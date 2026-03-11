Генпрокуратура требует признать экстремистом знаменитого венчурного инвестора

Генеральная прокуратура требует признать экстремистским венчурный фонд Almaz Capital Partners и его создателя Александра Галицкого. Причиной может быть поддержка Галицким венчурных проектов на Украине. Это случилось после гибели в СИЗО его бывшей жены Алии Галицкой, которую обвиняли в вымогательстве у экс-супруга.

Признание экстремистами Александра Галицкого и Almaz Capital Partners

В Тверской районный суд поступил административный иск о запрете деятельности объединения Александра Владимировича Галицкого и фонда «Алма Кэпитал Пертнерс, ЛТД» (Almaz Capital Partners, LTD) в связи с осуществлением экстремистской деятельности и обращении имущества в доход государства. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Агентство РИА «Новости» уточнило, что истцом выступила Генпрокуратура.

Фонд Almaz Capital Partners к моменту публикации этого материала не ответил на запрос CNews по данному вопросу.

Связь Алексанра Галцикого с украинским венчурным бизнесом

Ранее газета «Известия» сообщила, что Галицкий входил в наблюдательный совет Украинской ассоциации венчурного капитала (UVCA).

При этом с 2014 г. фонд Almaz Capital Partners прекратил работу в России и инвестировал более $50 млн более чем в 15 компаний с украинскими основателями или командами.

Facebook Александра Галицкого Александр Галицкий

В 2022 г. UVCA запустила программу помощи украинским ИТ-стартапам Support Ukranian Startups NOW, одним из спонсоров которой является Almaz Capital Partners, а также предоставила грант украинскому производителю патронов Black Mark Ammo.

В ответ на эту публикацию генеральный партнер Almaz Capital Partners Джеффри Баер (Geoffrey Baehr), заявил, что в настоящее время осуществляют инвестиции через фонд Almaz Capital Fund 3.

Галицкий не является генеральным партнером фонда с 2022 г., среди генеральных партнеров фонда нет граждан России и Украины - все они являются гражданами США. Также фонд в индивидуальном порядке не осуществляет инвестиций в украинские компании, а Галицкий не входит в советы директоров каких-либо украинских компаний.

Гибель Алии Галицкой и дело о вымогательстве у Александра Галицкого

В начале 2026 г. Александр Галицкий оказался в центре скандала из-за смерти его бывшей жены Алии Галицкий. Она была задержана по обвинению в вымогательстве у своего бывшего мужа $150 млн и окончила жизнь в подмосковном СИЗО по причинам, которые российское законодательство не позволяет называть.

По словам члена Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СП) Евы Меркачевой, Галицкая оставила предсмертную записку, в которой обвинила в своей смерти своего бывшего мужа.

Брак и развод между супругами был оформлен в США. При этом Верховный суд штата Калифорнии определил местом проживанием детей супругов Россию - с Алией Галицкой.

Но в 2025 г. Александр Галицкий забрал их в Америку, писали РИА «Новости». Также в рамах бракоразводного процесса Пресненский суд Москвы наложил арест на имущество Александра Галицкого на сумму 435 млн руб.: речь шла о двух элитных квартирах в Москве - на Патриарших прудах и в клубном доме «Тургенев», а также в загородном доме «Миллениум Парк» на Новорижском шоссе в Подмосковье.

После смерти Алии Галицкой суд отменил решение об ее аресте, также было закрыто само дело о вымогательстве. Следственный комитет также провел опрос Александра Галицкого.

Как рассказывала РБК адвокат Галицкого Анна Бутырина, летом 2024 г. Галицкая заключила новый брак с Николаем Болговым, но уже в начале 2025 г. он был расторгнут. По словам Бутыриной, Галицкая предложила Долгову заявить, что он не знал о факте замужества Галицкой, и на этом основании добиться расторжения брака между ними.

После этого, по словам Бутыриной, Алия Галицкая стала требовать раздела имущества с Александром Галицким и подала заявление уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой о том, что Галицкий отказался от российского гражданства, поддерживает Президента Украины Владимира Зеленского и является педофилом и двоеженцем.

После этого, по словам Бутыриной, уже Болгов обратился с заявлением в правоохранительные органы о распространении Алии Галицкой клеветы в отношении Александра Галицкого, вымогательстве у него от $160 млн до $300 млн и планах его отравления. В день ареста Алии Галицкой между ней и Николаем Болговым состоялась очная ставка.

Как Александр Галицкий создавал международные ИТ-проекты

Александр Галицкий - известный в России и в мире венчурный инвестор. В начале 1990-х годов он организовал в Зеленограде компанию «Элвис-Плюс», занимавшуюся разработками в сфере информационной безопасности.

Миноритарным акционером компании стала американская Sun Microsystems (впоследствии были приобретена Oracle). В числе прочего «Элвис-Плюс» разработала технологию беспроводной передачи данных (предшественник Wi-Fi) и VPN-клиент для Windows - оба решения использовались Sun Microsystems.

В 1990-х годах Галицкий два раза становился объектом расследований со стороны властей США. В первый раз его подозревали в участии в разработке систем доставки ядерного орудия для стран Ближнего Востока, во втором - в нарушении действовавшего тогда в США запрета на экспорт криптографии. В обоих случаях обвинения с Галицкого были сняты.

В начале 1990-х Галицкий создал одного из первых российских интернет-провайдеров - «Элвис-Плюс» (в 2000 г. был продан норвежскому Telenor). Впоследствии Галицкий создал в Голландии компании TrustWorks (разрабатывала решения на основе VPN) и EzWin (корпоративное решение для управления расходами сотрудников на телефонную связь).

В 2008 г. Галицкий создал в США фонд Almaz Capital Partners. Его партнерами стали сооснователь «Объединенной финансовой группы»(UFG) и экс-глава Deutsche Bank в России Чарльз Райан (Charles Ryan, входил также в совет директоров Yandex), американец российского происхождения Питер Лукьянов, Павел Богданов из фонда «Русские технологии» (был создан «Альфа-групп») и вышеупомянутый Джеффри Баэр.

Якорным инвестором фонда стала американская корпорация Cisco Systems, вложившая в него $72 млн. Позднее к ним присоединились UFG и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

В 2013 г. был создан новый фонд Almaz Capital II объемом $174 млн, к числу его инвесторов присоединилась Международная финансовая корпорация (IFC). В 2021 г. был создан фонд Almaz Capital III объемом $191 млн, его инвесторами стали ЕРР и European Investment Fund.

В разное время Almaz Capital Partners инвестировал в такие проекты, как Yandex (владелец «Яндекса»), разработчика систем резервного копирования Acronis (создан выходцем из России Сергеем Белоусовым), разработчик решений для виртуализации Paralles (также создан Сергеем Белоусовым, в 2018 г. продан канадскому Corel), видео-мессенджер Qik (продан Skype), разработчик решения для сетевой безопасности Vyatta (продан Brocade Communications Systems), такси-сервис Fasten (продан группе «Везет», которая затем была продана «Яндекс.Такис»), онлайн-аукцион по продаже автомобилей CarPrice, платформа для 3D-моделирования домов Hover и платформа для обработки больших массивов данных GridGain.

Александр Галицкий и проекты в России

Кроме того, в 2017 г. Галицкий стал соучредителем «Центра развития перспективных технологий» (ЦРПТ), оператора системы обязательной маркировке товаров «Честный знак».

Подконтрольня Галицкому «Элвис-Плюс Групп » стала владельцем 25% в ЦРПТ, доли в проекте получили группа USM Алишера Усманова и госокрпорация «Ростех». В 2023 г. USM продал долю в проекте руководству ЦРПТ. До 2022 г. Галицкий владел 51% в «Элвис-Плюс Групп», затем данная доля отошла к «ААА Управление Капиталом», занимающейся доверительным управлением, сама компания была переименована в «Проекты развития».

В 2020 г. «Ростелеком» приобрел 49% в «Элвис-Плюс». Сделка осуществлялась через подразделение «Ростелекома» - «РТК ИБ» (Solar Security), в 2024 г. данная доля была доведена до 100%. Суммы сделок не сообщались.

В 2021 г. Галицкий стал совладельцем созданного Mail.ru Group (прежнее название VK) образовательного холдинга Skillbox.

До 2022 г. Галицкий входил в совет директоров «Альфа-банка» (входит в «Альфа-групп»), в нулевых годах Галицкий был консультантом в венчурном фонде «Русские технологии» (входил в «Альфа-групп»).