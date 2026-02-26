CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Силовики обыскивают офис Microsoft в Японии

Японские власти провели обыски в токийском офисе Microsoft, которую подозревают в нечестной игре на растущем в стране рынке облачных услуг. ИТ-гиганта подозревают в принуждении пользователей переходить от конкурентов в свой облачный сервис Azure.

Обыски в Токио

Комиссия по добросовестной торговле Японии (JFTC) провела обыски в японском представительстве американского ИТ-гиганта Microsoft Japan в Токио, пишет Yomiuri.

Ведомство искало доказательства по подозрениям в нарушении закона о борьбе с монополиями, связанным с облачной платформой компании — Azure. По результатам выездной проверки может быть начато расследование. Следующим шагом JFTC станут допросы представителей Microsoft и других участников рынка.

Представители Microsoft Japan заявили: «Мы будем в полной мере сотрудничать с запросами Японской комиссии по справедливой торговле».

Подозрения японский властей

Microsoft как рассказали источники издания, подозревается в том, что устанавливает необоснованно высокие цены или вовсе запрещает использовать свою операционную систему Windows или офисный сервис Microsoft 365 (включает такие приложения, как Word, Excel, PowerPoint, Teams) клиентами конкурирующих с Azure облачных сервисов, например, от Amazon и Google.

mic6_700.jpg
Angel Bena / Pexels
В офисе Microsoft в Токио прошли обыски, за которыми последуют допросы

JFTC считает, что такое вмешательство в сделки других компаний может быть классифицировано как «вмешательство в торговлю» или «сделки с ограничительными условиями», что ограничивает конкуренции на рынке облачных услуг и запрещено японским законодательством.

Лишая пользователей доступа к популярным сервисам Windows ИТ-гигант, по всей видимости, пытается вынудить их переходить на Azure, чтобы расширить свою долю рынка.

Японский рынок облачных услуг

По данным опроса Министерства внутренних дел и коммуникаций Японии, результаты которого приводит Yomiuri, в 2024 г. около 80% местных компаний использовали облачные сервисы. Исследовательская компания IDC прогнозирует, что к 2029 г. объем японского рынка облачных услуг достигнет 19 трлн иен ($121 млрд), что примерно вдвое больше, чем в 2024 г.

Размер рынка растет с каждым годом и борьба за него между крупнейшими ИТ-компаниями очень жесткая. Microsoft при этом в последние годы увеличивает свою долю в стране по сравнению с конкурентами.

Несмотря на то, что Правительство Японии пытается поддерживать местных операторов ЦОД, по данным Bloomberg, в рамках усилий по укреплению национальной кибербезопасности, на рынке облачных сервисов сохраняется доминирование американских провайдеров.

Лидерами облачных услуг в мире, являются Amazon, Microsoft и Google. Совокупно они держат 70% мирового рынка. Около 30% занимает Amazon Web Services (AWS). У Microsoft Azure и Google примерно по 20%. На японском рынке наблюдается примерно такой же расклад.

Обвинения в монополизме

Корпорация Microsoft и раньше сталкивалась с обвинениями в монополизме в разных странах.

Еще в 2001 г. на ее родине, в США, суд признал ее монополией и грозил расчленением. А в 2024 г. американская Федеральная торговая комиссия (FTC) тоже заинтересовалась тем, как компания использует свое ПО, в том числе пакет офисных программ, для принудительной привязки пользователей к своим облачным сервисам.

В мае 2025 г., CNews писал о грандиозным по своим масштабам судебном иске в Великобритании — на несколько миллиардов фунтов стерлингов. Коллективная претензия истцов была также связана с манерой Microsoft вести бизнес. Пользуясь своим доминирующим положением на рынке операционных систем и офисного ПО, она, якобы задирала цены на новые лицензии и препятствовала повторной продаже лицензий на свое ПО теми, кто ранее приобрел их.

В России Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) в 2019 г. заявляла в своем отчете о доминирующем положении корпорации Microsoft на российском рынке операционных систем для настольных ПК и ноутбуков.

Анна Любавина

