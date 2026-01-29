Veon купил «дочку» экс-владельца Avito за $75 млн

Казахстанская «дочка» холдинга Veon приобрела местное подразделение онлайн-классифайда OLX (прежний владелец Avito). Сумма сделки составила $75 млн.

Телекоммуникационный холдинг Veon сообщил о том, что принадлежащий ему казахстанский сотовый оператор «Кар-Тел» (торговая марка Beeline) приобрел платформу онлайн-объявлений (классифайд) OLX Kazakhstan (OLX KZ). Продавцом выступила международная группа OLX. Сумма сделки составила $75 млн.

По состоянию на 30 июня 2025 г. у OLX.Z было 10 млн активных пользователей в месяц и 3,3 млн объявлений. Ежемесячно более половины активной интернет-аудитории Казахстана используют данную площадку. В течение переходного периода холдинг OLX будет оказывать ИТ-поддержку проданной площадке.

Как OLX появился в Казахстане

OLX.KZ был основан в 2008 г. и первоначально назывался SLando.kz, площадка входила в группу Slando, работавшую в России, на Украине и других странах. В 2011 г. Slando была приобретена южно-африканским холдингом Naspers. Ранее, в 2010 г., Naspers приобрел группу OLX, владевшую классифайдами в России и десятках других стран.

В 2014 г. Slando.kz была преобразована в OLX.KZ. В 2013 г. Naspers договорилась с акционерами классифайда Avito о его объединении с российскими активами Slando и OLX. К 2019 г. Naspers стал единоличным владельцем Avito, компания перешла под управление OLX. Naspers владеет OLX через голландскую инвестиционную компанию Prosus,

В 2022 г. Naspers продала Avito за 151 млрд руб. После продажи OLX.KZ у OLX остаются активы на Украине, в Испании, Португалии, Нидерландах, Болгарии, Румынии, Польше, Боснии и Герцеговине и в Юной Африке.

Как «Киевстар» купил сервис по заказу такси

Предприятия группы Veon не в первый раз осуществляют сделки в нетелекомовской сфере. Так, в начале 2025 г. украинский сотовый оператор «Киевстар» приобрел онлайн-агрегатор такси Uklon. Сумма сделки составила $155,2 млн.

Распродажа активов Veon

Исторически основой для Veon был российский «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») Но в 2023 г. «Вымпелком» был продан топ-менеджменту оператора во главе с Александром Торбаховым, занимавшим в тот момент пост гендиректора оператора.

Сумма сделки составила 130 млрд руб., но она прошла в безденежной форме путем принятия «Вымпелкомом» обязательств Veon перед владельцами его еврооблигаций из российской финансовой инфраструктуры.

Впоследствии Торбахов покинул руководство «Вымпелкома» и вышел из числа его акционеров. Veon продает свои активы и в других странах, в том числе за последние годы группа продала сотовых операторов в Грузии, Армении, Таджикистане и Киргизии. Также в 2024 г. «Кар-Тел» продал принадлежавшие ему 49% магистрального оператора связи TNS-Plus за $137,5 млн.