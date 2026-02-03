CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Телеком Интернет Цифровизация ИТ в банках ИТ в госсекторе Конференции Импортонезависимость
|

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля

CNews приглашает принять участие в конференции «Унифицированные коммуникации 2026» 2 апреля.

Российские компании предлагают как каcтомизированные, так и облачные UCaaS-продукты. В приоритете корпоративная телефония, видеоконференцсвязь и корпоративные мессенджеры, приложения для совместной работы.

Главные тренды — использование технологий ИИ и интеграции унифицированных коммуникаций с корпоративными системами для бесшовной передачи данных. При этом вектор развития направлен от программно-аппаратных к программно-определяемым решениям.

Приглашаются для выступления:

Татьяна Пенетова, менеджер направления управления стратегическими проектами, X5 Group;
Султан Нурутдинов, директор Департамента информатизации и связи, Казанский федеральный университет;
Роман Капля, ведущий специалист, ФГБУ НИИ РАДИО;
Сергей Костюк, советник заместителя председателя правления, «Московский кредитный банк»;
Сергей Попов, управляющий директор по развитию телефонии, Промсвязьбанк;
Владимир Жабровец, руководитель службы, ГК «Черкизово»;
Владимир Бондарев, директор департамента по информационным технологиям, «Интеррос»;
Илья Козлов, начальник отдела связи, буровая компания «Евразия»;
Константин Меденцев, директор блока информационных технологий, «Фора-Банк»;
Дмитрий Бердяев, начальник службы телекоммуникаций, СО ЕЭС;
Андрей Карпунькин, начальник управления, банк «Уралсиб»;
Геннадий Смирнов, руководитель дирекции, ВСК;
Александр Саяфаров, руководитель направления UC, «Лента».

Основные темы:

Российский рынок UC

  • Как развивается российский рынок унифицированных коммуникаций?
  • Как изменилась доля российских решений?
  • Насколько отечественные продукты могут заменить иностранные?
  • Какие сложности возникают в процессе миграции на российское ПО?
  • Как обеспечить безопасность унифицированных коммуникаций?

Основные технологии

  • Омниканальные коммуникации.
  • Как организовать корпоративную связь?
  • ВКС как необходимый атрибут современной компании.
  • От публичных к корпоративным мессенджерам.
  • Голосовые роботы и чат-боты.
  • Облачные решения.
  • Безопасность унифицированных коммуникаций.
  • Приложения для совместной работы.
  • Интеграция UC с корпоративными приложениями.
  • Виртуализация UC.

Проекты и кейсы

  • Как выбрать поставщика унифицированных коммуникаций?
  • Внедрение отечественной программно-аппаратной платформы — делимся опытом.
  • Облачные коммуникации — плюсы и минусы.
  • Миграция на отечественное решение — практический кейс.
  • Над чем еще надо поработать отечественным вендорам.

Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 24000 руб.
Для представителей заказчиков участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: achetvernin@itzconf.ru Четвернин Алексей.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Евросоюз создает ИТ-платформу для обмена военными данными без участия США

Власти остановили развитие туристической ГИС, которая обошлась бюджету в полмиллиарда

Бежавшая из России SAP подешевела на четверть из-за высоких цен на ее облака. Снижать их она не собирается

Число утечек данных россиян за год выросло на 70%, хотя количество ИТ-инцидентов снизилось

В России впервые аннулировали кредит, оформленный по SMS кибермошенниками

В «Почте России» цифровая революция. Радикально упростили отправку посылок – теперь не нужно указывать индекс, адрес и даже имя получателя

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Умные кольца против умных часов: плюсы, минусы и перспективы

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще