Уходит в отставку гендиректор Boston Dynamics, сделавший компанию великой

Генеральный директор Boston Dynamics после 30 лет работы в компании на различных должностях уходит в отставку. Он превратил компанию из исследовательской лаборатории в успешный бизнес, известный разработками Spot, Stretch и Atlas. Он покинет пост в конце февраля 2026 г.

Уход в отставку

Генеральный директор Boston Dynamics Роберт Плейтер (Robert Plater) объявил об отставке, пишет The Verge. Он покидает пост в феврале 2026 г.

Руководитель Boston Dynamics Роберт Плейтер официально объявил о своем уходе в отставку. Он покинет пост в конце февраля 2026 г., завершив свою шестилетнюю каденцию на посту руководителя. Господин Плейтер посвятил компании более трех десятилетий, пройдя путь от разработок в лаборатории до создания глобального бизнеса, который сейчас принадлежит южнокорейской группе Hyundai Motor Group.

Роберт Плейтер является настоящим ветераном Boston Dynamics, ведь он начал работать в ней еще в те времена, когда она была лишь небольшой лабораторией в Массачусетском технологическом институте (MIT).

Boston Dynamics Робот Atlas

Роберт Плейтер вспоминает, что нынешние достижения компании значительно превзошли его ожидания с периода работы в подвальной лаборатории MIT Media Lab. Именно при его руководстве Boston Dynamics трансформировалась из исследовательского центра в успешное коммерческое предприятие, сменив владельца с SoftBank на Hyundai Motor Group в 2021 г.

«Роберт Плейтер является иконой мировой индустрии робототехники, и вся команда Boston Dynamics желает выразить ему искреннюю благодарность за его лидерство. От самых первых дней прыгающих роботов, до первых в мире четвероногих, до ведущей роли во всей отрасли гуманоидной робототехники, он оставил свой след как пионер инноваций. Он превратил Boston Dynamics из небольшой научно-исследовательской лаборатории в успешный бизнес, который сейчас с гордостью называет себя мировым лидером в области мобильной робототехники. Мы будем очень скучать по нему, но надеемся, что он наслаждается заслуженным отдыхом. Спасибо, Роб!», — комментарий для Automate от Boston Dynamics.

По словам вице-президента по маркетингу Николаса Ноэля (Nicholas Noel), Роберт Плейтер превратил Boston Dynamics в мирового лидера мобильной робототехники. Сам бывший руководитель считает наиболее значимыми достижениями разработку роботов Spot, Stretch и Atlas.

Развитие бизнеса

История Boston Dynamics началась в 1992 г., когда компания отделилась от MIT. Свои первые шаги будущий лидер робототехники делал в подвальной лаборатории MIT Media Lab.

На начальных этапах разработки финансировались Управлением перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США, что позволило создать таких роботов, как BigDog. Однако настоящее мировое признание пришло к компании благодаря виральным видео в интернете, главными звездами которых стали человекоподобный робот Atlas, способный делать сальто назад, и четвероногий робот-пес Spot.

Boston Dynamics Генеральный директор Boston Dynamics Роберт Плейтер

Долгое время разработки оставались чисто исследовательскими, но в июне 2020 г. Boston Dynamics начала продавать модель Spot по цене $74,5 тыс. Spot предлагали бизнесу для патрулирования и инспекции складов, а также тестировали в различных сферах: от выпаса овец до помощи медикам во время пандемии. Несмотря на медийную популярность, компания в течение многих лет оставалась убыточной, теряя миллионы долларов ежегодно.

В 2021 г. Hyundai Motor Group приобрела контрольный пакет акций Boston Dynamics в размере 80% у SoftBank за $880 млн. Hyundai Motor Group уже использует роботов Spot компании Boston Dynamics на своих предприятиях для проведения работ по производственному контролю и профилактическому обслуживанию, о чем информировал CNews. Вице-председатель Hyundai Motor Group Джэхун Чан (Jaehoon Chang) заявил тогда о том, что Boston Dynamics и робототехнический искусственный интеллект (ИИ) будут играть решающую роль в выполнении задач компании, позволив вывести бизнес на новый уровень. Роберт Плейтер добавил, что сотрудничество с Hyundai Motor Group позволит ей лучше понять производственные потребности автопроизводителя и то, как роботы смогут помочь ему повысить производительность и эффективность.

Новый глава

После того как Роберт Плейтер покинет свой пост в конце февраля 2026 г., временно исполнять обязанности генерального директора Boston Dynamics будет Аманда Макмастер (Amanda McMaster), которая сейчас является финансовым директором компании.