США отобрали доменные имена у трех знаменитых торрент-трекеров с многомиллионной аудиторией

США помогли Болгарии в борьбе с пиратством

Правоохранительные органы США отняли у трех крупных торрент-трекеров их доменные имена за распространение пиратского контента. За сайтами Zamunda.net, ArenaBG.com и Zelka.org, которые издание TorrentFreak окрестило «титанами болгарской файлшеринговой сцены», власти Болгарии охотятся уже не менее пяти лет, но до сих пор добиться их ликвидации не удавалось – без помощи североамериканских коллег добиться этого было невозможно.



На момент публикации данного материала домены ArenaBG.com, Zamunda.net и Zelka.org указывают на DNS-сервера ns1.seizedservers.com (44.198.232.204) и ns2.seizedservers.com (44.209.130.255). Это свидетельствует о том, что они контролируются властями США.

При переходе по любому из этих адресов в браузере можно наблюдать информационное сообщение о том, что соответствующий домен был изъят Следственным отделом внутренней безопасности (входит в структуру Иммиграционной и таможенной полиции [ICE] Министерства внутренней безопасности США [DHS]) в рамках международной операции правоохранительных органов. Среди участников операции, к примеру, указаны Европол, Прокуратура и Комитет государственной безопасности Болгарии, Министерство юстиции США.

Согласно сообщению, изъятие доменов осуществлено на основании решения Окружного суда южного округа Миссисипи (США). В качестве причины указано их использование в качестве орудия нарушения авторских прав.

Судьба серверов неизвестна

О судьбе серверов, поддерживающих работу этих популярных в Болгарии торрент-трекеров пока ничего неизвестно. Власти Болгарии в прошлом заявляли, что физически машины находятся за пределами страны, поэтому для прекращения их работы необходима помощь зарубежных правоохранителей.

Если серверы все еще функционируют, вероятно, в ближайшем будущем следует ожидать появления новых доменов, ассоциированных с ними. Так, у одной из старейших и крупнейших пиратских онлайн-библиотек Library Genesis, имеющей российские корни, время от времени от отбирают домены, однако ее администрация оперативно регистрирует новые.

До более крупного игрока пока не дотянулись

Помимо ArenaBG.com, Zamunda.net и Zelka.org, правообладатели и правоохранительные органы Болгарии ранее изъявляли желание закрыть другой крайне популярный трекер с болгарскими корнями – RARGB, который тем не менее до сих пор работает.

По данным TorrenFreak, RARBG входит в первую десятку самых посещаемых сайтов по торрент-тематике в мире (10 место). Для сравнения: легендарный The Pirate Bay в этом рейтинге занимает четвертую строчку.

ArenaBG, Zamunda и Zelka – гораздо более скромные веб-ресурсы с точки зрения трафика. Zamunda, к примеру, TorrentFreak называет 11 по посещаемости сайтом в Болгарии, ежемесячная аудитория которого насчитывает «миллионы людей».

Годы борьбы дали плоды

Уничтожить упомянутые ранее торрент-трекеры власти Болгарии пытаются по крайней мере с 2020 г., в том числе, как отмечает TorrentFreak, чтобы не оказаться фигурантом «Специального отчета 301», который ежегодно составляет Офис торгового представительства США (USTR).

В «Специальном отчете 301» сообщается о существующих торговых барьерах для американских компаний и продуктов в связи с законами об интеллектуальной собственности в разных странах мира. Против государств, допускающих серьезные нарушения в этой сфере, США могут вводить торговые санкции.

В 2018 г. Болгария была исключена из перечня стран, по которым ведется наблюдение, но в 2023, несмотря на все старания, вновь оказалась в нем, поскольку составители «Специального отчета 301» не заметили достаточного прогресса в борьбе с нарушением прав интеллектуальной собственности на территории Болгарии.

Однако в 2020 г. Болгария в отчете отсутствовала, а правоохранители были заинтересованы в борьбе с пиратством и ликвидации крупных торрент-трекеров – его рассадников, как считают некоторые правообладатели. Для достижения этой цели правоохранительным органам требовалась помощь коллег из США, поскольку инфраструктура сервисов находилась за рубежом, а доменные имена были закреплены за иностранными регистраторами. В частности, ArenaBG и Zamunda управляла американская Verisign.

К охоте за торрент-трекерами власти Болгарии также пробовали привлечь Корпорацию по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) – международного регулятора, решающего вопросы, связанные с доменными именами и IP-адресами.

TorrentFreak сообщал о ряде деловых визитов болгарских чиновников в США для встречи с представителями местного бизнеса и правоохранительных органов, в частности Минюста, и обсуждения мер по борьбе с интернет-пиратством.