В России число новых базовых станций 4G выросло на 16% и достигло 479 тысяч

К концу сентября 2025 г. в сетях российских операторов связи работало 479 тыс. базовых станций стандарта long-term evolution, что на 16% больше, чем в 2024 г. Наиболее заметный прирост зафиксирован в Ставропольском и Краснодарском краях, Республике Татарстан, Москве и Самарской области. Рост числа станций 4G в значительной степени обеспечен рефармингом частот и запуском первых партий импортозамещенного ИТ-оборудования, объясняют эксперты.

Рост станций в России

Число новых базовых станций 4G в России за год выросло на 16%, пишут «Ведомости». Операторы смогли добиться такой динамики благодаря активному переводу ИТ-оборудования из сети 3G

По данным Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России, На конец сентября 2025 г. в сетях российских операторов связи работало 479 тыс. базовых станций 4G long-term evolution (LTE). Это на 16% больше, чем было в 2024 г. Лидерами по приросту количества таких объектов на тот момент были Ставропольский и Краснодарский края, Республика Татарстан, Москва и Самарская область, но абсолютные показатели по ним в ведомстве не уточнили.

Крупнейшие операторы мобильной связи заключили форвардные контракты на поставку отечественных базовых станций с вендорами «Иртея», Yadro и «Булат», в марте 2026 г. часть из них приступили к вводу в эксплуатацию российского ИТ-оборудования, напомнил «Ведомостям» представитель Минцифры. Также отечественные базовые станции groupe special mobile (GSM)/LTE активно устанавливаются для устранения цифрового неравенства в рамках программы оказания универсальных услуг связи в населенных пунктах с численностью до 1 тыс. человек, как писал CNews.

География роста

Согласно данным аналитиков Vigo, наиболее интенсивный рост количества базовых станций стандарта 4G в 2025 г. наблюдался в Северо-Кавказском федеральном округе — прирост составил 15%. Расчеты выполнены на основе агрегированных данных, полученных от датчиков-идентификаторов, подключенных к мобильным сетям. Указанные устройства применяются для мониторинга качества пользовательского опыта и сбора технических характеристик соединения. Следующие позиции по темпам прироста занимают: Южный федеральный округ — +8 %; Приволжский федеральный округ — +6 %. Абсолютные значения количества базовых станций по федеральным округам и субъектам России в публикации не приводятся.

hua6.jpg

Правительство Республики Крым
В России количество новых базовых станций 4G выросло на 16% до 479 тыс.

Региональные приоритеты развития 4G-сетей у операторов заметно различались. Больше всего увеличилось число базовых станций у «Билайна» в Центральном федеральном округе и Поволжье, у Tele2 — в Северо-Кавказском и Центральном федеральных округах, у МТС — также в Центральном федеральном округе, а у «Мегафона» — в Южном федеральном округе, выяснили аналитики Vigo.

Рекордный год у операторов

Представитель ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщил «Ведомостям», что в 2025 г. темпы развития сети оператора достигли рекордных значений за всю историю компании. За 2025 г. было запущено более 36 тыс. базовых станций, из которых 27 100 относятся к стандарту LTE, а также введено в эксплуатацию свыше 5,3 тыс. новых сайтов. Для сравнения: оператор T2 (бывший Tele2) в том же периоде установил более 37 тыс. базовых станций, из которых 74% работают в стандарте 4G (LTE). Основной объем строительства в 2025 г. у «Билайна» был направлен на развитие сети в Ставропольском крае (новый приоритетный регион), а также на реализацию государственных программ, включая обеспечение связью федеральных и региональных автомобильных дорог. Значительная часть новых сайтов была построена в рамках программы устранения цифрового неравенства (УЦН) второго этапа, реализуемой под эгидой Минцифры России.

«Мегафон» более трети нового телеком-оборудования в 2025 г. разместил в Центральной России, в частности в Москве, а также на Кавказе — регионе с высокой плотностью населения, развитой деловой и промышленной инфраструктурой и значительным объемом потребления мобильного трафика, рассказал представитель компании. У МТС в 2025 г. наблюдалась позитивная динамика в развитии сети — телеком-компания продолжала строительство, модернизацию, рефарминг площадок, а также в разы ускорила ввод в эксплуатацию отечественных базовых станций «Иртея» (50% находится в собственности у оператора).

Главные причины роста

Рост количества базовых станций идет в основном за счет активного рефарминга из 3G в 4G и ввода в коммерческую эксплуатацию первых партий ИТ-импортозамещенных базовых аппаратов отечественного производства, объясняет директор по продуктам Vigo Антон Прокопенко. При этом, по его словам, существует вероятность временного замедления дальнейшего перехода из-за увеличившейся нагрузки на голосовую услугу операторов после блокировки голосовых звонков в Telegram и WhatsApp* (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

dimitry-b-px43i7jf3ki-unsplash.jpg

Unsplash - Dimitry B
Государственный музей-заповедник «Петергоф» в Санкт-Петербурге (Россия)

По мнению господина Прокопенко, наиболее значительное сокращение количества активных сот 3G, фактически используемых абонентами, зафиксировано у оператора «Билайн» — снижение составило 50%. У остальных операторов МТС, Билайн, Мегафон и Т2 динамика сокращения оказалась примерно вдвое ниже. Данный факт свидетельствует о более осторожном подходе к оптимизации ИТ-инфраструктуры 3G на фоне сохраняющегося роста нагрузки на голосовые сервисы, а также периодических отключений сетей LTE в отдельных регионах, пояснил эксперт. В целом по рынку общее снижение количества видимых в эфире 3G-сот, задействованных абонентами для получения услуг, достигло 31%. Доля же трафика в сетях 4G увеличилась с 96,5% в 2024 г. до 97,6% в 2025 г. Оставшиеся 2,4% приходятся на сети стандартов 2G и 3G.

У такой динамики развертывания 4G-станций есть несколько причин, рассуждает независимый аналитик Алексей Бойко. С одной стороны, по его словам, операторы нашли способ устойчивого получения необходимого им ИТ-оборудования из-за рубежа, а с другой стороны, началось серийное развертывание отечественных аналогов на сетях «большой четверки». Северный Кавказ, юг страны и Приволжье отличаются значительным количеством малых, удаленных, зачастую труднодоступных населенных пунктов, указывает Бойко. Он считает, что развертывание ИТ-инфраструктуры 4G в 2025 г. подстегнула программа УЦН 2.0, что объясняет опережающий рост именно в этих регионах.

К тому же динамика развития сети 4G в Северо-Кавказском федеральном округе, на юге и в Поволжье связана с эффектом низкой базы, ростом внутреннего туризма и необходимостью обеспечивать качественной связью территории с высокой плотностью населения, добавляет директор по развитию и эксплуатации услуг связи «Телеком биржи» Анастасия Биджелова.

*WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Антон Денисенко

