«Ростелеком» потратит 4 миллиарда на покупку поставщика IPTV для региональных провайдеров

«Ростелеком» потратит до 4 млрд руб. на покупку OTT-сервиса «Смотрешка», работающего с интернет-провайдерами по модели B2B2C. Сделка осуществлена через онлайн-кинотеатр Wink – совместное предприятия «Ростелекома» и «Национальной МедиаГруппы».

Как «Ростелеком» покупал «Смотрешку»

«Ростелеком» через свою дочернюю структуру приобрел компанию, предоставляющую услугами онлайн-кинотеатра и предоставляющую сервисы интернет-телевидения. Согласно отчету «Ростелекома», сумма сделки составила 3,5 млрд руб.

Кроме того, сделка предусматривает условное вознаграждение, размер которого не превысит 500 млн руб. То есть всего владельцы проданной компании могут заработать до 4 млрд руб.

Название компании не раскрывается, но известно, что сделка произошла в январе 2026 г. Как раз в этот период времени «Ростелеком» сообщил, что подконтрольный ему онлайн-кинотеатр Wink приобрел OTT-сервис «Смотрешка».

rostelekom700.jpg

«Ростелеком»
«Ростелеком» потратит до 4 млрд руб. на покупку сервиса «Смотрешка», предоставляющего своим абонентам услуги IP-телевидения

Сделка была осуществлена путем покупки 100% доли в ООО «ЛайфСтрим» (юридическое лицо «Смотрешка»). Покупателем выступило ООО «Регстрим Медиа» (юридическое лицо Wink).

Интеграция «Смотрешка» и Wink

«Смотрешка» работает в B2B2C-сегменте: она позволяет интернет-провайдерам предоставлять своим абонентам услуги IP-телевидения. По данным «Ростелекома», «Смотрешка» занимает в данном сегменте 60%.

Приложение «Смотрешка» работает на SmartTV, приставках IPTV и мобильных устройствах. Также «Смотрешка» сотрудничает с интернет-провйадерами по модели WhiteLabel. В том числе SberDevices (бывшая «дочка» Сбербанка) интегрировала «Смотрешку» в свои устройства SberBox И SperPortal.

Wink был создан «Ростелекомом» в 2017 г. как OTT-сервис для ТВ и кино. В 2023 г. «Ростелеком» договорился с НМГ («Национальной Медиагруппой») об объединении Wink с принадлежавшим группе онлайн-кинотеатром More.tv. В объединенной компании «Ростелеком» получил 70%, НМГ – 30%.

В «Ростелекоме» ранее говорили, что после сделки бренд «Смотрешка», ее команда и модель взаимодействия с провайдерами сохраняться. При этом пользователи «Смотрешка» получат доступ к эксклюзивному контенту от Wink и дополнительным сервисам (музыка, книги и т.д.). Также в фокусе внимания объединенной компании будет развитие ИТ-инфраструктуру, CDN и технологий для повышения качества пользовательского опыта.

Российский рынок онлайн-кинотеатров

По данным TMT Consulting, в 2024 г. объем российского рынка онлайн-кинотеатров составил 128,8 млрд руб., рост за год составил 37%. В том числе за счет подписок кинотеатры заработали 121,4 млрд руб., за счет рекламы – 7,4 млрд руб.

Лидером рынка является «Кинопоиск» (проект «Яндекса») с долей 32% (по структуре доходов). На втором месте находится Ivi (16%), на третьем – Wink (15%). Далее идут Okko (12%, до 2022 г. принадлежал Сбербанку), Kion (проект МТС, 6%), Start.ru (5%, проект «Мегафона»).

