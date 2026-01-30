Россиянин с боем вернул себе домены, которые Запад отобрал у него из-за санкций

Гигантский американский регистратор доменов Namecheap вернул россиянину домены, которые он заблокировал, прикрываясь санкциями за геополитику России. На помощь пришли регулятор ICANN и Торговая комиссия США – после первой же жалобы Namecheap развернулся на 180 градусов и снял все блокировки.

Внезапные санкции Запада

Российский разработчик сумел вернуть себе домены, которые отнял у него американский регистратор. Об этом он написал в своем Telegram-канале «Записки графомана».

По его словам, 15 января 2026 г. ему пришло электронное письмо от американского регистратора доменов Namecheap – одном из старейших и крупнейших не только в США, но и в мире. Он основан в 2000 г., и него несколько миллионов клиентов по всему миру с активными доменами.

В письме регистратора говорилось о приостановке обслуживания клиентов из России на неопределенный срок на фоне нынешней геополитики страны. Пользователю грозила полная блокировка доменов. «Дальнейшая суть пассажа заключается в том, что если я не переведу свои домены за 72 часа, то помимо блокировки аккаунта – заблокируют и мои домены навсегда и во веки веков», – привел он краткую выжимку из письма регистратора.

Leon Seibert / Unsplash На каждого регистратора доменов найдется управа в виде регулятора

Namecheap исполнил обещание и 22 января 2026 г., спустя неделю, а не три дня, уведомил пользователя о блокировке аккаунта новым электронным письмом. «Следом произошла прямая конфискация под маской возврата средств», – написал автор».

Доллар на пропитание

Среди заблокированных доменов оказался и основной домен пользователя, к которому было привязано множество сервисов, включая электронную почту. Заблокировали его именно по политическим причинам, что было указано в первом письме Namecheap, а вовсе не из-за просроченной оплаты. Напротив, домен был оплачен до ноября 2026 г., то есть почти на год вперед.

Namecheap не дал возможность перенести домен к другому регистратору, а просто вернул пользователю деньги за регистрацию домена в размере $14,18 или около 1080 руб. по курсу ЦБ на 30 января 2026 г. «Шмешные гроши за регистрацию, в то время как актив включает в себя не только стоимость регистрации, но и, как говорится, business value, поскольку с помощью него осуществляется операционная коммерческая деятельность, – пишет автор (орфография сохранена). – И блокировка данного актива ожидаемо приводит к потере средств и репутации».

t.me Начало истории

По словам автора, его основой домен получил статусы clientHold и clientTransferProhibited, означающие полную блокировку и запрет на перенос к другому регистратору «То есть, фактически изящно отжали актив, прикрывшись бухгалтерской проводкой», – уточнил герой истории.

Где деньги, американцы?

Второй домен автора Namecheap тоже отобрал – заблокировал и поставил ему статус clientHold, который «фактически делает любой трансфер технически невозможным», говорится в публикации. При этом код Auth-Code для переноса прислали, хотя из-за статуса clientHold он бесполезен.

«Аккаунт при этом также не разблокировали, поэтому самостоятельно осуществлять трансфер через панель управления не представлялось физически возможным. Это сопоставимо всё с той же ситуацией, когда арендодатель заявил, что вы, голубчик, всенепременно можете забрать свои вещи из квартиры, но при этом квартира закрыта другим замком, от которого у вас нет ключа», – написал автор истории. Деньги за этот домен ему так и не вернули.

Сломать санкции об колено

Попытки решить вопрос через переписку с сотрудниками юридического отдела и подразделения по урегулированию рисков Namecheap ни к чему не привели, и тогда автор решил прибегнуть к тяжелой артиллерии. Над любым регистратором стоит регулятор, в данном случае ICANN.

ICANN – международная некоммерческая организация, созданная в 1998 г. при непосредственном участии правительства США. Она занимается регулированием вопросов, связанных с доменными именами, IP-адресами и другими аспектами функционирования Всемирной паутины. В ее ведении, к примеру, числится корневая зона DNS с информацией обо всех существующих доменах верхнего уровня. Также она отвечает за домены верхнего уровня.

Автор направил в ICANN заявку на открытие дела с инициацией проверки Namecheap. А чтобы все наверняка сработало, с такой же жалобой он обратился в FTC – Федеральную торговую комиссию США. Это независимый госорган, в задачи которого входит защита прав потребителей и контроль за соблюдением антимонопольного законодательства.

Это действительно возымело действие. На момент выхода материала не было доподлинно известно, насколько сильно «прилетело» Namecheap и тому сотруднику, кто осуществил блокировку доменов, но автор истории своей цели добился.

По его словам, спустя всего несколько дней после подачи жалобы в FTC и ICANN регистратор Namecheap ему и профиль в своей экосистеме, и все привязанные к нему домены. Автор истории также привел текст письма от отдела урегулирования рисков Namecheap: «Мы рады сообщить вам, что ваше дело было пересмотрено, и вы можете продолжить сотрудничество с Namecheap. Ваши услуги активированы и доступны для управления. Мы искренне сожалеем о причиненных неудобствах и высоко ценим ваше понимание в этом вопросе».

Автор добавил, что сохранил всю переписку с регистратором и регуляторами.

Все могло быть иначе

ICANN могла не вступиться за россиянина, поскольку она тоже поддерживает антироссийские санкции. В сентябре 2024 г. CNews писал, что она подготовила новые правила, по которым решила принимать заявки на домены в следующем раунде, назначенном на 2026 г. Эти правила включают в себя поддержку санкций против России, а это автоматически означает, что многие отечественные компании, которые могли бы принять участие в новом раунде ICANN, такой возможности лишатся.

Напомним. домены верхнего уровня – это .ru, .com, .net и им подобные.