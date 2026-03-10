Риелторы жалуются на «Циан»: Площадка повышает тарифы и навязывает услуги

Ассоциации риелторов пожаловались в ФАС на «Циан», который повышает тарифы на размещение объявлений в Москве, а также отдельно требует оплаты за сам продвижения объявления. В «Циан» объясняют рост тарифов увеличением затрат на маркетинг, которые необходимы для привлечения качественной аудитории.

Жалоба риелторов на тарифы «Циан»

Ассоциация агентств элитой недвижимости (AREA) и Гильдия риелторов Москвы (ГРМ) направили в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) жалобу на интернет-маркетплейс в сфере недвижимости «Циан». Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Объединения считают, что «Циан» систематически повышает тарифы на размещение и продвижение объявлений о недвижимости в Москве и Московской области. Также ассоциации указывают, что «Циан» устанавливает «монопольно высокие цены и навязывает невыгодные условия участникам рынка».

По оценкам инициаторов жалоб, в 2022-2024 гг. тарифы «Циан» на размещение объявлений в Москве выросли более чем в два раза - на 109%.

Риелторы пожаловались в ФАС на «Циан», который вдвое поднял тарифы в 2022-2024 годах, дважды в 2025 году, и еще дважды с начала 2026

В 2025 г. «Циан» дважды повысила тарифы и еще дважды - с начала 2026 г. В период с мая 2024 г. по февраль 2026 г. рост тарифов по всем типам объектов составил в среднем 43%.

Кроме того, заявители усматривают в действиях «Циан» «признаки навязывания невыгодных условий профессиональным участникам рынка». «Риелторы вынуждены платить и за саморазмещение объявлений, и за его продвижение, поскольку без дополнительной оплаты объявления «располагаются в самом конце поисковой выдачи», - заявили в ассоциациях.

Позиция «Циан»

Пресс-служба «Циан» сообщила CNews, что ранее им не было известно о данном обращении. «В январе 2026 г. была проведена техническая корректировка цен на 2% на фоне изменения ставки НДС (налога на добавленную стоимость), - заявили в компании. - В этом месяце проведено плановое изменение стоимости. При этом мы продолжаем активно инвестировать в привлечение качественной аудитории. В первую очередь, за счет эффективных маркетинговых инструментов. И мы как публичная компания открыто информируем в ежеквартальных финансовых результатах о наших расходах на маркетинг, которые значительно выросли с 2022 г.»

«Мы постоянно совершенствуем инструменты модерации для поддержания чистоты базы, которая является конкурентым преимуществом «Циан», а также способствует привлечению качественной аудитории, - добавили в «Циан». - Высокая конверсионность платформы подтверждается как результатами независимых исследований, так и фактическим выбором участников рынка. Кроме того, мы регулярно внедряем технологичные продукты и сервисы, которые помогают профессионалам рынка решать практически любые задачи при работе с недвижимостью, а также оказываем меры поддержки для риелторов и агентств недвижимости, направленные на усиление присутствия в выдаче и обеспечении стабильного потока клиентов».

Сколько «Циан» тратит на маркетинг

По данным отчетности «Циан», в 2024 г. расходы компании на маркетинг составили 3,8 млрд руб., сохранившись на уровне 2023 г. По итогам 2024 г. расходы на маркетинг составляли 29,4% в общем объеме выручки (в 2023 г. данный показатель составлял 33,3%). В то же время за 9 месяцев 2025 г. расходы на маркетинг увеличились 9% и составили 3,2 млрд руб. (33,5% от общей выручки) В компании объясняют это необходимостью поддержания роста бизнеса.

Расходы на персонал в 2024 г. выросли на 15% и составили 4,9 млрд руб. Расходы на ИТ выросли за год на 9% и составили 637 млн руб. Среднее количество уникальных пользователей в месяц (UMV) за 2024 г. составило 19,6 млн. За 9 месяцев 2025 г. UMV составил 20,1 млн.