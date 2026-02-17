Мишустин распорядился создать федеральную ГИС для цифровизации ЖКХ

Российские власти намерены внедрить федеральную государственную информационную систему «Управление коммунальной инфраструктурой», которая будет синхронизирована с ИТ-системой «Тариф». В поручениях в том числе нашла отражение тема цифровизации, которая даст возможность увеличить эффективность использования бюджетных средств не только в строительстве, но и в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Поручение по разработки ИТ-системы

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил разработать государственную информационную систему (ГИС) «Управление коммунальной инфраструктурой», пишет «Коммерсант». Она станет основой для единого цифрового контура жилищно-коммунальной системы в России.

Такое поручение господин Мишустин дал после стратегической сессии по Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) до 2030 г. Новая система будет синхронизироваться с ФГИС «Тариф» — цифровой платформой от ФАС России для контроля тарифов в сфере ЖКХ. С помощью новой инициативы в правительстве надеются «увеличить эффективность использования бюджетных средств не только в строительстве, но и в жилищно-коммунальном хозяйстве».

Федеральную государственную информационную систему (ФГИС) «Тариф» запустили в пилотном режиме в 2025 г. Активное применение системы на практике запланировано на 2026 г. К февралю 2026 г. уровень цифровизации в сфере ЖКХ в России составляет 10%, сообщил «Коммерсант» президент «Национального объединения организаций в сфере технологий информационного моделирования» Михаил Викторов.

Эта разработка будет осуществляться в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Как информировал CNews, 4 сентября 2024 г. заместитель председателя правительства и руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко представил проект национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который заменит программу «Цифровая экономика», запущенную в 2019 г.

Финансовое оздоровление сферы

Российские власти займутся пересмотром правовых норм, регулирующих ценообразование в сфере ЖКХ, сообщает пресс-служба Правительства России.

Это решение вошло в список поручений премьер-министра Михаила Мишустина после совещания, посвященного выполнению основного плана по развитию строительной индустрии и ЖКХ до 2030 г.

В официальном заявлении сказано, что одним из главных направлений является финансовое оздоровление сектора ЖКХ в России. Речь идет в том числе о разработке поправок к законодательству, направленных на формирование устойчивой политики формирования тарифов.

Цифровизация строительства и ЖКХ

Со слов заместителя главы Совета по развитию цифровой экономики при Совете федерации России Артема Шейкина, цифровизация и внедрение искусственного интеллекта (ИИ) — это ключ к повышению культуры безопасности на строительных площадках. «За переводом услуг в электронный вид стоит глубокая перестройка процессов, изменение культуры управления данными и создание единой цифровой экосистемы отрасли».

Директор департамента цифрового развития Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минстрой) России Николай Парфентьев рассказал о построении «цифровой вертикали» в сфере строительства и ЖКХ. Он отметил, что сегодня 85 субъектов Федерации используют Государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности (ГИС ОГД), а 82 региона работают с ИТ-системами управления проектами. Однако, по его словам, острой остается проблема технической и организационной разобщенности используемых в отрасли цифровых решений. «Далеко не у всех используемых ИТ-систем есть интеграции даже внутри регионов, процессы зачастую остаются частично ручными. Это не позволяет получить полный эффект от цифровизации, так как автоматизируются разрозненные операции, а не перестраиваются целостные процессы». По мнению господина Парфентьева, выходом должно стать создание типовых решений и единых юридически значимых витрин данных, которые, в том числе, сократят количество запросов и отчетов.

Министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян представил опыт региона, где цифровизация привела к резкому росту выданных разрешений на строительство. Это стало возможным благодаря функционированию Центра содействия строительству (ЦСС). «Центр работает по модели государственного аутсорсинга, получая от имени застройщика 57 федеральных и муниципальных услуг. ИИ-технологии, встроенные в ИТ-систему, вместо человека формирует дорожную карту проекта. После этого ЦСС вместо заявителя получает все необходимые согласования», — отметил Гарибян. Он также добавил, что в феврале 2026 г. в области тестируется ИТ-система, где ИИ будет автоматически формировать и направлять на подпись разрешение на строительство при выполнении всех условий. Также был оцифрован процесс согласования подключения к сетям ресурсоснабжающих организаций, что сократило сроки с года до 14 дней.