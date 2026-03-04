Завершается регистрация на конференцию «СУБД: технологии, миграция и администрирование» 12 марта 2026 года

Российский рынок СУБД бурно развивается благодаря импортозамещению. По оценкам аналитиков, среднегодовой темп роста до 2031 года будет на уровне мирового и составит около 16%. Через шесть лет рынок вырастет до 251 млрд руб. Основные драйверы — господдержка, уход западных вендоров, рост экспертизы и спрос на безопасность. Отечественные компании постепенно мигрируют с зарубежных систем управления базами данных на российские решения.

На продажи зарубежных СУБД приходится около 10% рынка, и по большей части это услуги по поддержке ранее установленных продуктов. Однако уже инсталлированные западные СУБД все еще занимают около 60% рынка. Тем не менее, их доля будет постепенно снижаться под влиянием требований государства, а также благодаря росту зрелости отечественных продуктов и расширению практического опыта реализации масштабных проектов.

С докладом выступят:

Иван Глухов, исполнительный директор, «Сбертех»;

Андрей Жуйков, руководитель направления СУБД Digital Q.DataBase, «Диасофт»;

Андрей Макаров, региональный директор, «Современные Системы»;

Дмитрий Лемеш, руководитель направления управления данными, Nexign;

Андрей Лисицын, начальник сектора, ГНЦ РФ ФАУ «ГосНИИАС»;

Дмитрий Герасимов, начальник отдела систем управления базами данных УСА ДИТ, Россельхозбанк;

Александр Балев, владелец платформы DWH, «ОТП Банк»;

Сергей Воробьев, руководитель Центра внедрения и эксплуатации Комплексной информационной системы адвокатуры России (КИС АР), Федеральной палаты адвокатов России;

Максим Васильев, начальник управления Управление отчетности, СК «Росгосстрах»;

Алексей Лесных, специалист отдела развития больших данных, ВТБ.

Основные темы конференции

Российский рынок

Каков объем российского рынка СУБД и каковы прогнозы его роста к 2027 г.?

Какие ключевые факторы определяют развитие рынка СУБД в России?

Как изменилось распределение долей рынка между российскими и иностранными вендорами за последние три года?

Какие отрасли экономики являются основными заказчиками российских СУБД?

Каково влияние геополитической ситуации и санкций на доступность и использование традиционных западных СУБД?

Российские СУБД

Какие меры государственной поддержки существуют для российских разработчиков СУБД?

Насколько успешно идет процесс замещения западных СУБД в корпоративном сегменте?

Какие российские СУБД входят в топ-5 по популярности в 2025 г.?

Какие технологические союзы формируются между российскими разработчиками и интеграторами для создания комплексных решений?

В чем заключаются основные конкурентные преимущества ведущих российских СУБД?

Миграция на российские СУБД

Какие типы СУБД (реляционные, объектно-ориентированные, NoSQL и т.д.) наиболее востребованы на российском рынке?

С какими основными сложностями сталкиваются крупные компании при миграции на отечественные СУБД?

Достиг ли уровень зрелости российских СУБД паритета с мировыми лидерами в enterprise-сегменте?

Какие уникальные функции или специализации предлагают российские СУБД для конкретных отраслевых задач?

Как обстоят дела с технической поддержкой и сервисом у российских вендоров по сравнению с ушедшими иностранными компаниями?

Проблемы и решения

С какими «подводными камнями» сталкиваются компании при реальных кейсах миграции данных на отечественные СУБД?

Какие инструменты и методики помогают минимизировать риски при переходе с одной СУБД на другую?

Существует ли дефицит квалифицированных кадров для работы с российскими СУБД?

Какую роль играют open-source решения в стратегиях миграции российских компаний?

Как российские СУБД адаптируются к новым технологическим трендам, таким как облачные вычисления, большие данные и искусственный интеллект?

Будущее СУБД

Планируется ли создание полностью независимой от западных технологий экосистемы баз данных в России?

Каковы перспективы экспорта российских СУБД на рынки дружественных стран?

Какие инновационные разработки ведутся российскими компаниями в области СУБД?

Усиливается ли конкуренция на российском рынке СУБД, или происходит консолидация игроков?

Какие прогнозы экспертов относительно будущего российского рынка СУБД через 5-10 лет?

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: ntelicheva@itzconf.ru, Наталья Теличева.