживающие ее модемы тоже подключались к телефонной линии и могли выдавать до 24 Мбит/с. По современным меркам это уровень сотовых сетей LTE при слабом сигнале или подключении к древней базовой станции.