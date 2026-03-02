CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Доходы российских видеопиратов падают из-за ухода аудитории

По итогам 2025 г. объем рынка пиратского контента в России сократился на 5,5% и составил $34,4 млн. При этом участники рынка отмечают, что место основных рекламодателей пиратов — онлайн-казино и букмекеров — заняли крупные бренды. Трафик поисковых запросов на порталы с нелегальным контентом также сократился на 5,1% при росте поискового трафика на легальные онлайн-кинотеатры за период на 27,6%.

Сокращение доходов и аудитории

Российские видеопираты в 2025 г. теряли свою аудиторию, но находили новых рекламодателей, об этом CNews сообщили представители F6. Бренды заняли место казино и букмекеров на рынке онлайн-пиратства, доля показа черной рекламы на пиратских порталах составила 11%, на рекламу легальных брендов пришлось 89%.

По данным F6, всего по итогам 2025 г. объем рынка пиратского контента в России сократился на 5,5% и составил $34,4 млн. Трафик поисковых запросов на порталы с нелегальным контентом сократился на 5,1%. Отмечается, что в 2025 г. в России заблокировали рекордное число пиратских страниц — 304,5 тыс. против около 110 тыс. в 2024 г.

Под видео-пиратством имеет введу незаконное копирование и распространение защищенного авторским правом экземпляра аудиовизуального произведения (видеопродукции), вид нарушения авторского права.

amy-syiek-wgeoc9qd7q4-unsplash_1.jpg

Unsplash - Amy Syiek
Доходы российских видеопиратов продолжают падать из-за ухода аудитории, объем рынка составил $34,4 млн в 2025 г.

Cредний cost per mille (CPM) т.е. цена за 1 тыс. показов в рекламной кампании в январе—декабре 2025 г. составил $3,1, что на $0,02 меньше, чем в 2024 г. Однако место основных рекламодателей пиратов — нелегальных казино и букмекеров — заняли крупные бренды, которые покупают рекламу в пиратских фильмах и сериалах, отмечают в F6: «Доля показа черной рекламы на пиратских порталах составила 11%, на рекламу легальных брендов пришлось 89%».

Пиратские ресурсы продают подписку, принимают донаты, но основным источником их заработка остается реклама. Лучшим годом с точки зрения доходов стал 2018 г., когда объем рынка онлайн-пиратства достиг $87 млн.

F6 — ведущий разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, предотвращения и расследования киберпреступлений в России и за рубежом. ИТ-продукты F6 основаны на знаниях, полученных в ходе многолетних реагирований на ИТ-инциденты и исследований киберпреступности. ИТ-решения обеспечивают защиту от ИТ-рисков, связанных с целевыми атаками, утечками данных, мошенничеством, фишингом, нелегальным использованием бренда.

Пиратский рынок сжался

Анализ ИТ-инфраструктуры пиратских порталов показывает, что около 40% пиратских сайтов содержат вредоносный код, ИТ-уязвимости или признаки компрометации, что повышает вероятность ИТ-инцидентов уже на этапе обычного посещения ресурса, напоминает CNews руководитель F6 Digital Risk Protection Станислав Гончаров: «Несмотря на сокращение совокупной выручки, онлайн-пиратство в России сохраняет масштаб, технологическую эволюцию и способность к быстрой регенерации».

В целом сокращение доходов рынка онлайн-пиратства в 2025 г. во многом объясняется изменением регуляторной и рекламной среды, считает директор по комплексной безопасности кластера «Кион» (входит онлайн-кинотеатр «Кион», «Кион Строки», «Кион Музыка») Кирилл Остроухов. Так, контроль за нелегальной рекламой, прежде всего в сегменте онлайн-казино и букмекерских онлайн-сервисов, последовательно ужесточается, а такие размещения становятся менее устойчивыми с точки зрения монетизации, уточняет господин Остроухов: «Для выводов о долгосрочном снижении пиратского сегмента потребуется более продолжительная динамика и подтверждение изменений».

Борьба с пиратами

Российские власти и участники рынка продолжают активно бороться с нелегальным видеоконтентом. В 2025 г. было заблокировано рекордное число пиратских страниц — 304,5 тыс., а в 2024 г. этот показатель был на уровне 110 тыс.

snimok_ekrana_2026-03-02_183130.png

МВД Медиа
Борьба с пиратами

В результате число заблокированных ссылок на пиратские порталы (в том числе пиратских зеркал) составило 98,4% от общего объема заблокированного контента в 2025 г.

Адаптация злоумышленников

В попытке замедлить выявление и блокировку пиратского контента распространители применяют новые методы: например, регистрируют серию доменов, название которых было созвучно с популярным российским сайтом-поисковиком.

«На пиратских форумах также была замечена реклама datalife engine (DLE)-модулей с интеграцией искусственного интеллекта (ИИ) для ИИ-рерайта, что обеспечивает защиту сайта от фильтров поисковиков за дублированный контент», — добавили CNews в F6.

Несмотря на падение выручки отмечены попытки пиратов масштабировать свою цифровую инфраструктуру и обезопасить ее от блокировок. Для усложнения обнаружение нелегального контента, пираты использовали шифрование текста рекламы пиратских фильмов (например, публиковали описание и названия картин азбукой Морзе т.е. буквы заменяются на короткие звуки).

Влияние геополитики

В связи с геополитической ситуацией, большим числом зарубежных сериалов и фильмов, которые официально не представлены в России, неофициальная озвучка востребована как никогда, информировал CNews в 2024 г.

Высокие темпы роста количества пиратского контента в российском сегменте интернета были зафиксированы в 2022 г. Это было вызвано уходом из России многих иностранных стриминговых сервисов, а также отсутствием новых иностранных фильмов в офлайн-кинотеатрах. По итогам лета 2022 г. «Яндекс» удалил 9,1 млн ссылок на пиратский контент, при этом за тот же период в 2021 г. данный показатель составлял 6,4 млн.

По данным экспертов Digital Risk Protection F6, в стране в 2023 г. были активны не менее 50 студий, связанных с индустрией онлайн-пиратства, занимающихся переводом и озвучанием фильмов, сериалов, в том числе отдельных популярных у нас жанров — турецких, а также азиатских дорам и аниме.

Антон Денисенко

