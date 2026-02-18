Бывший топ-менеджер МТС и «Роснефти» возглавил российского «убийцу» Zoom

Совладелец и гендиректор Iva Technologies Станислав Иодковский занял пост президента компании. Новым гендиректором стал Александр Дмитриев, ранее работавший вице-президентом МТС по трансформации, а также занимавший руководящие посты в структурах «Трансмашхолдинга» и «Роснефти».

Новый гендиректор Iva Technologies

Компания «Ива» (Iva Technologies) объявила об изменениях в своем руководстве.

Гендиректор и совладелец компании Станислав Иодковский становится президентом компании. В этой должности он займется вопросами стратегического развития и масштабирования бизнеса, укрепления рыночных позиций компании на российском и международном рынке. Также Иодковский продолжает быть членом совета директоров компании.

Новым гендиректором «Ива» стал Александр Дмитриев. В 2022-2024 гг. Дмитриев был вице-президентом МТС («Мобильные телесистемы») по трансформации.

До этого с 2018 г. Дмитриев работал в структурах «Трансмашхолдинга», в том числе возглавлял дочерний холдинга Ctrl2Go Solutions, занимающий разработкой и внедрением интеллектуальных продуктов и решений в рамках «индустрии 4.0».

Сайт Александра Дмитриева Новым гендиректором «Ива» стал Александр Дмитриев

Еще раньше Дмитриев работал в нефтяной сфере. В 2006-2012 гг. он работал компании «ТНК-BP», а затем – в поглотившей ее компании «Роснефть». В том числе Дмитриев возглавлял «Рязанский НПЗ» и совместное предприятие «Роснефти» и индонезийской Petramina.

«Ключевой фокус для меня и «Ива» - это построение усиленной и готовой для кратного роста бизнеса команды, системы управления и внутренних процессов - разработки новых продуктов, усиления конкурентоспособности действующих и увеличения скорости работы организации», - заявил Дмитриев.

Как Iva Technologies просила ограничить использование иностранного коммуникационного ПО

«Ива» разрабатывает решения для видеоконференцсвязи (ВКС). По оценкам J’son&Partners, в 2023 г. доля «Ива» на рынке унифицированных коммуникаций в сегменте ВКС составляла 24%, а в сегменте on-premise ПО для ВКС - 49%.

Станислав Иодковский в мае 2025 г., на встрече представителей российского бизнеса с Президентом России Владимиром Путиным, пожаловался на то, что Zoom и Microsoft «не до конца ушли из России». «Надо их душить, говорю без всякого стеснения, - ответил Путин. – Они нас пытаются душить, надо отвечать взаимностью».

После этого Путин дал поручение Правительству проработать дополнительные ограничения на использование в России коммуникационного ПО из «недружественных государств». За этим последовали ограничительные меры Роскомнадзора в отношении WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской), Telegram и Facetime (мессенджер корпорации Apple).

Финансовые показатели и акционеры Iva Technologies

В 2024 г. «Ива» провела IPO (первичное размещение акций) на Московской бирже. Объем размещения составил 3,3 млрд руб., продавцами выступили акционеры компании.

В 2024 г. выручка «Ива» составила 3,33 млрд руб., валовая прибыль – 2,8 млрд руб., показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) – 1,9 млрд руб.

Летом 2025 г. стало известно о выходе из акционерного капитала «Ива» одного из совладельцев компании Николая Ивенева. Ему принадлежало 21,66% акций. На тот момент Станиславу Иодковскому принадлежало 21,5% акций компании, Евгению Терентьеву 18,65%, Андрею Зюкину 37,4%.

Также летом 2025 г. Фонд технологических инвестиций, созданный Екатериной Тихоновой, заключил соглашение о сотрудничестве с «Ива», подразумевающее развитие экосистемы корпоративных коммуникаций и расширение присутствия на международных рынках. В рамках данного соглашения Фонд технологических инвестиций приобрел 1% в «Ива».