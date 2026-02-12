CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Замедление» Telegram ударило по разработке российского ПО

Российские разработчики ПО столкнулись с большими трудностями в работе из-за замедления Telegram. Они использовали этот мессенджер для отправки тестовых сборок своих мобильных приложений. Telegram радикально замедлен в России с 10 февраля 2026 г. В ряде российских регионов он и вовсе не работает.

Без Telegram никак

Замедление Telegram, которое Роскомнадзор осуществляет с 10 февраля 2026 г., стало отражаться на российской ИТ-отрасли. Как пишет РБК, работа многих разработчиков мобильного ПО затормозилась – они использовали Telegram как основное средство корпоративной коммуникации.

В частности, через Telegram разработчики отправляют друг другу тестовые сборки мобильных приложений, сообщил РБК по инновациям Fork-Tech Владислав Лаптев. По его словам, за последние четыре года именно Telegram стал основным средством обмена тестовыми сборками между разработчиками, тестировщиками и другими работниками.

О важности Telegram для разработки приложений изданию заявил и руководитель направления разработки iOS red_mad_robot Александр Тузовский. «В мобильной разработке Telegram часто выступает как оперативный «транспорт» для команды: тематические чаты по проектам и релизам, уведомления от CI/CD, боты для сбора фидбэка от тестировщиков, а также автоматические сообщения о статусах публикации в сторах», – сказал он.

pro600.jpg

Фото: ArthurHidden / FreePik
Разработчики ПО - одни из множества россиян, кто пострадал из-за замедления Telegram

Аналогичные заявления прозвучали и от руководителя направления разработки Android в red_mad_robot Сергея Иванова. «Преимущество Telegram в его распространенности, низком пороге входа, удобном API и условной бесплатности», – сказал он РБК.

Почему именно Telegram

Созданный Павлом Дуровым мессенджер стал заменой многим иностранным сервисам, ушедшим из России с февраля 2022 г. В частности, разработчики выбрали его в качестве альтернативы Firebase App Distribution от Google и App Center от Microsoft.

Также Telegram стал вынужденной альтернативой сервиса Apple Developer Enterprise Program (ADEP), который многие российские разработчики годами использовали для разработки корпоративного ПО под iOS. Но в начале 2025 г. Apple закрыла россиянам доступ к нему, в очередной раз поддержав антироссийские санкции.

Стоит отметить, что часть иностранных сервисов блокируют российские власти, в частности, Firebase App Distribution. «IP-адреса ряда сервисов Google блокирует в России Роскомнадзор. Также сама Google ввела ограничения по оплате для россиян и начала удалять аккаунты российских пользователей, которые попали под санкции», – сказал РБК Владислав Лаптев.

Что до App Center, то он не работает с весны 2025 г. по инициативе Microsoft – корпорация переводит всех в свое облако Azure. Всех, кроме россиян – как сообщал CNews, она выгоняет их из этого облачного сервиса.

Альтернативы нет

Пользу Telegram как инструмента, используемого разработчиками ПО, довольно сложно переоценить. Его замедление и блокировка могут привести к печальным последствиям для отрасли.

«Сейчас разработчики рискуют потерять инфраструктурный канал во второй раз за четыре года. Особенно остро это ощутили крупные финансовые организации, где требования к контролю качества и безопасности приложений значительно выше», – сказал изданию представитель Fork-Tech.

«Требования регуляторов не позволяют раздавать тестовые сборки через неконтролируемые каналы: нужен учет – кто получил доступ, к какой версии и возможность этот доступ отозвать. Telegram такого контроля не обеспечивает, но доступных российских альтернатив на рынке на тот момент не было вообще», – добавил он.

Проблем слишком много

Быстрая дистрибуция тестовых сборок – не единственное, чего лишились разработчики ПО на фоне замедления Telegram. Как заявила РБК директор по продуктам студии разработки «Решение» Анфиса Кондрашова, это «удар по экономике приложений из-за удорожания регистрации пользователей».

«Дело касается стоимости отправки кода для авторизации пользователя при регистрации в приложении: отправить код через Telegram стоит 5 руб., а SMS-сообщение — более 40 руб. за штуку. Экономика наших клиентов пострадает серьезно», – сказала она.

С ее слов, отправка кода через Telegram для 20 тыс. пользователей обойдется в 100 тыс. руб., а через SMS – в 800 тыс. руб. «Telegram – самый популярный способ, этот мессенджер есть у большинства пользователей нашей целевой аудитории 18–45 лет. По охвату он практически равен SMS», – подчеркнула Анфиса Кондрашова.

Она добавила, что в качестве альтернативы разработчики смотрят на соцсеть «Вконтакте» или, в крайне случае, на мессенджер Max. Оба сервиса российские, принадлежат холдингу VK и едва ли рискуют оказаться заблокированными.

Но на деле с этими сервисами не все так просто. «VK («Вконтакте» – прим. CNews)многие давно не используют или у них отключены уведомления, а Max использует минимальная доля целевой аудитории, даже меньше, чем VK. Равнозначный аналог Telegram по факту один – СМС», – сказала РБК Анфиса Кондрашова.

Геннадий Ефремов

