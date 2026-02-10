В России начинается «замедление» Telegram. Опрос

Российские власти приняли решение начать новую волну замедления Telegram в России, пишет РБК. Мессенджер «убивают» с августа 2025 г. когда россиянам ограничили аудио- и видеозвонки в нем. При этом о полной блокировке речи все еще нет – тысячи чиновников и заодно госведомства до сих пор ведут Telegram свои официальные публичные каналы.

Отрицательное ускорение Telegram

Российские власти решили перейти к новому этапу замедления Telegram на территории России. Об этом пишет РБК со ссылкой на свои источники в индустрии информационных технологий и два источника в профильных ведомствах.

Заниматься ограничением любимого миллионами россиян мессенджера будет Роскомнадзор, уточняет РБК. По плану, ведомство «закрутит гайки» 10 февраля 2026 г., то есть сегодня.

К моменту выхода материала не было точно известно, как именно проявится очередная волна замедления Telegram. Напомним, C августа 2025 г. по решению Роскомнадзора в России невозможно использовать аудио- и видеозвонков в этом мессенджере.

В конце 2025 г. стало очевидно, что была замедлена и скорость передачи контента через Telegram. Даже текстовые документы весом в несколько десятков килобайт у большинства пользователей передаются в этом мессенджере крайне медленно, если не применять специальные технические средства, знакомые большинству россиян.

Все уже началось

На момент публикации материала Роскомнадзор не комментировал информацию о новой волне замедления Telegram. Однако пользователи почувствовали, что мессенджер стал работать заметно хуже.

Недовольство пользователей Telegram растет

Согласно сайту DownDetector.su, массовые жалобы на сбои в работе Telegram в России начали поступать примерно с полудня 9 февраля 2026 г. по Москве. Рост жалоб с этого дня фиксирует и другой профильный портал – «Сбой.РФ».

Жалоб становится все больше

Притом на обоих графиках видно, что 10 февраля 2026 г. ситуация в значительной степени усугубилась. Пользователи жалуются на то, что не приходят оповещения, а также на плохую работу мобильного приложения. Многие не могут отправить и получить контент, а кто-то лишился возможности получать и отправлять сообщения.

Больше всего нареканий поступают из Ямало-Ненецкого автономного округа, Магаданской, Тюменской и Самарской областей, а также из Москвы.

Притом проблема явно общая и не связана с регулярными отключениями мобильного интернета, которыми россиян мучают с весны 2025 г., объясняя это защитой от беспилотников. По данным DownDetector.su, 38,9% жалоб поступило от пользователей Windows, то есть сбоят как настольное приложение Telegram, так и мобильная версия мессенджера, открывающаяся в браузере.

Подключение с домашнего интернета не поможет

35,2% жалоб оставили пользователи Android, 19,7% – пользователи iOS. Доля macOS – 4,3%, Linux – 1,6%.

Почему не полная блокировка

Российские власти не уточняют, почему выбрали путь замедления Telegram, а не блокировки, хотя они уже пытались блокировать его в 2018 г., но вместо него поломали половину Рунета.

Российские чиновники так и не ушли из Telegram

Важно подчеркнуть, что у Роскомнадзора есть внушительный опыт внесения популярных в России и мире мессенджеров в «черный список». За последние два года в стране были заблокированы Discord, Viber и Signal. Альтернативой российским мессенджерам мог бы стать появившийся в 2003 г. американский Microsoft Skype, но он больше не работает. Его не заблокировали – Microsoft больше не развивает его, проект закрыт.

Российские министерства тоже активно публикуются в Telegram

Отметим также, что в Telegram до сих пор полно публичных каналов, которые ведут как региональные, так и федеральные чиновники, а также различные министерства. Например, канал председателя Госдумы Вячеслава Володина на момент выпуска материала в последний раз обновлялся 10 февраля 2026 г., равно как и канал Минстроя России.

Telegram очень нужен россиянам

Telegram – это один из самых популярных и востребованных в России мессенджеров. Согласно статистике MediaScope, в декабре 2025 г. он занимал втрое место с 93,6 млн активных пользователей в месяц.

Telegram почти добрался до первого места, которое сейчас у WhatsApp* с 94,5 млн активных пользователей в месяц. К декабрю 2025 г. WhatsApp* был замедлен в России на 80%, по данным РБК.

© diy13@ya.ru / Фотобанк Фотодженика Telegram пользуются десятки миллионов россиян. И все они, вероятно, не очень рады происходящему с мессенджером

За WhatsApp* следуют российские Max с 70 млн и «VK Мессенджер» с 15,7 млн. Пятое место занимает американский мессенджер imo.

Как сообщал CNews, популярность imo в России растет очень быстро. К концу 2025 г. у него было почти 10 млн пользователей в России – всего за год их количество выросло в 24 раза.

* WhatsApp принадлежит корпорации Meta. Meta (в прошлом Facebook) признана в России экстремистской организацией и запрещена на территории страны. Принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram заблокированы в России.

Дополнение

После публикации материала Роскомнадзор выпустил заявление, в котором объяснил происходящее с Telegram в России. Представители регулятора заявили, что мессенджер по-прежнему не исполняет требования российского законодательства.

«По-прежнему не исполняется российское законодательство, не защищены персональные данные, нет реальных мер противодействия мошенничеству и использованию мессенджера в преступных и террористических целях», – говорится в сообщении Роскомнадзора (цитата по «Известиям»).

Представители регулятора подчеркнули, что с августа 2025 г. в России предусмотрены «постепенные ограничения» – они распространяются на все сервисы, «которые систематически игнорируют российское законодательство».

В Роскомнадзоре добавили, что эти ограничения снимаются с сервисов, которые выполнили все требования законодательства России. Однако Telegram этого пока не сделал, отметили в Роскомнадзоре.

Ведомство продолжит вводить последовательные ограничительные меры против Telegram, пишут «Известия» со ссылкой на представителей регулятора.



