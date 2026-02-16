Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта

CNews приглашает 5 марта принять участие в конференции «Рынок аналитики и больших данных 2026».

Большие данные занимают все более важное место в бизнесе любой компании. И чем больше их становится, тем выше требования к решениям для их обработки. На место Data Lake приходит Lake House.

Извлекать данные и создавать дашборды помогает искусственный интеллект. А у аналитиков появляется время на более творческую работу. Однако главная задача любого проекта — приносить прибыль. А это непросто на фоне высоких затрат на инфраструктуру и квалифицированных специалистов.

Среди спикеров на данный момент:

Игорь Татаренко, директор департамента Мастер дата, «Русклимат»;

Анна Богдашкина, руководитель по стратегическому развитию, «ДОМ.РФ Технологии»;

Николай Галкин, директор департамента информационных технологий, «Кофемания»;

Сослан Габуев, заместитель директора Департамента развития искусственного интеллекта и больших данных Минцифры России;

Сергей Земелькин, руководитель направления корпоративных данных, «Росхим»;

Дмитрий Бунеев, CDO, IDS Borjomi Russia & Belarus;

Юрий Пчелин, директор департамента ИТ-Сервиса и отказоустойчивости, «Дикси»;

Евгений Мальцев, директор департамента ИТ развития, ФГ БКС.



Приглашаются для выступления с докладами:

Ольга Свитнева, директор по данным, ГК «Самолет»;

Павел Коротенко, СDO, Unilever;

Сергей Черномырдин, руководитель направления по архитектуре данных - владелец продукта Data Lake, «Магнит» (Magnit Tech);

Леонид Боев, Data & Analytics Product Owner, ИТМС;

Александр Кулиев, директор по данным, «Бургер Кинг»;

Максим Васильев, начальник Отдела архитектуры данных Центра стратегии и инициатив, «Росгосстрах»;

Михаил Кортунов, руководитель центра больших данных Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы ИЦ «Безопасный транспорт»;

Дмитрий Онтоев, начальник аналитического управления, Общегородской контакт-центр ДИТ Москвы;

Николай Шевцов, CDO и директор по управлению данными, «ОТП Банк»;

Вера Никишина, директор Департамента аналитики, ГК «Зетта Страхование»;

Максим Солопин, руководитель Центра компетенции разработки корпоративного хранилища данных, МКБ;

Илья Лавриков, руководитель направления бизнес-аналитики центра анализа данных и корпоративных продуктов, ГК «Альфа-Лизинг»;

Сергей Панов, CDO, ГК «Интерлизинг»;

Марина Суслова, руководитель команды управления данных, отвечает за качество данных и управление данными, HeadHunter;

Павел Шорохов, директор департамента по работе с данными, «Магнит»;

Анна Ахобадзе, руководитель департамента обработки, хранения и аналитики больших данных, «Почта России»;

Василий Вологдин, руководитель направления мониторинга и анализа данных информационных систем, BIOCAD;

Адель Валиуллин, исполнительный директор Департамента анализа данных и моделирования, Газпромбанк;

Екатерина Варламова, директор департамента управления данными, Промсвязьбанк;

Феликс Исаакян, руководитель Data Science, ГК«Детский мир»;

Елена Артемьева, директор по аналитике Data Science и исследованиям, «Работа.ру»;

Александр Павлюк, руководитель Центра аналитики больших данных, Уральский банк реконструкции и развития.

Основные темы:

Российский рынок

Российский рынок BI и больших данных 2026.

Импортозамещение как главный тренд.

Сложности миграции.

Как собирать, хранить и обрабатывать данные.

Информационная безопасность при работе с данными.

Технологии управления и анализа

Технологии сбора данных.

Технологии хранения больших данных.

От Data Lake к Lake House.

Технологии анализа данных.

Low/no-code в аналитике.

Искусственный интеллект в работе с данными.

Данные в облаках.

Практические кейсы

Строим систему хранения больших данных.

Какие данные стоит хранить в облаке.

Инструменты анализа и прогнозирования.

Могут ли сотрудники сами строить дашборды.

Данные на службе бизнеса: кейсы.

Экономический эффект проектов: цифры.

Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 24000 руб.

Для представителей заказчиков участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: achetvernin@itzconf.ru, Четвернин Алексей.