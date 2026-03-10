Грандиозный обман Microsoft. В Windows встроили долгожданную суперполезную функцию, которая на деле оказалась пустышкой

В Windows 11 на панели задач появилась опция «Проверка скорости интернета», которая, как ожидается, должна запускать соответствующее приложение. Но Microsoft, имея триллионную капитализацию, не стала тратиться на его разработку – кнопка просто открывает ее собственный поисковик Bing, которым почти никто не пользуется. Удалить эту функцию нельзя, настройке она не поддается.

Кое-что получше – рисунок ключа

Компания Microsoft встроила в Windows 11 новую обманку. В правом нижнем углу на панели задач появилась новая опция проверки скорости интернет-соединения, которая делает вовсе не то, что от нее ожидаешь. Она доступна при нажатии на значок соединения – проводного (Ethernet) или беспроводного (Wi-Fi).

Как пишет профильный портал Windows Latest, основное и единственное предназначение этой кнопки – это запуск поисковика Bing, который Microsoft без особых успехов развивает с 2009 г. За 17 лет своего существования он смог добиться лишь 5,01-процентной доли мирового рынка поисковых систем (StatCounter, февраль 2026 г.), а в России у него и вовсе 0,74% рынка.

После загрузки Bing предоставит выдачу ссылок по запросу «Проверка скорости интернета» и позволит запустить фирменный онлайн-сервис Microsoft по проверке скорости, привязанный к Bing. Больше никаких действий новая функция не выполняет.

Microsoft Польза нового сервиса Microsoft пока сомнительна

Эксперты Windows Latest задаются вопросом, что помешало Microsoft, располагающей многотриллионной капитализацией, вложить энную сумму в разработку специализированного ПО для проверки скорости интернета. Ответа американская софтверная корпорация пока не предоставила.

Новшество для всех

Столь необычное предназначение кнопки «Проверка скорости интернета» на панели задач можно было бы объяснить тем, что Microsoft только тестирует новую функцию, но это не так.

Первоначально ее начали внедрять в последнюю неделю февраля 2026 г. – она распространялась в составе необязательного обновления KB5077241 для Windows 11. Теперь она распространяется среди всех пользователей поэтапно вместе с очередным обновлением безопасности.

Спасибо, что не Edge

Microsoft известна своим умением насильно заставлять пользователей работать только в ее программах. Например, несколько лет назад в Windows было крайне затруднительно установить по умолчанию любой браузер кроме ее Edge. Это должно помочь увеличить число его пользователей, но затея не сработала – за 11 лет существования Edge получил лишь 5,46% мирового рынка браузеров. В России, заметим, его любят немного больше – здесь у него 7,14%.

Однако же, интегрируя в Windows кнопку проверки скорости интернета, Microsoft не стала делать так, чтобы Bing открывался исключительно в Edge. Запускается браузер, установленный в системе основным. Не исключено, что в будущем Microsoft «исправит» это.

Видимость экосистемы

Веб-сервис проверки скорости, выглядящий как собственное творение Microsoft, на деле таковым не является. Он использует серверы проекта SpeedTest, разработанного компанией Ookla, которую в марте 2026 г. со всеми ее активами купила бежавшая из России компания Accenture.

Как сообщал CNews, в России SpeedTest заблокирован с лета 2025 г., что потенциально может вызвать неработоспособность новшества Microsoft без специальных технических средств.

Раньше было лучше

Таким образом, собственного сервиса проверки скорости интернета у Microsoft к моменту выпуска материала не было, как бы она ни пыталась это скрыть. При этом много лет назад она располагала таковым, но он был в составе операционной системы, о существовании которой большинство пользователей предпочли бы не вспоминать.

В 2012 г. Microsoft выпустила Windows 8, которую невзлюбили сразу из-за ее нового плиточного интерфейса. Microsoft не предлагала пользоваться им – она заставляла это делать, принудительно скрыв классическое меню «Пуск» и стандартный рабочий стол. Пользователи быстро решили эту проблему при помощи стороннего ПО, но «осадочек остался», и Windows 8 со временем стала одной из самых ненавистных и непопулярных версий Windows.

В Windows 8 было штатное приложение для теста скорости интернета сети, созданное на основе XAML (нативный фреймворк для Windows 8 и 8.1). Эксперты Windows Latest отмечают, что приложение располагало простым интерфейсом, которым было удобно пользоваться даже на сенсорных экранах.

Встроенный в Windows 8 инструмент проверки скорости интернета также отображал различные дополнительные сведения о текущем подключении, включая имя сети, состояние интернета и другие технические данные. Приложение даже сохраняло историю результатов замеров.

Пользуйся – и точка

За 14 лет, прошедших с выхода провальной Windows 8, Microsoft увеличила свою капитализацию более чем в 10 раз, в том числе и за счет релиза в 2015 г. гораздо более успешной ОС Windows 10 с классическим интерфейсом. Другими словами, сейчас у компании гораздо больше денег, но по неизвестным причинам она не стала вкладывать их в разработку нового приложения для проверки скорости интернета.

Но зато она сделала кнопку «Выполнить тест скорости» неудаляемой – избавиться от нее невозможно. Также ее нельзя настроить – она система не позволяет назначить на нее какое-либо другое действие, например, открытие конкретного веб-сервиса или хотя бы другого поисковика вместо Bing.