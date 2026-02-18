В Великобритании хотят запретить использование VPN детьми

Правительство Великобритании сообщило о намерении запретить детям младше 16 пользоваться VPN-сервисами, позволяющими обходить возрастные ограничения в интернете. Противники принятия таких мер заявили, что это толкает страну в сторону «авторитарного общества».



Новая мера для защиты детей

Власти Великобритании (United Kingdom, UK) намерены запретить детям пользоваться сервисами виртуальных частных сетей (VPN), сообщил PCmag.

Правительство подняло этот вопрос в рамках обсуждения мер для обеспечения «благополучия детей в интернете» и предотвращения доступа лиц младше 16 лет к соцсетям и чат-ботам. Премьер-министр Кир Стармер (Keir Starmer) назвал VPN-сервисы способом обхода детьми систем проверки возраста.

«Будет рассмотрен весь спектр рисков, с которыми дети сталкиваются в интернете. Это включает в себя изучение ограничений на использование детьми чат-ботов с искусственным интеллектом, а также вариантов возрастного ограничения или запрета использования детьми VPN, если это подрывает меры безопасности», — говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте Правительства Великобритании.

Unsplash - camilo jimenez Власти Великобритании ищут способ сократить для детей возможности обходить возрастные ограничения в интернете

В UK уже вступил в силу закон о безопасности в интернете. В июле 2025 г. издание сообщало, что жители получили уведомления от социальных сетей с просьбой подтвердить, что им больше 18 лет, перед тем, как получить возможность пользоваться определенными функциями и просматривать определенный контент.

Проверка возраста или защита конфиденциальности

Британская правозащитная группа Big Brother Watch резко осудила намерение властей в отношении VPN, так как шифрование интернет-трафика и его маршрутизация через глобальные серверы являются инструментами для защиты конфиденциальности и обхода онлайн-цензуры.

«Заявление премьер-министра о намерении правительства ограничить доступ к VPN для лиц младше 16 лет представляет собой драконовское посягательство на гражданские свободы как детей, так и взрослых», — заявили правоохранители. Возможность получать и обмениваться информацией без государственного надзора он назвали важной частью жизни в свободной демократии.

Компания Mullvad VPN выразила обеспокоенность тем, что любая проверка возраста для VPN-приложений заставит компании собирать персональные данные пользователей, вместо защиты их конфиденциальности: «Подобный закон потребует от каждого идентифицировать себя для использования VPN. Это создаст риск для осведомителей, нарушит права человека и станет еще одним шагом к авторитарному обществу».

Отношение властей к сервисам VPN в России

В России под запрет попадает распространение рекламы (поправки в закон «О рекламе» вступили в силу с 1 сентября 2025 г.), а также научно-технической информации и даже статистики о VPN-сервисах.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в январе 2026 г. вынесла первое решение по делу о рекламе VPN. Регулятор посчитал, что владелец Telegram-канала нарушил закон, разместив в своем блоге ссылки на онлайн-сервисы.

При этом закон не запрещает пользоваться VPN-сервисами. В 2025 г. количество закупок виртуальных частных сетей (VPN) по 44-ФЗ и 223-ФЗ (госзакупки), а также в коммерческих и малых закупках выросли на 18,5% год к году, хотя суммарный объем рынка сократился на 25,9%, как сообщили CNews в феврале 2026 г. представители «Контура», основываясь на данных «Контур.Закупок».