Аккаунты пользователей iPhone и Mac массово банят из-за западных санкций

Компания Apple в феврале 2026 г. начали массово блокировать аккаунты россиян. Проблемы коснулись тех пользователей, чьи имя и фамилия совпадают с россиянами, попавшими в различные санкционные списки. У российских пользователей iPhone и Mac, столкнувшихся с проблемой, отрубаются покупки в App Store, не продлеваются подписки на Apple Music и iCloud+.

Блокировка российских аккаунтов

Apple массово блокирует аккаунты обычных людей в России без объяснения причин и требуют паспорта, пишет Mash. У некоторых пользователей заморозили аккаунты с десятилетней историей и архивами в iCloud.

В итоге пользователи в России iPhone и Mac теряют возможность совершать покупки в цифровом магазине приложений, автоматически прекращаются подписки на онлайн-сервисы Apple Music и iCloud+, а в учетной записи появляется запрос на предоставление скан-копии паспорта. Начиная с 6 февраля 2026 г. поступают сообщения о всплывающем окне с требованием «Подтвердите свою личность» и уведомлении о возможном соответствии данным из американского санкционного списка.

В этом списке 12 февраля 2026 г. находится приблизительно 9 тыс. россиян, и если среди них обнаруживается полный тезка, возникает угроза блокировки доступа ко всему приобретенному контенту.

emilio-garcia-vbsbjfizvne-unsplash_1.jpg

Unsplash - Emilio Garcia
Разработчик iPhone и Mac массово банит аккаунты российских пользователей из-за западных санкций и требуют их паспорта

«Для решения этой проблемы перейдите на страницу Apple, чтобы подтвердить личность и загрузить копию паспорта или иного удостоверения личности государственного образца с фотографией и видимой датой рождения», — говорится в уведомлении.

Ряд абонентов уже столкнулся с заморозкой аккаунтов с многолетней историей и архивами данных, хранящимися в облачном сервисе iCloud. К 12 февраля 2026 г. количество подобных обращений возросло многократно. 13 февраля в Apple объяснили это решение тем, что она обязана соблюдать действующие законодательные и нормативные акты США.

Apple — американская корпорация, разработчик iPhone, Mac, iPad, Apple Watch работают на операционной системе (ОС) IOS, базирующаяся в Калифорния (США). Хотя Apple разрабатывает устройства, она не владеет заводами. Почти вся продукция собирается контрактными производителями, главным образом компанией Foxconn на заводах в Китае и Индии.

Автоматизированная проверка

Уведомление о совпадении данных почти всегда является результатом автоматической проверки по базам санкционных лиц, поэтому пересечение может быть случайным.

Среди наиболее частых причин такого сценария эксперты называют: совпадение имени и фамилии с ними же у человека из списка; варианты транслитерации, когда одно и то же имя на латинице пишется разными способами частичное совпадение по набору полей, а не по одному конкретному.

young-attractive-girl-electronics-store-stands-desk-tests-phone.jpg

Freepik - pressahotkey
Уведомление о совпадении данных

В конце ноября 2025 г. жительница Италии Захарова Мария Викторовна, тезка официального представителя Министерства иностранных дел (МИД) России, находящейся под санкциями Европейского союза (Евросоюз), рассказала Радио РБК, что сталкивается с задержками при получении зарплаты, а также дополнительными проверками в случае проведения денежных переводов или открытия счетов в банках. Женщина живет в Италии с 2008 г., имеет ее гражданство, но все равно сталкивается со сложностями несмотря на то, что у нее и представителя МИД разные отчества (Викторовна и Захарова Мария Владимировна): в Италии ни у кого нет отчества, поэтому по документам она просто Мария Захарова.

Уход из России

Apple прекратила поставки своей продукции на российский рынок после начала военной операции в феврале 2022 г., о чем информировал CNews.

Часть услуг, например, использование Apple Pay, также была ограничена, вместе с тем, корпорация Apple сохранила поддержку и предоставление других онлайн-сервисов для своих пользователей.

Россия является одной из крупнейшей по занимаемой территории, но в число крупнейших рынков сбыта техники Apple в 2022 г. она не входила. В Россию компанию представляла ООО «Эппл рус», которая по итогам 2020 г. получила выручку в размере 266,31 млрд руб., согласно финансовому отчету компании.

Антон Денисенко

