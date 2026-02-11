CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Телеком Инфраструктура Интернет Интернет-ПО Интернет-доступ Цифровизация Бизнес-приложения ИТ в госсекторе Ритейл Интернет Техника ИТ в торговле
|

Россия под атакой. Доля шпионских кибератак на органы власти и НИИ страны выросла до 37%

Доля кибератак на российские организации, совершаемых с целью шпионажа, в 2025 г. выросла до 37% против 21% в 2024 г. Из более чем сотни группировок, нацеленных на Россию и Содружества Независимых Государств, почти половина (45%) — шпионские. Хакеры активно используют фишинг, самописное вредоносное программное обеспечение и дорогостоящие эксплойты.

Рост кибератак

Доля шпионских кибератак на российские организации выросла почти до 40%, пишет «Коммерсант». Шпионские хакерские группировки активно используют фишинг, самописное вредоносный программное обеспечение (ПО).

По данным Bi.Zone Threat Intelligence, доля кибератак на российские организации, совершаемых с целью шпионажа, в 2025 г. выросла до 37% против 21% в 2024 г. Из более чем сотни хакерских группировок, нацеленных на Россию и Содружества Независимых Государств (СНГ), почти половина (45%) — шпионские.

Основной целью по-прежнему остаются органы государственного управления (27% кибератак), но значительно вырос интерес к научно-техническим разработкам. Доля кибератак на предприятия, связанные с Научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами (НИОКР), увеличилась с 7% до 14%. Во второй половине декабря 2025 г. группировка Rare Werewolf атаковала научно-исследовательское и производственное предприятие оборонно-промышленного комплекса России.

boitumelo-eavaems9fqa-unsplash_1_1.jpg
Unsplash - Boitumelo
Резко выросла доля шпионских кибератак на организации России до 37%

Шпионские хакерские группировки в 2025 г. активно использовали в своих кибератак: фишинг, самописное вредоносное ПО, дорогостоящие эксплойты.

Случаев остановки бизнеса или многомиллионного ущерба набралось много с 2022 г., отмечает руководитель RED Security SOC Михаил Климов. По его данным, среднее время нахождения хакеров в ИТ-инфраструктуре до нанесения максимального ущерба — около трех месяцев.

Киберстрахование для НИОКР

Рост количества и сложности кибератак оказывает прямое влияние на стоимость полисов киберстрахования для компаний, ведущих НИОКР.

По словам инженера-аналитика компании «Газинформсервис» Екатерины Едемской, в текущих условиях страховые премии для организаций данного профиля могут увеличиваться на 20-40 % по сравнению с предыдущими периодами.

Ряд страховых компаний ужесточает условия покрытия, вводя специальные лимиты ответственности именно по рискам, связанным с промышленным шпионажем, кражей интеллектуальной собственности и компрометацией конфиденциальных технических данных.

evidence-board-with-case-files-investigation-clues-police-archive-wall-map-surveillance-phots-witness-statements-empty-law-enforcement-office-filled-with-criminal-records.jpg

Freepik - DC Studio
Доходы хакеров растут

В результате страховщики предъявляют к потенциальным страхователям более строгие требования к уровню информационной безопасности (ИБ). Для получения адекватного покрытия или сохранения приемлемого размера премии компаниям приходится осуществлять дополнительные инвестиции в: внедрение и сертификацию современных средств защиты информации; проведение аудитов и пентестов; разработку и актуализацию политик реагирования на ИТ-инциденты; обучение персонала и повышение осведомлённости в вопросах кибербезопасности.

Указанные меры становятся обязательным условием для заключения или продления договоров киберстрахования на приемлемых условиях, что в конечном итоге превращает страхование из чисто финансового инструмента в фактор, стимулирующий повышение зрелости системы защиты информации в НИОКР-организациях.

Доходы хакеров растут

В 2025 г. прибыль хакеров от одной успешной атаки на российскую компанию увеличилась на 33% год к году и составила $193 тыс. (около 14,90 млн руб.). В 2024 г. киберпреступники зарабатывали с одной жертвы в среднем $145 тыс., приводит CNews данные руководитель направления Threat Intelligence компании Bi.Zone Олег Скулкин. Затраты на одну кибератаку тоже выросли — с $5 тыс. до $7 тыс. Расходы на сложную кибератаку могли доходить до $12 тыс., но и прибыль в разы больше — до $5 млн. Речь идет об кибератаках с финансовой мотивацией, отметил эксперт. Кибершпионаж же финансируется из других источников, поэтому он может быть и сложнее, и дороже.

Киберпреступность привлекает новичков перспективой относительно легкого обогащения, считает руководитель группы анализа вредоносного ПО центра исследования киберугроз Solar 4RAYS (входит в группу компаний «Солар») Станислав Пыжов.

Хакеры считают кибератаку своего рода инвестиционным проектом или стартапом, который должен окупиться, сказал заместитель директора Positive Technologies Дмитрий Каталков.

Антон Денисенко

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти окончательно прибили WhatsApp* в России

Уходит в отставку гендиректор Boston Dynamics, сделавший компанию великой

Власти хотят обязать предустанавливать на смартфоны отечественный ИИ

Приглашаем на конференцию «СУБД: технологии, миграция и администрирование» 12 марта 2026 года

Российские власти нашли «железобетонный» способ заблокировать YouTube

Конференция CNews «Цифровая трансформация 2026» состоится 7 апреля

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Восстание гаджетов: 7 случаев травм и ожогов от наушников и носимой электроники

Обзор DIGMA PRO Edge: доступный планшет в металлическом корпусе

Как бесплатно преобразовать речь в текст: лучшие ИИ-сервисы

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще