Два любимых россиянами заблокированных сервиса купила компания, сбежавшая из России

ИТ-компания Accenture купила сервисы Downdetector и Speedtest. Первый не работает в России с 2022 г. по инициативе разработчиков, второй заблокировали российские власти. Accenture поддержала антироссийские санкции, сбежал из России и бросил тысячи сотрудников на произвол судьбы.

Из рук в руки

Сервисы Downdetector и Speedtest, которыми россияне пользовались годами, без предупреждения сменили владельца. Как пишет портал Ars Technica, они оба перешли в собственность компании Accenture – международной консалтинговой ИТ-компании.

Сумма сделки составила $1,2 млрд. Продавцом выступила Ziff Davis – американская издательская и интернет-компания.

Фактически, Accenture купила не просто Speedtest и Downdetector. Отныне в ее собственности находится вся компания Ookla, которая владеет обоими сервисами и ранее принадлежала Ziff Davis.

Проект Downdetector отслеживает сбои различных веб-сервисов. Его основная задача – дать пользователям понимание, что недоступность того или иного сервиса на их устройстве – вина другого, будь то провайдер, сам сервис или власти, блокирующие его.

as700.jpg
Accenture
Переход сервисов в собственность Accenture едва ли поспособствует их возвращению в Россию

Сервис Speedtest нужен для совершенно другого. Это самый известный и популярный во всем мире сервис для замера скорости интернет-доступа. Позволяет понять, какую именно скорость провайдер предоставляет по действующему тарифу, и как сильно она ниже максимальной заявленной.

Тройной удар по России

К моменту выпуска материала ни Accenture, ни Downdetector, ни Speedtest не работали в России, хотя и по разным причинам. Первой спиной к россиянам повернулась компания Accenture – как сообщал CNews, в первых числах марта 2022 г. она поддержала антироссийские санкции и в спешке покинула Россию, оставив на произвол судьбы 1200 сотрудников своего российского представительства.

Через полтора месяца, в апреле 2022 г., в России внезапно перестала работать русскоязычная версия сайта Downdetector, находившаяся в доменной зоне .ru. При попытке зайти на нее происходило перенаправление на англоязычный сайт сервиса в зоне .com, из которого были разом вырезаны все российские сервисы до единого.

А вот со Speedtest случай особый – Ookla не уходила из России. Более того, российские операторы связи на протяжении многих лет соревновались, у кого лучше и быстрее работает мобильный интернет, приводя в пример именно результаты в Speedtest.

Делали они это вплоть до середины лета 2025 г., когда сервис был заблокирован Роскомнадзором. До этого компанию Ookla обвиняли в связях с американскими спецслужбами.

Впервые идея блокировки Speedtest была выдвинута в 2024 г. Международной академией связи (МАС). Обращение в Госдуму направила лично президент МАС Анастасия Оситис.

Планы Accenture

Accenture собирается интегрировать все приобретенные продукты Ookla в свои собственные предложения, «ориентированные на помощь поставщикам услуг связи, крупным компаниям, государственным учреждениям и другим типам клиентов в «оптимизации критически важных сетей Wi-Fi и 5G». Об этом говорится в официальном заявлении компании, в котором нет никаких дополнительных подробностей о сроках внедрения.

Купив Ookla, Accenture получила далеко не только Downdetector и Speedtest. В ее собственность перешла целая коллекция сервисов компании, включая проект Ekahau, предлагающий инструменты для устранения неполадок и проектирования беспроводных сетей, а также RootMetrics, отслеживающий производительность мобильных сетей.

Accenture намерена использовать данные, собранные с помощью сервисов Ookla, для оказания помощи крупным компаниям и облачным провайдерам в «обеспечении отказоустойчивости инфраструктуры ИИ и периферийных центров обработки данных, которые обеспечивают большую часть рабочей нагрузки по выводу данных» (ensure the resilience of AI infrastructure and edge datacenters, which deliver most of the inference workload). Также она будет предлагать их своим клиентам в таких задачах, как повышение уровня защиты от мошенничества в банках, проведение аналитики «умного дома» в коммунальных предприятиях и оптимизация трафика в розничной торговле.

Пока еще востребовано

Согласно статистике Ookla, ее сервисы очень актуальны среди пользователей. Ежемесячно их используют в совокупности 250 млн раз.

Штат компании насчитывает 430 человек. По итогам 2024 г. Ookla получила выручку в размере $230,7 млн при чистой прибыли $76,1 млн.

Таким образом, сумма сделки по продаже Ookla более чем в пять раз превысила размер ее годовой выручки. К моменту выхода материала ни Ookla, ни Ziff Davis не уточняли, что послужило причиной продажи.

Ziff Davis приобрела Ookla в 2014 г. за $15 млн. За прошедшие с той поры 12 лет сервисы Downdetector и Speedtest прошли длительный этап эволюции и, помимо прочего, получили свои В2В-версии, нацеленные на корпоративных клиентов.

Эльяс Касми

