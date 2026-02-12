Создатели «Яндекса» купили разработчика поисковых ИИ

Nebius (бывший - Yandex) договорилась о приобретении разработчика решения для агентного поиска Tavily, которая дополнит технологический стек Nebius. Сумма сделки может составить $275 млн.

Nebius покупает Tavily

Компания Nebius (бывший Yandex) объявила о приобретении поставщика решения для агентного поиска Tavily. Сумма сделки не разглашается, по данным агентства Bloomberg, сумма сделки составит $275 млн.

Tavily продолжит работать под своим брендом, ее команда, включая гендиректора и основателя Ротема Вейса (Rotem Weis, присоединяется к Nebius.

Технически сделка выглядит как слияние «дочки» Nebius - Simba Acquisition - и компании AlphaAi technologies (владелец бренда Tavility. В результате сделки AlphaAI Technologies станет «дочкой» Nebius. У AlphaAI Technologies есть «дочки» в Израиле и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Фото: Kremlin.ru Компания Аркадия Воложа Nebius (бывший - Yandex) договорилась о приобретении разработчика решения для агентного поиска Tavily

Советы директоров Nebius и AlphaAI Technologies одобрили сделку, одобрения собрания акционеров Nebius не требуется. Авансовое вознаграждение будет выплачен наличными. Акционеры AlphaAi Technologies также смогут расчитывать на выплату дополнительного вознаграждения в зависимости от результатов работы приобретенной компании за переделанный период. Это вознаграждение может быть выплачено как наличными, так и акциями Nebius.

Чем занимается Tavily и рынок агентского поиска

Сделка позволит интегрировать инфраструктуру поиска в реальном времени в облачную платформу для искусственного интеллекта (ИИ), поскольку, как уверены в Nebius, рынок агентского поиска вступает в период бурного развития.

Ожидается, что рынок агентного ИИ вырастет с $7 млрд в 2025 г. до $140-200 млрд в начале 2030-х. В Nebius считают, что инфраструктура агентского поиска представляет собой критически важную возможность для предприятий - в или жавшие несколько лет агенты ИИ будут отправлять больше интернет-запросов, чем люди.

«Это приобретение продвигает стратегию Nebius по созданию единой платформы, где вертикальные компании и предприятия, работающие в сфере ИИ, могут создавать, настраивать и запускать автономных агентов, - заявили в компании. - Добавив автономный поиск Tavily к своей существующей облачной платформе для ИИ, Nebius расширяет интегрированный программный стек, необходимый разработчикам для создания и эксплуатации автономных систем корпоративного уровня»».

По мнению Nebius, технология Tavility становится критически важным компонентом упомянутого стека, дополняя Nebius Token Factory. «В то время как Token Factory обеспечивает высокопроизводительный вывод, необходимый для рассуждений агентов, Tavility обеспечивает доступ к веб-ресурсам в реальном времени, необходимый для обеспечения точности фактов, - рассказали в Nebius. - Сочетая высокопроизводительный вывод данных с привязной к реальному времени, Nebius предоставляет необходимые строительные блоки приложений ИИ следующего поколения. Добавление возможностей автономного поиска предоставляет клиентам Nebius критически важную архитектуру, необходимую для создания автономных агентов, способных перемещаться по сети, проверять акты и выполнять сложные задачи реального мира, устраняя при этом необходимость для разработчиков объединять разрозненные решения от разных поставщиков».

В Nebius отмечают, что Tavily достигла 3 млн запросов ежемесячных загрузок SDK за счет органического роста, инициированного разработчиками. У Tavily - более 1 млн пользователей, компания обслуживает предприятия из списка Fortune 500, включая IBM, Cohere и Groq, а также обеспечивает работу критически важных приложений в различных отраслях, включая финансовые услуги, логистики и корпоративные операции.

Как образовалась Tavily

Nebius зарегистрирована в Голландии и до 2024 г. называлась Yandex. Компания была владельцем российского «Яндекса». В 2011 г. Yandex провела IPO (первичное размещение акций) на американской бирже Nasdaq. В 2024 г. Yandex продал свое российское подразделение - МКПАО «Яндекс» - группе российских инвесторов за 475 млрд руб.

У Yandex остались ряд стартапов: стартап в области графического ИИ Nebius, стартап в области генеративного интеллекта Toloka, разработчик беспилотного транспорта Avride и образовательная платформа Tripleten, а также доля в разработчике СУБД ClickHouse. Сам Yandex был переименован в Nebius Nasdaq возобновила торги ее акциями, основателя и главный акционер компании Аркадий Волож вернулся к ее руководству.

Nebius занялся строительством ЦОД (центры обработки данных) для ИИ в США, Великобритании и Франции. В 2025 г. Nebius привлекаю инвесторов в Toloka, включая фонд Bezos Expeditions миллиардера Джеффа Безоса (Jeff bezos) и технического директора Shopify Михаила Парахина. Затем Nebius договорилась с Uber о совместных инвестициях в Avride на сумму $375 млн.

Также Nebius заключила контракты с Microsoft и Meta (владелец WhatsApp, Facebook и Instagram, признана в России экстремистской), их суммы составляют $17,4 млрд и $3 млрд соответственно. Для реализации контракта с Microsoft компания Nebius выпустила дополнительные акции на сумму $1,15 млрд и облигации на общую сумму $3,16 млрд.