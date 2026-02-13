В Европе погромы американских ИТ. В филиале Amazon прошли обыски. Изъяты ПК и жесткие диски

Обыски в Amazon

Финансовая гвардия Италии провела обыски в штаб-квартире Amazon в Милане в рамках расследования – американскую корпорацию подозревают в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Итальянская налоговая полиция также обыскала жилища семерых менеджеров Amazon и офисы аудиторской фирмы KPMG.

Мероприятия, проведенные налоговиками, знаменуют новый этап расследования в отношении Amazon, в ходе которого власти Италии пытаются установить, имела ли компания постоянное представительство на территории страны в период с 2019 по 2024 г. Наличие такого представительства накладывало бы на гиганта в сфере электронной коммерции дополнительные обязательства по налогам, которые он фактически не исполнял.

Unsplash - Appshunter В миланском офисе Amazon прошли обыски

Обыски офисов KPMG, в отношении которой расследование не ведется, связывают с участием в оценке деятельности Amazon, которая и привлекла внимание властей Италии.

Реакция компании

В Amazon действия прокуратуры и Финансовой гвардии охарактеризовали как «агрессивные и совершенно непропорциональные». В компании подчеркнули, что на момент проведения обысков она находилось в «открытом диалоге с итальянскими налоговыми органами с целью прояснения сложных вопросов технического характера».

В своем заявлении Amazon утверждает, что в марте 2025 г. «подала заявку на расширение сотрудничества с Итальянской налоговой службой [Agenzia delle Entrate], запросив формальное подтверждение правильности используемого налогового режима, касающегося нашей деятельности, той самой деятельности, которая является предметом сегодняшних действий прокуратуры».

В компании также подчеркнули взятое на себя обязательство по уплате всех налогов в Италии, отметив, что Amazon входит в число 50 крупнейших налогоплательщиков страны.

«Непредсказуемая нормативно-правовая база, непропорциональные штрафы и затяжные судебные разбирательства все сильнее влияют на инвестиционную привлекательность Италии», отмечают в Amazon.

Изъята, техника, принадлежащая менеджерам

Как утверждает Reuters, Финансовая гвардия в ходе обысков изъяла технику, принадлежащую менеджерам Amazon, в частности, персональные компьютеры и жесткие диски.

Эти жесткие диски, по данным источника, использовались для долгосрочного хранения резервных копий содержимого почтовой переписки сотрудников компании. Электронные почтовые ящики корпорации якобы полностью «обнуляются» каждые три месяца.

Суть претензий прокуратуры

Согласно ордеру на обыск, проанализированному Reuters, миланская прокуратура действует в рамках расследования деятельности компании Amazon EU Sarl, которая зарегистрирована в Люксембурге, и ее директора.

В документе также говорится, что организация фактически имела постоянное представительство в стране еще до августа 2024 г., когда та начала проактивное сотрудничество с налоговиками и стала уплачивать взносы.

По данным расследования, которое в том числе основывается на свидетельских показаниях, в 2024 г. люксембургская «дочка» Amazon приняла на работу 159 сотрудников, которые перед этим были уволены из другой компании, принадлежащей американскому гиганту. Именно эта компания в понимании прокуратуры и являла собой постоянное представительство на территории Италии.

Череда проблем для Amazon

В Италии деятельность американского технологического гиганта находится под пристальным вниманием властей. Претензии к Amazon у них возникли далеко не впервые.

Только в декабре 2025 г. корпорация урегулировала из один множества споров с итальянскими налоговиками, согласившись доплатить в казну 510 млн евро. Однако прокуратуру такой исход не устроил, поэтому она продолжает следственные действия, рассчитывая добиться от Amazon выплаты в размере 1,2 млрд евро, недоплаченных в виде налогов в период с 2019 по 2021 г.

В отношении Amazon итальянской прокуратурой ведется проверка по еще двум эпизодам. Одно касается уклонения от уплаты налогов в 2021-2024 гг., другое – мошенничества в сфере налогов и таможенного регулирования. Прокуратура считает, что Amazon ввозила в страну товары из Китая без уплаты таможенных пошлин и налога с продаж.

Кроме того, под давлением властей итальянское подразделение Amazon отключила систему отслеживания перемещений сотрудников службы доставки и выплатила компенсацию.

Прессинг американских ИТ-гигантов

Вопросы, касающиеся уплаты налогов, у властей Италии возникали и к другим американским технологическим гигантам.

К примеру, в начале 2025 г. предметом разбирательства стала деятельность социальной сети X (ранее – Twitter) Илона Маска (Elon Musk). По мнению итальянских налоговиков, факт регистрации пользователя в соцсети следует считать финансовой трансакцией, поскольку он предполагает выдачу доступа к сервису в обмен на персональные данные, а следовательно, облагается налогом на добавленную стоимость. На этом основании Италия планировала взыскать с X дополнительные 12,5 млн евро.

В 2013 г. Власти Италии обвинили корпорацию Apple в неуплате налогов на сумму примерно 1 млрд евро. Претензии к Apple связаны с тем, что компания задекларировала часть дохода своего итальянского филиала через филиал в Ирландии, что позволило снизить сумму местного налога.