Ozon купил суверенные долги России на 38 миллиардов

Ozon потратил 38,5 млрд руб. на покупку облигаций федерального займа. В компании смотрят на вложения в данный в бумаги как на «безрисковый инструмент».

Маркетплейс Ozon приобрел в 2025 г. облигации федерального займа (ОФЗ) на 38,5 млрд руб. Об этом говорится в материалах компании.

Пресс-служба Ozon пояснила CNews, что ОФЗ - это «безрисковый инструмент для вложений финтеха, мы их регулярно покупаем». ОФЗ выпускаются Министерством финансов и являются суверенным долгом России.

В результате чистый поток денежных средств, используемый Ozon в своем инвестиционной деятельности, увеличился с 77,5 млрд руб. в 2024 г. до 95,5 млрд руб. в 2025 г. (рост - 23%). В то же время капитальные затраты компании снизились за год на 17% - с 70,4 млрд руб. в 2024 г. до 58,2 млрд руб. в 2025 г.

«Стратегия покупки ОФЗ под ожидание снижение ставки Центробанка - разумное решение со стороны Ozon, - считает аналитик агентства «Русьтелеком» Михаил Павлов. - Вероятно, Ozon не нашел более эффективного инструмента для вложений свободных средств и направил их в ОФЗ».

Кто из ИТ-компаний покупали ОФЗ

Из ИТ-компаний в ОФЗ инвестировал «Софтлайн» (Softline). В 2022 г. компания приобрела ценных бумаг на сумму $67,5 млн, их справедливая стоимость (вместе со стоимостью других приобретенных компанией ценных бумаг) на конец 2022 г. составляла 6,3 млрд руб. В 2023 г. бумаги были полностью реализованы.

Также в 2024 г. Softilne сообщал о погашении Белоруссии облигаций, имевшихся у компании, на общую сумму 5,95 млрд руб. Из них облигации на сумму 2,95 млрд руб. были погашены по цене 110% от номинала.

Весной 2025 г. «МТС-Банк» (принадлежит «Мобильным телесистемам», МТС) сообщал о приобретении ОФЗ на сумму 156 млрд руб. «Данная инвестиция обладает уникальными характеристиками в текущей рыночной конъюнктуре и формирует для банка финансовый результат, исчисляемый десятками миллиардов рублей на горизонте жизни портфеля», - заявили в банке. - Прибыль от сделки будет формироваться на всем горизонте жизни портфеля, а существенная ее часть придется на 2025-2027 гг. и составит несколько миллиардов рублей чисто финансового результата в год».

Финансовые результаты Ozon за 2025 год

Оборот маркетплейса (GMV) Ozon в 2025 г. увеличился на 45% до 4616 трлн руб., выручка компании увеличилась на 63% до 998 млрд руб., валовая прибыль увелчиилась в 263 раза до 230,1 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) увеличился в четыре раза и составил 156,4 млрд руб., чистый убыток сократился в 66 раз и составил 900 млн руб.

В IV квартале 2025 г. чистая прибыль Ozon составила 3,7 млрд руб., при том что в IV квартале 2024 г. компания получила чистый убыток в размере 17,6 млрд руб. Компания ожидает выход на прибыль по итогам 2026 г.

В сегменте «Финтех» выручка Ozon в 2025 г. увеличилась в 2,2 раза до 195,2 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA вырос в два раза - до 65,3 млрд руб., прибыль до налогообложения увеличилась в два раза до 59,9 млрд руб. Стоимость рисков кредитного портфеля составила 9,9%.