Платить за воздух. Главный почтовый сервис страны стал брать деньги за функцию, которая была бесплатной десятилетиями. Опрос

Возможность пользоваться почтой Mail.ru через почтовые клиенты стала платной. Чтобы активировать ее, россиянам придется активировать подписку Mail Space, платить за нее раз в месяц или покупать годовой «абонемент». Такая возможность была бесплатной на протяжении десятилетий – с начала XXI века. Конкуренты до такого пока не додумались.

Никаких больше Outlook и The Bat

Почтовый сервис Mail.ru лишил своих пользователей полезной бесплатной функции – возможности работать с электронной почтой при помощи почтовых клиентов. Это означает, что россиянам, имеющим почту на Mail.ru и предпочитающим пользоваться Outlook, The Bat, Thunderbird и другими подобными программами, придется платить за это.

Первым на нововведение обратил внимание пользователь «Хабра» под псевдонимом ooprizrakoo. В комментариях под его публикацией другие пользователи портала подтвердили, что у них тоже появилось уведомление о платности этой функции.

Сотрудник редакции CNews тоже убедился в этом на собственном опыте. В его распоряжении есть несколько адресов электронной почты на Mail.ru, многие из которых были созданы еще в начале XXI века.

Хабр Пост ooprizrakoo

Важно подчеркнуть – возможность бесплатно взаимодействовать со своим почтовым ящиком на Mail.ru через почтовый клиент была доступна на протяжении десятилетий. Сотрудник CNews пользуется программой The Bat, к которой привязана почта на Mail.ru, как минимум с 2003 г., то есть не менее 23 лет.

Ты плати, а ты не плати

Что примечательно, к моменту выхода материала уведомление о необходимости пополнить счет Mail.ru в обмен на возможность пользоваться почтой через клиент получили не все пользователи. К примеру, сотруднику CNews удалось бесплатно создать пароль для почтового клиента в ящике, зарегистрированном в 2005 г.

Давних пользователей пока не затронуло

В то же время на другом ящике, созданном в 2023 г., такая возможность уже не предусмотрена – висит плашка с требованием заплатить денег.

Новым пользователям - новый оброк

Пока неизвестно, как именно Mail.ru определяет, кто должен платить за право пользоваться почтовым клиентом, а кто нет. Возможно, в дальнейшем изменения распространят на всех пользователей.

Отмена бесплатности

Важно отметить, что плашка о необходимости заплатить за подключение ящика к почтовому клиенту выводится даже на тех адресах, которые уже используются через клиент. На скриншотах видно, что почта ранее была привязана к The Bat, однако создать пароль для нового клиента больше не получится. Были проверены шесть адресов, созданных в разные годы – в пяти их них есть такая плашка.

К моменту выхода материала представители Mail.ru никак не комментировали нововведение и не уточняли, смогут ли пользователи, создавшие пароли для почтовых клиентов ранее, и дальше бесплатно пользоваться такой опцией, или же их тоже заставят платить. Редакция CNews обратилась к представителям Mail.ru и VK с этим вопросом и получил такой ответ: «Это эксперимент "Почты Mail" для повышения безопасности процесса авторизации при подключении к сторонним сервисам. Он затронул менее 1% пользователей».

По цене чашки кофе

Отметим, что за пользование ящиком на Mail.ru через фирменный почтовый клиент платить пока не нужно. Но, во-первых, он существует только для мобильных устройств, во-вторых, в нем есть реклама.

Отключение рекламы – тоже платная опция, она тоже входит в подписку под названием Mail Space. На момент выхода материала минимальная цена подписки при оплате помесячно составляла 299 руб. в месяц в комплекте с облаком на 512 ГБ. Если есть возможность оплатить на год вперед, то откроется тариф с облаком на 256 ГБ – он стоит 645 руб.

Возможности разных градаций подписки Mail Space

У подписки Mail Space есть множество градаций – минимальная, семейная, для работы и пр., и это тоже влияет на итоговую стоимость тарифа. Каждая из градаций предлагает различные опции, однако на момент выхода материала в описании к ним не было указано, какая из них возвращает прежде бесплатную возможность пользоваться почтовым клиентом.

Похоже, тем, кто выберет базовую платную подписку, доступ к почтовым клиентам не откроют

Однако в плашке написано, что опция подключения почтового клиента доступна только в тарифе для работы. он ощутимо дороже минимального – на момент публикации материала он стоил от 399 руб. с облаком на 256 ГБ помесячно и от 1296 руб. при оплате за год.

У конкурентов такого нет

К моменту выхода материала возможность пользоваться почтовым клиентом на бесплатной основе предоставляло подавляющее большинство крупных сервисов электронной почты. Редакция CNews убедилась, что даже американская корпорация Google, которая поддерживает антироссийские санкции и всячески агитирует пользователей платить ей за подписку на облако, позволяет пользоваться своей почтой через Outlook, The Bat и другие программы абсолютно бесплатно.

Фото: chuttersnap / FreePik Пример с Mail.ru пока взяли далеко не все конкурирующие сервисы

Правда, в России возможности почты Google ограничены действующим законодательством. Как сообщал CNews, использовать ее и в принципе иностранные адреса для регистрации в отечественных сервисах россиянам нельзя.

Российский интернет-гигант «Яндекс» тоже располагает собственным почтовым сервисом. На момент выхода материала подключить почтовый клиент к его адресам можно было бесплатно.

«Решение ввести плату за доступ к почте через сторонние клиенты — вполне ожидаемый и логичный шаг в текущих рыночных реалиях. Обеспечивать техническую поддержку почтовых протоколов для клиентов, чьи разработчики официально не представлены в России, — задача действительно затратная и требующая постоянных ресурсов, — сказал CNews Илья Симонов, генеральный директор компании «РуПост» (входит в «Группу Астра»). — Поддерживать совместимость с десятками различных приложений, которые к тому же могут меняться без предупреждения, — это серьезная нагрузка на инженерные команды. В компании «РуПост» мы изначально пошли по другому пути: развиваем собственные почтовые клиенты, которые гарантируют полную защиту данных, стабильность работы и бесшовную синхронизацию почты, календаря и контактов между клиентской частью и сервером. Это позволяет нам не зависеть от сторонних разработчиков и обеспечивать пользователям предсказуемый и безопасный сервис. Мы не рекомендуем использовать клиенты производителей, которые не дают официальной поддержки в России, — это всегда компромисс между удобством и безопасностью, причем часто не в пользу последней. Что касается ситуации на рынке, то, видимо, коллеги из Mail.ru хотят начать с того, чтобы сделать платной функцию, которая десятилетиями была бесплатной. Это важный сигнал для всего рынка: бизнес-модели меняются, и эпоха безвозмездного использования инфраструктуры крупных игроков постепенно уходит в прошлое. Те компании, которые продолжат развивать собственные решения, окажутся в более выигрышном положении, поскольку не будут зависеть от ценовой политики третьих сторон».



