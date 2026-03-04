CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Бизнес Кадры Телеком Инфраструктура Интернет Веб-сервисы Интернет-ПО Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения ИТ в госсекторе Инфраструктура Ритейл Интернет Техника ИТ в торговле
|

Бывший международный топ-менеджер Softline создал в России цифровое решение для ИТ и телекома

В России разработали платформу для операторов связи, на которой инфраструктурные компании, арендодатели обмениваются информацией для поиска свободных мест для размещения базовых станций и другого телеком-оборудования. Проект был основан бывшим руководителем международного бизнеса кибербезопасности Softline.

Создание ИТ-платформы

В России разработали цифровую платформу для операторов связи, пишет «Коммерсант». Самый простой способ для телекоммуникационных операторов понять, где поблизости есть базовые станции и какой уровень сигнала можно ожидать.

В марте 2026 г. российская компания «Телекомспот» разработала первую в России первую цифровую платформу, на которой операторы связи, инфраструктурные компании, арендодатели обмениваются информацией для поиска свободных мест для размещения базовых станций и другого телеком-оборудования.

Со слов разработчиков, это ИТ-платформа, формирующая единое пространство взаимодействия для операторов связи, инфраструктурных компаний и подрядчиков. Ядром решения является business-to-business (B2B)-маркетплейс с автоматическим сопоставлением спроса и предложения, актуальными данными об телеком-инфраструктуре и площадках, интеграцией с ИТ-системами операторов и представлением всей информации на единой интерактивной карте.

tele_700.jpg
Photogenica - pedro2009
Бывший глава Softline создал в России цифровую платформу для поиска мест под телеком-оборудование

Инвестиции в проект на первом этапе составили 20 млн руб., но в дальнейшем в компании-разработчике планируют вложить в ИТ-платформу еще около 50 млн руб.

Проект основан бывшим руководителем международного бизнеса кибербезопасности Softline Михаилом Лисневским. Из операторов большой четверки (МТС, «Мегафон», Т2 и «Билайн») к цифровой платформе уже подключилась российская телекоммуникационная компания «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), в дальнейшем «Телекомспот» планирует открыть сервис для всех онлайн-операторов связи, уверяют разработчики.

Разработчик онлайн-платформы

ООО «Телекомспот» зарегистрировано 10 апреля 2025 г. в Красногорске Московской области. Компания работает в сфере разработки компьютерного программного обеспечения (ПО).

Генеральным директором с момента основания является Бадиловская Надежда. Учредителями выступают два физических лица: Лисневский Михаил (87% доли) и сама Бадиловская (13%). Такая структура собственности предполагает совместный контроль над компанией.

Рост количества станций в России

По данным Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России, На конец сентября 2025 г. в сетях российских операторов связи работало 479 тыс. базовых станций 4G long-term evolution (LTE). Это на 16% больше, чем было в 2024 г. Как писал CNews, лидерами по приросту количества таких объектов на тот момент были Ставропольский и Краснодарский края, Республика Татарстан, Москва и Самарская область, но абсолютные показатели по ним в ведомстве не уточнили.

fatigued-developer-working-overnight-home-rubbing-eyes-while-taking-break.jpg

Freepik - DC Studio
Создание ИТ-платформы

Согласно данным аналитиков Vigo, наиболее интенсивный рост количества базовых станций стандарта 4G в 2025 г. наблюдался в Северо-Кавказском федеральном округе — прирост составил 15%. Расчеты выполнены на основе агрегированных данных, полученных от датчиков-идентификаторов, подключенных к мобильным сетям. Указанные устройства применяются для мониторинга качества пользовательского опыта и сбора технических характеристик соединения. Следующие позиции по темпам прироста занимают: Южный федеральный округ — +8%; Приволжский федеральный округ — +6%. Абсолютные значения количества базовых станций по федеральным округам и субъектам России в публикации не приводятся.

Региональные приоритеты развития 4G-сетей у операторов заметно различались. Больше всего увеличилось число базовых станций у «Билайна» в Центральном федеральном округе и Поволжье, у Tele2 — в Северо-Кавказском и Центральном федеральных округах, у МТС — также в Центральном федеральном округе, а у «Мегафона» — в Южном федеральном округе, выяснили аналитики Vigo.

Рост количества базовых станций идет в основном за счет активного рефарминга из 3G в 4G и ввода в коммерческую эксплуатацию первых партий ИТ-импортозамещенных базовых аппаратов отечественного производства, объясняет директор по продуктам Vigo Антон Прокопенко. При этом, по его словам, существует вероятность временного замедления дальнейшего перехода из-за увеличившейся нагрузки на голосовую услугу операторов после блокировки голосовых звонков в Telegram и WhatsApp* (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). По мнению господина Прокопенко, наиболее значительное сокращение количества активных сот 3G, фактически используемых абонентами, зафиксировано у оператора «Билайн» — снижение составило 50%. У остальных операторов МТС, Билайн, Мегафон и Т2 динамика сокращения оказалась примерно вдвое ниже. Данный факт свидетельствует о более осторожном подходе к оптимизации ИТ-инфраструктуры 3G на фоне сохраняющегося роста нагрузки на голосовые сервисы, а также периодических отключений сетей LTE в отдельных регионах, пояснил эксперт. В целом по рынку общее снижение количества видимых в эфире 3G-сот, задействованных абонентами для получения услуг, достигло 31%. Доля же трафика в сетях 4G увеличилась с 96,5% в 2024 г. до 97,6% в 2025 г. Оставшиеся 2,4% приходятся на сети стандартов 2G и 3G.

*WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Антон Денисенко

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Google нашел инструмент, с помощью которого можно взломать любой iPhone

ИТ в ОАЭ переходит на удаленку. Для ценных работников пытаются организовать эвакуацию

Два любимых россиянами заблокированных сервиса купила компания, сбежавшая из России

Завершается регистрация на конференцию «СУБД: технологии, миграция и администрирование» 12 марта 2026 года

У налоговой службы Южной Кореи угнали криптоконфискат на миллионы долларов

«Яндекс» запустил новое «дешевое» такси вместо Uber

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Как техника Apple и Samsung калечит людей: скрытая угроза

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240