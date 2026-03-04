CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

ИТ в ОАЭ переходит на удаленку. Для ценных работников пытаются организовать эвакуацию

Ближневосточный ИТ-сектор переводит работу на удаленку из-за обострения конфликта, начавшегося с ударов 28 февраля 2026 г. В некоторых компании пытаются организовать эвакуацию для ценных сотрудников, но не могут из-за временных ограничений на авиаперелеты. Со слов экспертов, массовой заморозки проектов пока нет, но все будет зависеть от того, как станут развиваться события дальше.

Пересмотр занятости для сотрудников

ИТ-бизнес на Ближнем Востоке переходит на удаленную работу, пишет «Коммерсант». Безопасность сотрудников остается приоритетом для многих руководителей ИТ-компаний, включая «Лабораторию Касперского».

Из-за начавшегося 28 февраля 2026 г. вооруженного конфликта между Ираном, США и Израилем ИТ-компании, работающие на Ближнем Востоке , адаптируются к новым условиям. Как рассказали «Коммерсант» в «Лаборатории Касперского», сотрудники из затронутых стран временно переведены на дистанционный формат работы. У российской ИТ-компании есть международные представительства в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и Саудовской Аравии. 4 марта продолжает работать горячая линия страховой компании, при необходимости сотрудникам доступна психологическая поддержка, отметили в «Лаборатории Касперского». «В связи с временными ограничениями на авиасообщение несколько сотрудников компании, находившихся в командировках или отпусках, пока не могут вернуться домой. Все они находятся на связи с отделом кадров», — добавили там.

darcey-beau-q8d7wzc40ea-unsplash_1.jpg

Unsplash - Darcey Beau
Шоссе шейха Заида — главная и самая протяжённая улица города Дубая (ОАЭ)

В компании VisionLabs (реализует проекты в сфере видеоаналитики в ОАЭ, Саудовской Аравии и других странах Ближнего Востока) пока не видят необходимости вывозить сотрудников или переводить их на дистанционный режим работы. Как рассказал «Коммерсанту» генеральный директор VisionLabs Дмитрий Марков: «Но в первую очередь важно позаботиться об их безопасности». По прогнозу господина Маркова, со стороны бизнеса затягивание конфликта может привести к тому, что придется смещать фокус на другие рынки.

Технологический хаб

На интерес рынка к ОАЭ влияет роль страны как технологического хаба — с развитой цифровой инфраструктурой, рынком центров обработки данных (ЦОД) и в целом предсказуемой регуляторной средой, напоминает анонимный эксперт по торгово-экономическому сотрудничеству России и ОАЭ.

Многие ИТ-проекты в 2026 г. разрабатываются ИТ-командами в разных частях света и не привязаны локально лишь к одному филиалу, поэтому зависимость от региональной повестки, как правило, ниже, чем у оффлайн бизнеса. «В целом признаков массовой приостановки ИТ-проектов мы сейчас не видим, однако дальнейшая динамика будет зависеть от развития ситуации в регионе», — говорит он.

stylish-businesswoman-with-laptop-cosy-coffee-shop.jpg

Freepik - Freepik
Удаленная работа

Это же мнение высказал собеседник «Коммерсант» на рынке кибербезопасности. В «Яндексе» и их представительстве на Ближнем Востоке, а также Softline (хаб в ОАЭ) и ряде других ИТ-компаний, представленных в регионе, не стали комментировать ситуацию.

Военный конфликт

28 февраля 2026 г. США и Израиль нанесли удары по Ирану. В ответ Иран атаковал Израиль и американские базы в ОАЭ, Бахрейне, Катаре, Иордании и Кувейте. Конфликт привел к нарушению авиасообщения в регионе, однако вывоз российских граждан уже начался, как уже информировал CNews.

Один из дата-центров Amazon Web Services (AWS) в ОАЭ был временно выведен из эксплуатации. Отслеживает массовые ИТ-сбои в онлайн-сервисах. Произошло это после попадания 1 марта 2026 г. посторонних предметов в здание, что привело к возгоранию. По информации Amazon, на объекте возник пожар, после чего пожарные службы отключили электроснабжение и резервные генераторы для обеспечения безопасного тушения.

Перспективный рынок

Рынок кибербезопасности на Ближнем Востоке и в Северной Африке (MENA) активно растет благодаря цифровизации, ужесточению регуляторных норм и усложнению кибератак. Аналитики Softline в феврале 2026 г. прогнозировали увеличение совокупного объема с текущих $15-17 млрд до $26-34 млрд к началу 2030 г. при среднегодовом темпе 9-13%.

«Мы видим, что в странах Ближнего Востока кибербезопасность все чаще воспринимается не как набор отдельных средств защиты, а как единая архитектура управления ИТ-рисками. Заказчики переходят к ориентированным моделям с искусственным интеллектом (ИИ), где важны не количество внедренных ИТ-инструментов, а способность предсказывать ИТ-угрозы, быстро принимать решения и обеспечивать устойчивость бизнеса в условиях постоянных кибератак», — рассказал IT Speaker директор по информационной безопасности (ИБ) «Софтлайн Решения» (группа компаний Softline) Дмитрий Васильев.

Рынок ОАЭ развивается опережающими темпами: в 2026 г. его объем достигнет $0,9 млрд, а к 2031 г. — $1,5 млрд при совокупном среднегодовом темпе роста (CAGR) свыше 10%. Основные драйверы — финансы, здравоохранение и государственные проекты.

Эксперты прогнозировали дальнейшую консолидацию ИТ-решений, интеграцию ИИ и рост сервисных моделей. Преимущество получат компании, сочетающие технологическую экспертизу, знание локальной регуляторики и умение выстраивать комплексные архитектуры информационной безопасности (ИБ).

Антон Денисенко

Антон Денисенко


