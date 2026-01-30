Конференция CNews «Информационная безопасность 2026» состоится 25 февраля
CNews приглашает принять участие в конференции «Информационная безопасность 2026», которая состоится 25 февраля 2026 г.
Шквал кибератак на российские компании не утихает — необходим постоянный мониторинг событий кибербезопасности. Государство обязывает переходить на российские и решения и вводит оборотные штрафы за утечку персональных данных.
В тоже время многим компаниям не хватает ИБ-специалистов и недостаточно собственных компетенций в этой сфере. Да и сами ИБ-решения обходятся недешево. Как в таких условиях обеспечить надежную защиту? Насколько выгодно и эффективно передавать ИБ-функции на аутсорсинг?
Приглашены к участию:
Дмитрий Морозов, директор по информационным технологиям, Управляющая компания «Первая»;
Александр Лещиков, заместитель генерального директора по безопасности, ФГУП «Росморпорт»;
Максим Аверин, директор по ИТ, «СберСтрахование жизни»;
Антон Замараев, начальник управления информационной безопасности, «ОТП Банк»;
Георгий Руденко, директор по информационной безопасности, Райффайзен-банк;
Алексей Мартынцев, директор департамента защиты информации и ИТ-инфраструктуры, ГКМ «Норникель»;
Роман Шапиро, руководитель дирекции информационной безопасности, «Почта России»;
Виталий Медведев, директор по информационной безопасности, ГК «Медси»;
Евгений Солянкин, руководитель управления информационной безопасности, «АльфаСтрахование»;
Александр Орешков, руководитель департамента информационной безопасности, группа «М.Видео-Эльдорадо»;
Артем Гутник, директор департамента, НСПК;
Алексей Крюков, руководитель направления кибербезопасности, «Азбука Вкуса»;
Дмитрий Тараненко, директор по кибербезопасности. «СберЗдоровье»;
Сергей Демидов, директор по информационной безопасности, ПАО «Московская Биржа»;
Александр Капустин, заместитель начальника службы ИБ «СО ЕЭС»;
Дмитрий Аргуновский, директор по информационной безопасности, ПАО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина».
Российский рынок кибербезопасности растет более чем на 20% в год, что в два раза быстрее мирового. Рост продолжится и в ближайшие годы на фоне цифровизации всех секторов экономики.
Количество и сложность кибератак на российские компании увеличивается, что вынуждает бизнес инвестировать в усиленную защиту. Государство обязывает переходить на российские и решения и вводит оборотные штрафы за утечку персональных данных.
На этом фоне растет спрос на услуги центров мониторинга и реагирования на инциденты, а также на экспертные сервисы. В тоже время многим компаниям не хватает ИБ-специалистов и недостаточно собственных компетенций в этой сфере. Да и сами ИБ-решения обходятся недешево. Как в таких условиях обеспечить надежную защиту?

Российский рынок
Российский рынок
- Каков текущий объем российского рынка ИБ и каковы темпы его роста?
- Как изменилась структура рынка ИБ после ухода иностранных вендоров?
- Каковы основные драйверы роста российского рынка кибербезопасности сегодня?
- Какие основные барьеры и вызовы замедляют развитие отрасли ИБ в России?
- Как государственное регулирование (ФСТЭК, ФСБ, требования КИИ, закон о персональных данных) влияет на развитие рынка ИБ?
Технологии безопасности
- Какие ключевые сегменты доминируют на рынке ИБ (ПО, оборудование, услуги, сервисы SOC)?
- Насколько российский рынок ИБ конкурентен по сравнению с мировыми рынками, особенно в части инноваций?
- Какие технологии являются самыми востребованными в российском ИБ (ИИ/машинное обучение, поведенческий анализ, облачная безопасность)?
- Как искусственный интеллект используется для автоматизации обнаружения угроз и реагирования на инциденты в России?
- Какие инновационные решения, разработанные российскими компаниями, можно считать уникальными или прорывными на мировом уровне?
- Какие тренды в области операционных центров кибербезопасности наиболее актуальны для России?
Запросы заказчиков
- Насколько активно российские компании используют облачные сервисы безопасности по сравнению с развертыванием решений on-premise?
- Какие функции или типы решений (защита конечных точек, DLP, фаерволы, защита приложений) наиболее востребованы у российских заказчиков?
- Как меняются ожидания заказчиков от продуктов ИБ (отдельные продукты vs комплексные платформы)?
- Какова текущая ситуация с кадровым голодом в сфере кибербезопасности в России, и какие меры принимаются для его решения?
Проекты и решения
- Какие компании успешно заместили ушедшие западные продукты и в каких сегментах импортозамещение прошло наиболее успешно?
- Как крупные ИТ-гиганты влияют на ландшафт рынка ИБ, предлагая собственные сервисы?
- Каковы основные конкурентные преимущества российских ИБ-решений перед зарубежными аналогами?
- Какие отрасли являются основными потребителями решений ИБ?
- Насколько активно малый и средний бизнес инвестирует в кибербезопасность по сравнению с крупными корпорациями?
Будущее информационной безопасности
- Каковы прогнозы развития российского рынка ИБ на ближайшие три-пять лет?
- Какие новые вызовы (безопасность IoT, 5G, квантовые вычисления) могут повлиять на будущее кибербезопасности в России?
- Насколько активно российские ИБ-компании планируют выходить на международные рынки (СНГ, Азия, Ближний Восток)?
- Как изменится подход к кибербезопасности с развитием концепции цифрового суверенитета?
- Какие самые важные метрики используют российские CISO для оценки эффективности своих инвестиций в ИБ?
К участию приглашаются представители государственных ведомств, компаний всех отраслей экономики, использующих ИБ-решения, ИБ-компаний, разрабатывающих или внедряющих сервисы безопасности, а также аналитики и независимые эксперты.